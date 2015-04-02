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Asus bu yılki akıllı telefon satış hedefini 30 milyona yükseltti

4 yıl
3,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus bu yılki akıllı telefon satış hedefini 30 milyona yükseltti

Zenfone serisiyle pazarda ciddi bir oyuncu olmak istediğinin sinyallerini veren Asus, bu yıl da yeni Zenfone serisiyle epey konuşulmuştu. Merakla beklenen yeni seri Asus'un beklentileri yükseltmesine neden oldu.

Şubat ayında 17 milyon akıllı telefon satışı hedefi koyan Asus, Mart ayında bu rakamı 25 milyona çekmişti. Şimdi ise yeni hedef 30 milyon akıllı telefon satmak. Yılın ilk üç ayında 10 milyon satış yapan Asus için 30 milyon kolay aşılabilecek bir hedef gibi duruyor. 

Firmanın geçen yıl ilk çeyrekte sadece 10 000 adet satış yapabilmesi geldiği noktayı göstermesi açısından ilginç. Sadece bir yılda satışlar neredeyse bine katlanmış. Tabi önceki yıllarda firmanın PadFone serisi ön plandaydı ve yüksek fiyatları nedeniyle ilgi görmüyordu. Şimdi ise sayısı ona yaklaşan Zenfone modelleri mevcut ve tabiri yerindeyse kapış kapış gidiyor. 

Asus en büyük satışı Çin'de yapmayı hedefliyor. Zira ülkedeki talep diğer ülkelerden daha fazla ve bu yıl en az 10 milyon cihazın satılacağı düşünülüyor. Bu sayede ülkedeki ilk 10 akıllı telefon üreticisi listesine de girecek.  

http://www.androidauthority.com/asus-30-million-smartphone-sales-2015-598257/ Yorum Yaz
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TatanQa 4 yıl en beğenilen
asus android pazarını ciddi salladı ve sallamaya devam edecek. tebrik ediyorum kendilerini zira samsung gibi 3 kuruşluk aleti 13 kuruşa satmıyor . donanım zengin , güçlü , sorunsuz , yazılım güncelleme ve desteği çok iyi. daha bir kullanıcı ne ister ?
aynı telefonu samsung yapsa 2500tl ye giydirirdi. Asus zenfone 5 kullanıcısıyım 10 numara telefon . samsung note2 im vardı öncesinde , yazılım bir süre sonra kasıyordu.
zenfone 2 efsana olacak demedi demeyin. çok modeli ciddi sarsacak piyasada , eh bu durumda son kullanıcıyı mutlu edecek rekabet nedeniyle.
çevremdeki herkese neredeyse aldırdım zenfone 5 , şirket çalışanlarıma da aldırdım.
hakedenle çalışırım , yarın x marka olur onla çalışırım , o kadar.
asus android pazarını ciddi salladı ve sallamaya devam edecek. tebrik ediyorum kendilerini zira samsung gibi 3 kuruşluk aleti 13 kuruşa satmıyor . donanım zengi...
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Manchester United 4 yıl
Asusa bak sen.
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pires2 4 yıl
Z2 4 gb ramli olanı maximum 900 lira eder arkadaşlar.yapmayın en fazla 2 yıl kullanacağınız bir telefon için 2000/3000 lira para vermeye değer mi.ne yazık ki hala uyanamadık.sömürülmeye devam ediyoruz.çünkü aldığımız en pahalı telefonunda en ucuzununda eksileri mevcut ve zamanla çöp oluyor ve değiştirme mecburiyetinde bırakılıyoruz.bence kullanıcılar olarak biraz tavır koyup ürünlerin ''Türkiyedeki'' satış fiyatlarına tepki gösterirsek biraz fiyatlarda düzelme olacaktır.sonuçta firma çıkardığı telefonu satma amacı güder,eğer müşteriler fiyatlar konusunda homurdanıyorsa satıcı firma kısa sürede indirim yapma mecburiyeti içinde olacaktır.saygılar
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CanKartaL84 4 yıl pires2
pires2

Z2 4 gb ramli olanı maximum 900 lira eder arkadaşlar.yapmayın en fazla 2 yıl kullanacağınız bir telefon için 2000/3000 lira para vermeye değer mi.ne yazık ki hala uyanamadık.sömürülmeye devam ediyoruz.çünkü aldığımız en pahalı telefonunda en ucuzununda eksileri mevcut ve zamanla çöp oluyor ve değiştirme mecburiyetinde bırakılıyoruz.bence kullanıcılar olarak biraz tavır koyup ürünlerin ''Türkiyedeki'' satış fiyatlarına tepki gösterirsek biraz fiyatlarda düzelme olacaktır.sonuçta firma çıkardığı telefonu satma amacı güder,eğer müşteriler fiyatlar konusunda homurdanıyorsa satıcı firma kısa sürede indirim yapma mecburiyeti içinde olacaktır.saygılar

Tamam hocam Zf2 4gb 900TL ediyordur da Samsung S6 2500TL ediyor mu? Veya Lg G3 şuan 1700TL ama çıktığında 2399TL ediyor muydu? Tamam, vergisi cartı curtu var ama ederleri bu kadar değil. Piyasada yüksek rakamları telefona vermeyi seven çok insan var sırf markası için telefon alıyorlar. Asus isminden utanıyorlar. Firmalar da bu tip kullanıcı portföyünü bulmuşken fiyatları önce yüksek tutup talep düşmeye başladığında düşürüyorlar ki o düşürdükleri rakamlarla bile çok iyi kar elde ettikleri belli. Asus'a gelene kadar önce bu firmalara bir tepki lazım.
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Beybifeys 4 yıl
ZE551ML modeli gelmezse Asus benim için başlamadan biter :)
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Fenomenon 4 yıl
Zenfone emin adımlarla ilerliyor. Adamlar gerçekten F/P olarak üst seviye telefon yapıyor. Türkiye için de ayrı bir önemi var bence. Türkiye'de satılan orta segment en iyi cihaz şuan için zenfone serisi. Piyasada 700 liraya 2gb ram'li başka telefon var mı?? Ancak zenfone 2'nin 5.5" olması iyi olmadı. Zenfone 2 almak istiyorum ama 5.5" çok büyük. Keşke 5" kalıp kasayı biraz daha küçültselerdi. Arayüz de biraz daha renkli olabilir. Zaten telefonu alsam farklı bir launcher kullanırdım.
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Mr. Anime 4 yıl
Türkiyeye ze551 modeli gemeyip ze550 yi yollarlarsa katliam yaparım yemin ederim
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TatanQa 4 yıl en beğenilen
asus android pazarını ciddi salladı ve sallamaya devam edecek. tebrik ediyorum kendilerini zira samsung gibi 3 kuruşluk aleti 13 kuruşa satmıyor . donanım zengin , güçlü , sorunsuz , yazılım güncelleme ve desteği çok iyi. daha bir kullanıcı ne ister ?
aynı telefonu samsung yapsa 2500tl ye giydirirdi. Asus zenfone 5 kullanıcısıyım 10 numara telefon . samsung note2 im vardı öncesinde , yazılım bir süre sonra kasıyordu.
zenfone 2 efsana olacak demedi demeyin. çok modeli ciddi sarsacak piyasada , eh bu durumda son kullanıcıyı mutlu edecek rekabet nedeniyle.
çevremdeki herkese neredeyse aldırdım zenfone 5 , şirket çalışanlarıma da aldırdım.
hakedenle çalışırım , yarın x marka olur onla çalışırım , o kadar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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umut_baris 4 yıl TatanQa
TatanQa

asus android pazarını ciddi salladı ve sallamaya devam edecek. tebrik ediyorum kendilerini zira samsung gibi 3 kuruşluk aleti 13 kuruşa satmıyor . donanım zengin , güçlü , sorunsuz , yazılım güncelleme ve desteği çok iyi. daha bir kullanıcı ne ister ?

aynı telefonu samsung yapsa 2500tl ye giydirirdi. Asus zenfone 5 kullanıcısıyım 10 numara telefon . samsung note2 im vardı öncesinde , yazılım bir süre sonra kasıyordu.

zenfone 2 efsana olacak demedi demeyin. çok modeli ciddi sarsacak piyasada , eh bu durumda son kullanıcıyı mutlu edecek rekabet nedeniyle.

çevremdeki herkese neredeyse aldırdım zenfone 5 , şirket çalışanlarıma da aldırdım.

hakedenle çalışırım , yarın x marka olur onla çalışırım , o kadar.

Ağır fanlık seziyorum.

Note serisine kimse rakip olamaz.

Zenfone iyi cihaz ama Asus da aşırı mükemmel bir firma değil.

Hala eksiklikleri var.

Hak edene hak ettiği kadar yorum yapmalı.
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murat425 4 yıl
Adamlar yapıyor hem güncelleme sorun olmuyor hemde fiyatları uygun.Kardeşime aldığım zenfone 5 arayuz olarak G3 den akıcı hemde kendisinin yarı fiyatında bir telefon olmasına ragmen.Tek soru nu pil o da Zenfone 2 ile düzeltilmiş.Nasipse gelince bende almayı düşünüyorum.
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saydmm 4 yıl
Tercih edilmesinde fiyat ve renk çeşitliliği önemli yeri büyük.Diğer android cihazlardan çok farklı değil.
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Elsa 4 yıl murat425
murat425
Adamlar yapıyor hem güncelleme sorun olmuyor hemde fiyatları uygun.Kardeşime aldığım zenfone 5 arayuz olarak G3 den akıcı hemde kendisinin yarı fiyatında bir telefon olmasına ragmen.Tek soru nu pil o da Zenfone 2 ile düzeltilmiş.Nasipse gelince bende almayı düşünüyorum.

G3 ve zenfone arayüzünü karşılaştıran kaynağı alabilir miyim? Bu dediginiz imkansız.
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lostlast 4 yıl
Tr için fiyat çok önemli
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a_y_k_u_t 4 yıl
Uygun fiyatla gelirse yine yok satar.
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ender ahmet 4 yıl
zenfone konusu ağlama duvarına döndü aga. ne çok satması.işlemci ve batarya konusunda sınıfta kaldılar.tabi avrupaya ve amerikaya daha iyi işlemcileri sattılar.bize ise çöpleri yolladılar.netbooklarda kullanılan atom gibi.

ucuz diye satıldı ama çok müşteri kaybettiler bu arada.
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Crauls 4 yıl
Hak ediyorlar.guzel cihazlar ve nispeten daha uygun fiyatlar..
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IWalkingDeaDI 4 yıl
Stok sorunu olmasa dahada çok satardı.
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