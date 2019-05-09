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Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak

Samsung CEO’su, Galaxy Fold’da meydana gelen kusurları gözden geçirdiklerini, bugün veya yarın ABD için yeni çıkış tarihi hakkında sonuca varacaklarını açıkladı. Detaylar haberimizde.
1 hf.
1,7b
1
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak
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İlk katlanabilir akıllı telefonlardan biri olan Galaxy Fold, yaşadığı ekran sorunları sebebiyle ertelenmişti. Samsung CEO’su DJ Koh, bugün yaptığı açıklama ile Galaxy Fold’da meydana gelen sorunları gözden geçirdiklerini ve ABD için yeni çıkış tarihini bugün veya yarın açıklayacaklarını belirtti.

Mayıs ayı içerisinde olabilir

Samsung Galaxy Fold için diğer ülkelerde olduğu gibi ABD’de de sadece ön sipariş aşaması başlatılmıştı. Ön siparişlerin 26 Nisan tarihinde gönderilmesi bekleniyordu. Ancak hatırlarsanız cihazı önceden teslim alan bazı medya mensupları, ilk günden ekran problemleri yaşadı ve hemen sonrasında çıkış tarihi belirsizleşti. ABD yasalarına göre Samsung Galaxy Fold, müşterilere 31 Mayıs tarihine kadar gönderilmezse ön siparişlerin iptal edilmesi gerekebilir. Görünen o ki firma böyle bir durum yaşanmasını istemiyor.

CEO’ya sorulan “Telefonun bu ay içerisinde çıkma ihtimali var mı?” sorusuna “Çok geç kalmayacağız.” cevabı vermesi de bunu doğrular nitelikte. Korea Herald isimli gazeteye konuşan CEO, son olarak üretim aşamasında yapılan değişikliklerle birlikte gerekli testleri yaptıklarının altını çiziyor. Yani cihazda yaşanan problemler çözülmüş gibi.

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Samsung Galaxy Fold 1980 dolarlık fiyat etiketiyle herkesin ulaşabileceği bir model olmasa da katlanabilir ekran teknolojisinin kullanılabilirliğini görmemizi sağlıyor. Bu tarz sorunlar insanların teknolojiye bakış açısını etkileyebilir. Çok geç kalmadan yeni bir çıkış tarihi belirleyerek katlanabilir telefonu raflara yerleştirmek oldukça önemli.


https://www.engadget.com/2019/05/09/samsung-promises-a-new-galaxy-fold-launch-date-by-tomorrow/ Yorum Yaz
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