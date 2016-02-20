Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü

Bir yandan küresel ekonomide yaşanan daralma, bir yandan tüketicilerin artık doyuma ulaşması, farklı pazarlarda sıkıntılara yol açıyor. Bilgisayar pazarı, tablet pazarı, akıllı telefon pazarı gibi kalemler artık durgunluktan ciddi bir şekilde etkilenmeye başladı. Bilgisayar ve tablet pazarı, bir süredir düşüş trendindeydi. Bu yıl akıllı telefon pazarında da düşüş yaşanması bekleniyor.





ZenFone akıllı telefon serisiyle pazarda başarılı işler yapan Asus, bu yıl ki satış hedefini 30 milyon olarak belirlemişti. Yaşanan durgunluk ve Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda artan rekabet, firmanın hedefini revize etmesine neden oldu. Bu yıl için firma, 25 milyon civarında bir akıllı telefon satışı bekliyor.





Asus, 2014 yılında sadece 8.5 milyon akıllı telefon satarken, 2015 yılında 20 milyon gibi önemli bir rakama imza atmıştı. Özellikle Asya pazarında etkili olan Asus, bu nedenle hedeflerini de yükseltmişti ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Bu yılın ilk yarısında Asus, satışlarda büyük bir düşüş bekliyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle ise güçlü bir talep olacak.





Asus bu yıl, fazla sayıda model yerine bir veya iki model piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefonlar, yaklaşık olarak 30 ülkeye gidecek. MWC 2016 fuarında ZenFone 3 amiral gemisi lanse edilecek ve sonrasında satışa başlayacak. Modelin piyasaya ömrü boyunca 30 milyon civarında satış yapacağı tahmin ediliyor.





Global akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin payı yüzde 40 civarına yükseldi ve ilk 10 içerisinde 7 Çinli firma bulunuyor. Çinlilerin bu yükselişi, Tayvanlı Asus'un karlılık oranlarını da etkiliyor. Akıllı telefon satışı yanında Asus, karını da korumak zorunda.

http://www.digitimes.com/news/a20160218PD202.html