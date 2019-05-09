Asus Zenfone 6 detaylanıyor

Akıllı telefon üreticileri arasında adını eskisi kadar duyamadığımız Asus, bu durumu tersine çevirmek istiyor. Yeni amiral gemisi modeli Zenfone 6 da firmaya yardımcı olacak. Tanıtılmasına bir hafta kalan cihaz hakkında bazı detaylar paylaşılmaya başladı.

Snapdragon 855, 5000 mAh batarya, 48 MP kamera

Firmanın resmi Twitter hesabından paylaştığı görselde şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 855 yonga seti ile geldiği görülüyor. Asıl önemli detaylar ise bundan sonra başlıyor. Günümüz amiral gemilerinde kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişi Zenfone 6'da yerini koruyor. Ayrıca üçlü sim tepsisi, çift sim + microSD hafıza kartı desteğini gösterdi. Bunun dışında henüz ne işe yaradığı bilinmeyen Smart Key tuşu da görselde yer alıyor.

Twitter paylaşımının ardından çok geçmeden, Asus yetkililerinden biri Instagram hesabından Mors alfabesiyle gizli bir mesaj yayınlandı. Bu mesaj çevrildiğinde ise cihazın 48 MP + 13 MP çift arka kamera ve 5000 mAh boyutunda batarya ile geleceği öğrenildi.

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Zenfone 6’nın çerçevesiz ve çentiksiz ekranlı olacağı biliniyor. Bunu hangi yöntemle (kızaklı, açılır kapanır mekanizmalı vs.) yapacağı henüz öğrenilemedi. Neyse ki telefon 16 Mayıs tarihinde tanıtılıyor. Tüm detayları görmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.gsmarena.com/asus_confirms_snapdragon_855_and_headphone_jack_on_zenfone_6-news-36962.php