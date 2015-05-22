Asus Zenfone modelleri için Lollipop güncellemesi gecikecek

Asus Zenfone kullanıcıları Android Lollipop sürümüne geçmek için bi süredir bekliyorlardı. Şirket daha önce Mayıs ayı ortalarında güncellemelerin başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu ancak yeni gelen açıklama güncellemenin biraz daha gecikeceğini gösteriyor.

Mayıs ayının başlarında bir Zenfone 5 modeline Lollipop güncellemesi yayınlanmıştı, ancak çok geçmeden yeni bir güncelleme ile cihazını yeni sürüme yükselten kullanıcılar yeniden Android 4.4 sürümüne geri döndürülmüştü. Lollipop sürümündeki sorunları henüz aşamamış gibi görünen şirket, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak daha kararlı bir sürüm yayınlamak için kullanıcılardan zaman istiyor.



Bilindiği üzere Zenfone 4/5/6, Padfone S ve Infinity 2 modelleri güncelleme için sırasını bekliyor. Erteleme sonrası cihazların güncelleme tarihi ile ilgili net bilgiler paylaşılmadı fakat modellerin tümü için güncellemenin ertelendiği belirtiliyor.

http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=9037&mobile=2