Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü

Asus'un yeni nesil bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihazın tasarımıyla ilgili bazı detayları açığa çıkaran bir görsel sızdırıldı. Yayınlanan fotoğraf üçlü arka kamera sistemine sahip ilk Asus telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

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Asus Zenfone 6 olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefon aynı zamanda degrade kaplamalı olarak gelebilir. Sızdırılan fotoğraf turuncu ve mavi tonlar arasında geçiş yapan bir renge işaret ediyor. Arka panelin sol üst köşesinde ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi var.

Su damlası çentikle gelebilir

Kamera modülünün hemen altında flaş yer alırken Asus logosu arka panelin ortasında bulunuyor. Yayınlanan görüntü itibariyle akıllı telefonun tasarımı hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bununla sınırlı.

Cihazın ön tarafının nasıl bir görünüme sahip olacağını henüz bilemiyoruz. Ancak gelen haberler Asus Zenfone 6'nın ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik olacağı yönünde.