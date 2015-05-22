Asus Zenfone modelleri için Lollipop güncellemesi gecikecek

Asus Zenfone kullanıcıları Android Lollipop sürümüne geçmek için bi süredir bekliyorlardı. Şirket daha önce Mayıs ayı ortalarında güncellemelerin başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu ancak yeni gelen açıklama güncellemenin biraz daha gecikeceğini gösteriyor.
Mayıs ayının başlarında bir Zenfone 5 modeline Lollipop güncellemesi yayınlanmıştı, ancak çok geçmeden yeni bir güncelleme ile cihazını yeni sürüme yükselten kullanıcılar yeniden Android 4.4 sürümüne geri döndürülmüştü. Lollipop sürümündeki sorunları henüz aşamamış gibi görünen şirket, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak daha kararlı bir sürüm yayınlamak için kullanıcılardan zaman istiyor.
Bilindiği üzere Zenfone 4/5/6, Padfone S ve Infinity 2 modelleri güncelleme için sırasını bekliyor. Erteleme sonrası cihazların güncelleme tarihi ile ilgili net bilgiler paylaşılmadı fakat modellerin tümü için güncellemenin ertelendiği belirtiliyor.
Bilindiği üzere Zenfone 4/5/6, Padfone S ve Infinity 2 modelleri güncelleme için sırasını bekliyor. Erteleme sonrası cihazların güncelleme tarihi ile ilgili net bilgiler paylaşılmadı fakat modellerin tümü için güncellemenin ertelendiği belirtiliyor.
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=9037&mobile=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen. Telefon satışa avrupada satışa çıkalı 4 aydan fazla oldu, zenfone 3 görselleri özellikleri vb haberleri dolaşmaya başladı ama bunlar daha bırak telefonu Türkiye'ye getirmeyi daha müşterilerini kâle alıp cevap bile vermiyorlar. Bellemişler bir "Sabredin gelecek!!" demeyi paso aynı cevap. Beklentileri çok arttırdılar insanları meraklandırdılar sonra sustular. Şimdi 16 Haziran için tarih vermişler sözde ama bakalım ne zaman çıkacak ve kaça gelecek. Tüm bu olanlar yüzünden yazmıştım yukarıdaki yazıyı.
Ayrıca lansman 16 Haziranda yapılacak ya bunlar LG gibi fiyatı da söylemezler lansmanda, ne zaman çıkacağını da söylemezler onun için de bekleriz 4 ay sonra alırlar B.....
RADYO İÇİN DOSYA YONETİCİSİNE GİR APP DOSYASINA GİR FM RADİO BUL YÜKLE BENDE BAYA ARAMISTIM
en ufak bir sorun yaşamadım telefonumu acayip seviyorum....hiçbir sorun yaşamadım
son bir güncelleme aldım 75 mb civarında ama ne değişti bana göre hiçbirşey değişmedi
şarj ömrü benim için çok çok iyi.....Oyun oynamıyorum , gün içerisinde ekranı kısıyorum , kullanmadığınmda
interneti kapatıyorum , mobil veriyi kapatıyorum , sadece bol bol internet , görüşme v.s. bugün
tam 2.5 gün oldu şu an % 10 gösteriyor...Çarşamba gecesi şarja koymuştum , Perşembe sabah başladım
bugün daha yeni bitiyor.....dediğim gibi kasmıyorum yormuyorum sadece gerektiğinde kullanıyorum..
Orjinal aksesuarları gerçekten çok güzel arkadaşlar , bir sürü ucuz kılıf v.s. aldım ama sonunda Vatan'dan
orjinal kılıfını aldım rahat ettim sanki telefonun bir parçası gibi harika uyumlu..birkaç aksesuar daha alacağım
bakalım , 6 inch çok çok rahat alışınca gerçekten her işimi görüyor.....Sadece Radyo çalışmıyor....
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