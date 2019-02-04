Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor

Geliştirme aşamasında yardımcı olabilirsiniz
Android Pie ismine hitaben “Bu turtayı (Pie) birlikte pişirelim.” sloganıyla tanıtılan beta programına isteyen Zenfone Max Pro M2 modeli kullanıcıları katılabiliyorlar. Ancak cihazın IMEI ve seri numarasını beta testi için vermeniz gerekiyor. Paylaşılan bağlantı üzerinden gerekli açıklamaları okuyup kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Android Pie sürümüne sahip bu beta işletim sistemini yükledikten sonra eski sürüme dönmeniz mümkün değil. Yani denemek isteyen kullanıcılar Android 8.1 işletim sistemli stabil sürümü geri yükleyemeyecekler.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Black Shark 3 geliyor"
Asus Zenfone Max Pro M2, 6.26 inç Full HD+ ekran, Gorilla Glass 6, Snapdragon 660 işlemci, 3 GB/4 GB/6 GB RAM seçeneği ve 32 GB / 64 GB depolama seçeneği gibi özelliklere sahip. Telefonun en önemli kısmı ise 5000 mAh boyutundaki devasa bataryası. Fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 181 dolar. Ülkemizdeki satışlarına ise henüz başlanılmadı.
https://www.gizmochina.com/2019/02/03/asus-beta-power-user-program-brings-android-pie-beta-to-the-zenfone-max-pro-m2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3504 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
asus, zenfone ve