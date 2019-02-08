Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un yeni tanıtılan Galaxy M serisi telefonlarının arasına bir yenisi ekleniyor. Galaxy M30 olarak lanse edilmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri internete düştü. SlashLeaks'e aktif olarak katkıda bulunan Twitter kullanıcısı Sudhanshu Ambhore, akıllı telefonun muhtemel özelliklerinin bir listesini yayınladı.

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Bu arada Galaxy M30 ile ilgili söylentilerin ilk kez gündemi meşgul etmediğini belirtelim. Geçen yılın sonlarında da akıllı telefonun Geekbench puanı sızdırılmıştı. Ancak ilk defa tüm teknik özellikleri detaylı bir şekilde gün ışığına çıktı. Buna göre cihaz 1080 x 2220 piksel çöznürlükte 6.38 inç ekrana sahip olacak. Gücünü ise Exynos 7904 yonga seti ve 4 GB LPDDR4 RAM'den alacak.

5.000 mAh kapasiteli pille gelecek

Galaxy M30'un 13 MP + 5 MP + 5 MP'lik sensörlerle donatılmış üçlü arka kamera sistemi ile geleceği söyleniyor. Ön tarafında ise 16 MP'lik tek bir kamera göreceğiz. 64 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 5.000 mAh kapasiteli pili karşılayacak.

Degrade kaplamalı olarak piysaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağı belirtiliyor. Teknik özellik listesi doğruysa, Galaxy M30 bu yılın en rekabetçi telefonlarından biri olabilir.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1093423630590140416