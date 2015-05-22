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Asus Zenfone modelleri için Lollipop güncellemesi gecikecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,7b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus Zenfone modelleri için Lollipop güncellemesi gecikecek

Asus Zenfone kullanıcıları Android Lollipop sürümüne geçmek için bi süredir bekliyorlardı. Şirket daha önce Mayıs ayı ortalarında güncellemelerin başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu ancak yeni gelen açıklama güncellemenin biraz daha gecikeceğini gösteriyor.
Mayıs ayının başlarında bir Zenfone 5 modeline Lollipop güncellemesi yayınlanmıştı, ancak çok geçmeden yeni bir güncelleme ile cihazını yeni sürüme yükselten kullanıcılar yeniden Android 4.4 sürümüne geri döndürülmüştü. Lollipop sürümündeki sorunları henüz aşamamış gibi görünen şirket, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak daha kararlı bir sürüm yayınlamak için kullanıcılardan zaman istiyor. 

Bilindiği üzere Zenfone 4/5/6, Padfone S ve Infinity 2 modelleri güncelleme için sırasını bekliyor. Erteleme sonrası cihazların güncelleme tarihi ile ilgili net bilgiler paylaşılmadı fakat modellerin tümü için güncellemenin ertelendiği belirtiliyor.

http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=9037&mobile=2 Yorum Yaz
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armyoflovers 4 yıl en beğenilen
Asus mobil sektörde gözümden öyle bir düştü ki, özellikle şu zenfone 2 olayından sonra, bu habere hiç şaşırmadım.
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Returntosoil 4 yıl
Bende beklemekten sıkıldım gittin bi z3 aldım kafamı rahatlattım ;-)
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Returntosoil 4 yıl
Armyoflovers Zenfone 2 olayı ne anlayamadım,hala ülkemizde satışının ne zaman olacağını açıklanmamasından mı bahsediyorsun?
1 Yanıt Yanıtla
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armyoflovers 4 yıl Returntosoil
Returntosoil

Armyoflovers Zenfone 2 olayı ne anlayamadım,hala ülkemizde satışının ne zaman olacağını açıklanmamasından mı bahsediyorsun?

Aynen. Telefon satışa avrupada satışa çıkalı 4 aydan fazla oldu, zenfone 3 görselleri özellikleri vb haberleri dolaşmaya başladı ama bunlar daha bırak telefonu Türkiye'ye getirmeyi daha müşterilerini kâle alıp cevap bile vermiyorlar. Bellemişler bir "Sabredin gelecek!!" demeyi paso aynı cevap. Beklentileri çok arttırdılar insanları meraklandırdılar sonra sustular. Şimdi 16 Haziran için tarih vermişler sözde ama bakalım ne zaman çıkacak ve kaça gelecek. Tüm bu olanlar yüzünden yazmıştım yukarıdaki yazıyı.

Ayrıca lansman 16 Haziranda yapılacak ya bunlar LG gibi fiyatı da söylemezler lansmanda, ne zaman çıkacağını da söylemezler onun için de bekleriz 4 ay
sonra alırlar B.....
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DH Misafiri 4 yıl
güncellemesini sağlandı ama msj paneli kalktı mesaj gönderemiyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
arel.gr
hic gelmemekten iyidir.

RADYO İÇİN DOSYA YONETİCİSİNE GİR APP DOSYASINA GİR FM RADİO BUL YÜKLE BENDE BAYA ARAMISTIM
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arel.gr 4 yıl
hic gelmemekten iyidir.
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Technological 4 yıl
1 aydır zenfone 6 kullanıyorum maşallah diyeyim siz de maşallah deyin lütfen :)))
en ufak bir sorun yaşamadım telefonumu acayip seviyorum....hiçbir sorun yaşamadım
son bir güncelleme aldım 75 mb civarında ama ne değişti bana göre hiçbirşey değişmedi
şarj ömrü benim için çok çok iyi.....Oyun oynamıyorum , gün içerisinde ekranı kısıyorum , kullanmadığınmda
interneti kapatıyorum , mobil veriyi kapatıyorum , sadece bol bol internet , görüşme v.s. bugün
tam 2.5 gün oldu şu an % 10 gösteriyor...Çarşamba gecesi şarja koymuştum , Perşembe sabah başladım
bugün daha yeni bitiyor.....dediğim gibi kasmıyorum yormuyorum sadece gerektiğinde kullanıyorum..

Orjinal aksesuarları gerçekten çok güzel arkadaşlar , bir sürü ucuz kılıf v.s. aldım ama sonunda Vatan'dan
orjinal kılıfını aldım rahat ettim sanki telefonun bir parçası gibi harika uyumlu..birkaç aksesuar daha alacağım
bakalım , 6 inch çok çok rahat alışınca gerçekten her işimi görüyor.....Sadece Radyo çalışmıyor....
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ardabeyim 4 yıl
Arkadaşlar problemi kısa süreliğine olsa da çözdüm kaldırıp tekrar sd kart yerine telefon hafızasına kurunca düzeliyor. Problem tekrar edince aynı işlemi yapmak gerekiyormuş. Ama hala telefonu elden çıkarmayı düşünmüyor değilim
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ardabeyim 4 yıl
kullandığım ve çevremde gördüğüm bütün zenfone 5'lerde (ve sadece 4 ve 6 da var mı bilmiyorum fakat başka hiç bir markada böyle bir hataya rastlamadım) snapchat video çekiminde hata var. Video çektikten sonra ekranın sol yanı tamamen ince bir çizgiyle kaplanıyor. Asusun hem forumuna hem de feedback adreslerine mail attım geri dönen olmadı. Snapchate de aynı maili yolladım otomatik maillerden biri geldi. Sözün özü çok dertliyim çok en kısa zamanda telefonu elden çıkartmak istiyorum
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Crauls 4 yıl
Gec gelmesı daha ıyı cunku duzgun gelır ve oncekı guncellemelerle batarya surelerı olumlu yonde artmıstı hem zenfone5 hemde 6 da
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maskelisuvari 4 yıl
Bir arkadaşıma Zenfone 5 almayı düşünüyoruz,oyun oynamyacak,internet,whatsup kullanacak,telefonda fazla konuşmayacak,belki arasıra video izleyecek.Bu kullanımda bir günü çıkarır mı acaba?
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armyoflovers 4 yıl en beğenilen
Asus mobil sektörde gözümden öyle bir düştü ki, özellikle şu zenfone 2 olayından sonra, bu habere hiç şaşırmadım.
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