Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor

Pil performansı odaklı Zenfone Max Pro M1 modeli kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında bu akıllı telefon yerini yeni Zenfone Max Pro M2 modeline bıraktı. Teknik özellikleriyle dikkat çeken cihaz kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Bu durum biraz tepki çekse de Asus, başlattığı beta programıyla yeni akıllı telefonu için Android 9 Pie hazırlıklarını hızlandırıyor.

Geliştirme aşamasında yardımcı olabilirsiniz

Android Pie ismine hitaben “Bu turtayı (Pie) birlikte pişirelim.” sloganıyla tanıtılan beta programına isteyen Zenfone Max Pro M2 modeli kullanıcıları katılabiliyorlar. Ancak cihazın IMEI ve seri numarasını beta testi için vermeniz gerekiyor. Paylaşılan bağlantı üzerinden gerekli açıklamaları okuyup kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Android Pie sürümüne sahip bu beta işletim sistemini yükledikten sonra eski sürüme dönmeniz mümkün değil. Yani denemek isteyen kullanıcılar Android 8.1 işletim sistemli stabil sürümü geri yükleyemeyecekler.

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Asus Zenfone Max Pro M2, 6.26 inç Full HD+ ekran, Gorilla Glass 6, Snapdragon 660 işlemci, 3 GB/4 GB/6 GB RAM seçeneği ve 32 GB / 64 GB depolama seçeneği gibi özelliklere sahip. Telefonun en önemli kısmı ise 5000 mAh boyutundaki devasa bataryası. Fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 181 dolar. Ülkemizdeki satışlarına ise henüz başlanılmadı.

https://www.gizmochina.com/2019/02/03/asus-beta-power-user-program-brings-android-pie-beta-to-the-zenfone-max-pro-m2/