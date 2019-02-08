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Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü

Asus'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisinin ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü Asus Zenfone 6’nın üçlü arka kamera sistemi ile geleceğini gösteriyor.
3 ay
9,5b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus'un yeni nesil bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihazın tasarımıyla ilgili bazı detayları açığa çıkaran bir görsel sızdırıldı. Yayınlanan fotoğraf üçlü arka kamera sistemine sahip ilk Asus telefonun yolda olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu"
Asus Zenfone 6 olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefon aynı zamanda degrade kaplamalı olarak gelebilir. Sızdırılan fotoğraf turuncu ve mavi tonlar arasında geçiş yapan bir renge işaret ediyor. Arka panelin sol üst köşesinde ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi var.

Su damlası çentikle gelebilir

Kamera modülünün hemen altında flaş yer alırken Asus logosu arka panelin ortasında bulunuyor. Yayınlanan görüntü itibariyle akıllı telefonun tasarımı hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bununla sınırlı.
Cihazın ön tarafının nasıl bir görünüme sahip olacağını henüz bilemiyoruz. Ancak gelen haberler Asus Zenfone 6'nın ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik olacağı yönünde.

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Nevfel 3 ay en beğenilen
Samsung S ve Note serisine fiyat olarak yaklaştıkça ne xiaominin nede diğer Android markalarının albenisi kalmıyor.
Önceki seriye bakarsak buda ucuz olmayacaktır.
Samsung S ve Note serisine fiyat olarak yaklaştıkça ne xiaominin nede diğer Android markalarının albenisi kalmıyor.Önceki seriye bakarsak buda ucuz olmayac...
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kucukyenici 3 ay
Öyle gelebilir, böyle gelebilir, şöyle gelebilir. Tahmini zor değil. Telefon sunuçta.
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renega 3 ay
Parmak izi okuyucusu yok mu? ekrana gömülü gelse uçuşa geçer asus
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ssbrutality 3 ay
zenfone 6 intel işlemcisiyle bizi çileden çıkaran ilk model değil miydi?
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Whippoorwill 3 ay
Ekran boyutuna göreydi o sıralama.
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korsan58 3 ay ssbrutality
hala kullanıyorum sapasağlam batarya ölmedi
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MertMeteAlp 3 ay
Fiyatı hep yüksek geliyor. İlk seri uygun gelmişti.
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hasanandnexus 3 ay
Damla çentik kabul edilebilir. İyi bir ekran teknolojisi ( az güç tüketen) ve büyük pille mis gibi olur. Fiyatlandırma konusunda zaten sorun olmayacaktır.
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Nevfel 3 ay en beğenilen
Samsung S ve Note serisine fiyat olarak yaklaştıkça ne xiaominin nede diğer Android markalarının albenisi kalmıyor.
Önceki seriye bakarsak buda ucuz olmayacaktır.
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ymhaslaman 3 ay
Tırcılar kamyoncular vardır. Kokpitleri gazino gibidir. Bu cihazların rengide ona döndü.
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