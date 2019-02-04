Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor

Asus Zenfone Max Pro M2 modeli geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılmıştı. Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkan cihaz için Android Pie beta programı başlatıldı. Detaylara haberimizde bakalım.
3 ay
3,5b
1
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor
Tam Boyutta Gör
Pil performansı odaklı Zenfone Max Pro M1 modeli kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında bu akıllı telefon yerini yeni Zenfone Max Pro M2 modeline bıraktı. Teknik özellikleriyle dikkat çeken cihaz kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Bu durum biraz tepki çekse de Asus, başlattığı beta programıyla yeni akıllı telefonu için Android 9 Pie hazırlıklarını hızlandırıyor.

Geliştirme aşamasında yardımcı olabilirsiniz

Android Pie ismine hitaben “Bu turtayı (Pie) birlikte pişirelim.” sloganıyla tanıtılan beta programına isteyen Zenfone Max Pro M2 modeli kullanıcıları katılabiliyorlar. Ancak cihazın IMEI ve seri numarasını beta testi için vermeniz gerekiyor. Paylaşılan bağlantı üzerinden gerekli açıklamaları okuyup kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Android Pie sürümüne sahip bu beta işletim sistemini yükledikten sonra eski sürüme dönmeniz mümkün değil. Yani denemek isteyen kullanıcılar Android 8.1 işletim sistemli stabil sürümü geri yükleyemeyecekler.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Black Shark 3 geliyor"

Asus Zenfone Max Pro M2, 6.26 inç Full HD+ ekran, Gorilla Glass 6, Snapdragon 660 işlemci, 3 GB/4 GB/6 GB RAM seçeneği ve 32 GB / 64 GB depolama seçeneği gibi özelliklere sahip. Telefonun en önemli kısmı ise 5000 mAh boyutundaki devasa bataryası. Fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 181 dolar. Ülkemizdeki satışlarına ise henüz başlanılmadı.


https://www.gizmochina.com/2019/02/03/asus-beta-power-user-program-brings-android-pie-beta-to-the-zenfone-max-pro-m2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rickygulgul 3 ay
ABD'deyim ve USB C'mi unutursam becerilirim. Herkesin iPhone kablosu ve bazen bir Mikro USB'si vardır. Mikro USB oldukça nadirdir. Ofisimde insanların% 95'inde iPhone'lar olduğunu düşünüyorum. Ofisimde Android olan tek kişi BT uzmanlarından biri. Telefonum bir yerde tutmam gereken bir Micro USB - USB C adaptörü ile geldi, ama ben istemiyorum.https://discord.software/ FetLife https://downloader.vip/itunes/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niyatovic 3 ay
asus güncelleme konusunda oldukça iyi, m1'e ocak güvenlik güncellemesi geldi lg v30 hala haziran'da...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay niyatovic
Arada bir yıl fark var çıkış tarifleriyle. Olması gayet normal eski cihazlara daha geç gelir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay
Güncellemeyi bir lütuf olarak sunuyorlar 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay esmerbuyucu
Güncelleme cihaz sattırır her zaman. Bazılarına işlemez o daha ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 3 ay
Asus zenfone 3 e donanim yetmiyor diyorlar aynı donanımlı xiaomi li telefenlar 9 u alıyor ne iş..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay kuruwa
Klasik yalanlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 ay
M1 serisine Pie verilmedi onca zamana rağmen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay Whippoorwill
Asus güncelleme konusunda bu modelleri çok kaideye almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3504 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, zenfone ve
6 etiket daha android pie asus zenfone max pro m2 zenfone max pro m2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi? 3 ay Elon Musk, Raptor roket motorunun test görüntülerini yayınladı (VİDEO) 3 ay Xbox için yakında yeni bir çapraz platform desteği sunulacak 3 ay Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir 3 ay Samsung Galaxy Sport sızdırıldı 3 ay Safari yakında web sayfalarındaki reklamları engelleyebilir 3 ay Sevgililer günü için hediye önerileri 3 ay Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı 3 ay Apple'ın HomePod'u zararına, Apple TV’yi ise maliyetine sattığı ileri sürüldü 3 ay SIM kart dolandırıcılığı sayesinde kripto para hırsızlığı yapan adam, 10 yıl hapis cezası aldı 3 ay Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi 3 ay Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi 3 ay Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı 3 ay Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı 3 ay Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha 3 ay 32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor 3 ay WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi 3 ay Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor Sonraki Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü 3 ay Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay CoinGate, XRP desteğini başlattı 3 ay Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi 3 ay Xiaomi Black Shark 3 geliyor 3 ay Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim