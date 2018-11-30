Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor

Kripto para piyasası son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken stratejisini buna göre yapan pek çok üretici zarara girmiş durumda. Yine de mevcut durumdan kar elde etmek isteyenler bulunuyor. Asus bunlardan birisi.

Sistem boştayken kazanacak (!)

Bundan önce farklı madencilik ekipmanları satışa sunan Asus bu kez herhangi bir maliyet oluşturacak işe girmemiş. Quantumcloud ile iş birliği yapan firma ekran kartları üzerinden madencilik yapılmasını sağlayacak.

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Firma yaptığı açıklamada oyuncuların bilgisayarları boştayken madencilik yapmalarını ve karşılığında da para kazanmalarını istiyor. Elbette oldukça kırılgan bir piyasada ne kadar para kazanabilirsiniz bilinmez zaten Asus da kesin bir kazanç garantisi vermiyor. Üstelik sistem kaynaklarını kullanma masrafları da kullanıcıya ait olacak.

Henüz detaylar net değil ancak özetle Asus ekran kartınız varsa, kuracağınız Quantumcloud yazılımını sistem boştayken çalıştıracaksınız ve madencilik yapacaksınız. Elde ettiğiniz kazancı ise WeChat veya PayPal üzerinden çekeceksiniz. Bunun yanında Quantumcloud kazançlardan ne kadar pay kesecek bilinmiyor.