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Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor

Özel bir madencilik yazılımı geliştiren Asus, ekran kartlarınızı kullanmadığınız zamanlarda bunu çalıştırmanızı ve madencilik yapmanızı istiyor. Ne kadar kazanacağınız ise meçhul.
5 ay
20,8b
1
22
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para piyasası son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken stratejisini buna göre yapan pek çok üretici zarara girmiş durumda. Yine de mevcut durumdan kar elde etmek isteyenler bulunuyor. Asus bunlardan birisi.

Sistem boştayken kazanacak (!)

Bundan önce farklı madencilik ekipmanları satışa sunan Asus bu kez herhangi bir maliyet oluşturacak işe girmemiş. Quantumcloud ile iş birliği yapan firma ekran kartları üzerinden madencilik yapılmasını sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi"

Firma yaptığı açıklamada oyuncuların bilgisayarları boştayken madencilik yapmalarını ve karşılığında da para kazanmalarını istiyor. Elbette oldukça kırılgan bir piyasada ne kadar para kazanabilirsiniz bilinmez zaten Asus da kesin bir kazanç garantisi vermiyor. Üstelik sistem kaynaklarını kullanma masrafları da kullanıcıya ait olacak.

Henüz detaylar net değil ancak özetle Asus ekran kartınız varsa, kuracağınız Quantumcloud yazılımını sistem boştayken çalıştıracaksınız ve madencilik yapacaksınız. Elde ettiğiniz kazancı ise WeChat veya PayPal üzerinden çekeceksiniz. Bunun yanında Quantumcloud kazançlardan ne kadar pay kesecek bilinmiyor.

 

https://thenextweb.com/hardfork/2018/11/29/asus-gamers-cryptocurrency-mining-bitcoin/ Yorum Yaz
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Mukarnas 5 ay en beğenilen
Oyuncu kartlari ile (tek kart) kullandigi elektirigi karsilayacak kadar dahi para kazanilamazki. Ama quantumcloud yani kasa herzaman kazanir :) kac milyon karti kullanacaklar boylelikle, akillica, asus kart gerekiyor olmasida ayri bir kazanc. Kasa her türlü kazaniyor. mining yapilan kartlari da boylelikle tespit etmis olacaklar. garanti durumunu etkiler etkilemez de bilmiyoruz.
ciksin bakalim konularda artsin, merak ettim ne kadar kazaniliyor, ne oluyor.
Oyuncu kartlari ile (tek kart) kullandigi elektirigi karsilayacak kadar dahi para kazanilamazki. Ama quantumcloud yani kasa herzaman kazanir :) kac milyon kart...
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ylcn123 5 ay
madenciliğe bel bağlayan yaya kalır :D
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rwo 5 ay
en kibar tabiriyle bu kol gibi olan donanım ve elektrik fiyatları ile herhangi bir donanım ile madencilik yapmak yürek ister.
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SEO-Uzmanı 5 ay
herkes madencilik yapıyor !
bu yüzden elektrik üreten nükleer santrallerin kullanım kapasitesi artıyor
sonuç olarak atmosfere yayılan radyasyondan kanser olunca ; o kazandığınız paralara kanser tedavisinde harcarsınız !
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redoracle 5 ay
Paypal yok ki zaten ülkede.
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Fashionality 5 ay
kazanan Asus ve Quantumcloud olacak, kullanicilara da yuklu elektrik faturasi ve omru azalmis bir ekran karti kalacak...
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OverClocK1ng 5 ay
Asus istiyor ki ekran kartları çok kullanılıp ısınıp eskisin ki yenisini satsın...
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Escapetolife 5 ay
Koskoca asus'ta herkesten bi lira alsak mantığına gitmiş :)
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sniper23 5 ay
Bedava kartları gönder Asus, biz kazarız.
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interwap 5 ay
Hani oyuncu donanımlarda madencilik yapılınca garanti bozuluyordu. (Servislerin iddiası)
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aktorun 5 ay interwap
Aslında durum öyle değil. Madencilik için özel ekran kartlarında özel firmware ve voltaj/güç ayarlamaları yapıyorsun. Kötü yapılmış ayarlar ile kartı bozabilir veya ömrünü azaltabilirsin. Hatta internetten firmware indirip deneyenler bile oluyor.
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Ucan Hollandalı 5 ay
Msi kullanıyorum asuscular düşünsün banane
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DH Misafiri 5 ay
TR deki elektrik zamlarından haberleri yok galiba
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aktorun 5 ay DH Misafiri
TR deki elektrik zamları dolar veya kazdığın kripto değerinin gerisinde kaldığı müddetçe sıkıntı yok. Ama şu sıralar kripto para piyasası dip yapmış durumda. Kripto para kazarak elektrik parasını çıkarmak bile zor artık.
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