Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Zenfone 6 detaylanıyor

Asus’un yeni amiral gemisi Zenfone 6, 16 Mayıs tarihinde yapılacak etkinlikte tanıtılacak. Etkinlik tarihi yaklaştıkça telefonun özellikleri hakkında birtakım bilgiler gelmeye başladı.
1 hf.
4,4b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Zenfone 6 detaylanıyor
Tam Boyutta Gör
Akıllı telefon üreticileri arasında adını eskisi kadar duyamadığımız Asus, bu durumu tersine çevirmek istiyor. Yeni amiral gemisi modeli Zenfone 6 da firmaya yardımcı olacak. Tanıtılmasına bir hafta kalan cihaz hakkında bazı detaylar paylaşılmaya başladı.

Snapdragon 855, 5000 mAh batarya, 48 MP kamera

Firmanın resmi Twitter hesabından paylaştığı görselde şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 855 yonga seti ile geldiği görülüyor. Asıl önemli detaylar ise bundan sonra başlıyor. Günümüz amiral gemilerinde kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişi Zenfone 6'da yerini koruyor. Ayrıca üçlü sim tepsisi, çift sim + microSD hafıza kartı desteğini gösterdi. Bunun dışında henüz ne işe yaradığı bilinmeyen Smart Key tuşu da görselde yer alıyor.

Twitter paylaşımının ardından çok geçmeden, Asus yetkililerinden biri Instagram hesabından Mors alfabesiyle gizli bir mesaj yayınlandı. Bu mesaj çevrildiğinde ise cihazın 48 MP + 13 MP çift arka kamera ve 5000 mAh boyutunda batarya ile geleceği öğrenildi.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak"

Zenfone 6’nın çerçevesiz ve çentiksiz ekranlı olacağı biliniyor. Bunu hangi yöntemle (kızaklı, açılır kapanır mekanizmalı vs.) yapacağı henüz öğrenilemedi. Neyse ki telefon 16 Mayıs tarihinde tanıtılıyor. Tüm detayları görmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.


https://www.gsmarena.com/asus_confirms_snapdragon_855_and_headphone_jack_on_zenfone_6-news-36962.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 1 hf. en beğenilen
1080p ekran ve 5000 bataryayla benim yeni favori amiral gemim oldu. Snapdragon 855 li 6/128 gb model için 600 euro söyleniyor. Birde zenfone 5 te olduğu gibi ucuz versiyonu olursa güzel olur. Keşke ötv artmasaydı güzel fiyatlara güzel cihazlar alırdık.
1080p ekran ve 5000 bataryayla benim yeni favori amiral gemim oldu. Snapdragon 855 li 6/128 gb model için 600 euro söyleniyor. Birde zenfone 5 te olduğu gibi uc...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astegon 1 hf.
Nefis bir cihaz ama muhteşem ülkemize 10 bin TL etiketi ile gelir muhtemelen.
Flagsghip cihazları ne yapın edin yurt dışından alın. Muazzam kar edersiniz.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 hf. astegon
600 euro falan söyleniyor. Belki snapdragon 675 li ucuz model çıkarırlar 400 euroya. Zenfone 5 in iki eksiği vardı biri işlemci diğeri batarya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cayadüsensinek 1 hf. astegon
Yurtdışından alınsa bu seferde imei belası var her cihaza imei atilmiyorki usta mesela oneplus6t imei atiliyordu mi8 atilmiyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crauls 1 hf.
zenfone 5 ten memnunum,muhtemeln bır serıyı ya atlarım yada zenfone 7 cıkınca 6 yı alırım ancak,fakat asus fıyat performans acısından cıdden optımum cıhazlar uretıyor. 5 yıl oncekı gıbı degıl artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mister Miracle 1 hf. yeni yorumcu
Pahalı olacak deniyordu. Bakalım artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 hf. en beğenilen
1080p ekran ve 5000 bataryayla benim yeni favori amiral gemim oldu. Snapdragon 855 li 6/128 gb model için 600 euro söyleniyor. Birde zenfone 5 te olduğu gibi ucuz versiyonu olursa güzel olur. Keşke ötv artmasaydı güzel fiyatlara güzel cihazlar alırdık.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4429 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, fiyatı ve
10 etiket daha snapdragon 855 özellikleri asus zenfone 6 48 mp zenfone 6 5000 mah Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor 1 hf. Age of Wonders 3 oyunu Humble Bundle ile ücretsiz 1 hf. Jeff Bezos yeni hedefini açıkladı: "Ay'a insan taşıyacağız" 1 hf. Qualcomm akıllı kulaklık platformunu duyurdu 1 hf. Fortnite sezon 9 yeni bir toplama etkinliği getiriyor 1 hf. Intel yonga yol haritasını açıkladı 1 hf. Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi 1 hf. 'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek 1 hf. İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi 1 hf. PUBG Lite resmen Türkiye'ye geliyor 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.3, ilk günden 10 binin üzerinde ön sipariş aldı 1 hf. Elektrikli scooter ve bisiklet girişimi Lime ülkemizde ofis açıyor 1 hf. Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7 1 hf. Yeni tasarımlı AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasada olacak 1 hf. Elektrikli süpürge devi Dyson'dan Tesla Model X'e rakip mi geliyor? 1 hf. IT Chapter Two'nun ilk fragmanı nihayet yayınlandı 1 hf. “Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek 1 hf. Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 15 uzay görevi 1 hf. Avengers: Endgame'in Disney+ yayın tarihi açıklandı 1 hf. PlayStation 5 ile birlikte 'yükleme ekranları' tarihe karışacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Asus Zenfone 6 detaylanıyor Sonraki Samsung’dan dikdörtgen tüp şeklinde katlanabilir telefon patenti 1 hf. Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak 1 hf. Razer'ın katil klavyesi "Razer Blackwidow Elite incelemesi" 1 hf. Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor 1 hf. Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı 1 hf. MIT, meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin eden yapay zeka geliştiriyor 1 hf. Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin 1 hf. Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu 1 hf. Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak 1 hf. Huawei, çentiksiz ekran tasarımı için farklı çözümler üretiyor 1 hf. Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek 1 hf. Google'ın müzik uygulamaları 15 milyon aboneye ulaştı 1 hf. Apple mağazalarında LG UltraFine 5K ekran satışı durduruldu 1 hf. Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör 1 hf. Microsoft Power Toys geri dönüyor 1 hf. Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus 1 hf. Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı 1 hf. John Wick oyunu Epic Games Store özel olacak 1 hf. Asus’tan kompakt oyuncu faresi 1 hf. Honda, Avrupa'da çıkaracağı ilk elektrikli otomobilinin ismini açıkladı: Honda e Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim