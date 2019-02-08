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Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un yeni orta sınıf M serisine yakında bir başka telefon daha katılacak. Galaxy M30 olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri internete düştü.
3 ay
3,9b
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un yeni tanıtılan Galaxy M serisi telefonlarının arasına bir yenisi ekleniyor. Galaxy M30 olarak lanse edilmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri internete düştü. SlashLeaks'e aktif olarak katkıda bulunan Twitter kullanıcısı Sudhanshu Ambhore, akıllı telefonun muhtemel özelliklerinin bir listesini yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Skype'ın görüntülü arama özelliğine, bulanık arka plan seçeneği geliyor"
Bu arada Galaxy M30 ile ilgili söylentilerin ilk kez gündemi meşgul etmediğini belirtelim. Geçen yılın sonlarında da akıllı telefonun Geekbench puanı sızdırılmıştı. Ancak ilk defa tüm teknik özellikleri detaylı bir şekilde gün ışığına çıktı. Buna göre cihaz 1080 x 2220 piksel çöznürlükte 6.38 inç ekrana sahip olacak. Gücünü ise Exynos 7904 yonga seti ve 4 GB LPDDR4 RAM'den alacak.

5.000 mAh kapasiteli pille gelecek

Galaxy M30'un 13 MP + 5 MP + 5 MP'lik sensörlerle donatılmış üçlü arka kamera sistemi ile geleceği söyleniyor. Ön tarafında ise 16 MP'lik tek bir kamera göreceğiz. 64 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 5.000 mAh kapasiteli pili karşılayacak.
Degrade kaplamalı olarak piysaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağı belirtiliyor. Teknik özellik listesi doğruysa, Galaxy M30 bu yılın en rekabetçi telefonlarından biri olabilir.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1093423630590140416 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Bu işlemci sd636 ayarında 710 ile mukayese bile edilemez kısaca giriş sayılacak güçte orta bile değil.
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WaylandIZMIR 3 ay
Bunu alacağına xiaomi çak bir tane geç.
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Askaparta 3 ay
Parasından haber versin. Orta yol parasına üst segment alırız başkasından.
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sense21 3 ay
Yine alınmaması gereken gereksiz bir telefon...
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foreveriphone 3 ay
Bu işlemci sd636 ayarında 710 ile mukayese bile edilemez kısaca giriş sayılacak güçte orta bile değil
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intel7mix 3 ay foreveriphone
636 üstü 660 altı kısaca piayasadaki 660 cihaz alıp geçmek daha mantıklı. gm 9 pro ve mi a2 gibi cihazlar var.
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