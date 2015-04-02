Asus bu yılki akıllı telefon satış hedefini 30 milyona yükseltti

Zenfone serisiyle pazarda ciddi bir oyuncu olmak istediğinin sinyallerini veren Asus, bu yıl da yeni Zenfone serisiyle epey konuşulmuştu. Merakla beklenen yeni seri Asus'un beklentileri yükseltmesine neden oldu.





Şubat ayında 17 milyon akıllı telefon satışı hedefi koyan Asus, Mart ayında bu rakamı 25 milyona çekmişti. Şimdi ise yeni hedef 30 milyon akıllı telefon satmak. Yılın ilk üç ayında 10 milyon satış yapan Asus için 30 milyon kolay aşılabilecek bir hedef gibi duruyor.





Firmanın geçen yıl ilk çeyrekte sadece 10 000 adet satış yapabilmesi geldiği noktayı göstermesi açısından ilginç. Sadece bir yılda satışlar neredeyse bine katlanmış. Tabi önceki yıllarda firmanın PadFone serisi ön plandaydı ve yüksek fiyatları nedeniyle ilgi görmüyordu. Şimdi ise sayısı ona yaklaşan Zenfone modelleri mevcut ve tabiri yerindeyse kapış kapış gidiyor.





Asus en büyük satışı Çin'de yapmayı hedefliyor. Zira ülkedeki talep diğer ülkelerden daha fazla ve bu yıl en az 10 milyon cihazın satılacağı düşünülüyor. Bu sayede ülkedeki ilk 10 akıllı telefon üreticisi listesine de girecek.

http://www.androidauthority.com/asus-30-million-smartphone-sales-2015-598257/