Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi

Genelde kullanıcıların yoğun olduğu ve fazla para elde edilebilecek alanlarda siber saldırganlar da cirit atıyor. Bir dönem akıllı telefonlara yoğun girişimlerde bulunan siber saldırganlar şimdilerde kripto para dünyasına yönelmiş durumda.

Daha az zahmet daha çok para

Kaspersky tarafından yapılan araştırmalara göre bu yıl siber saldırganların gizli madencilik yazılımlarına yatırım yaptığı görülüyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıllarda sıkça gördüğümüz DDoS saldırıları da azalmaya başladı.

Gizli madencilik yazılımlarının en büyük avantajı pek çok kullanıcı tarafından fark edilememesi. Normalde güvenlik yazılımlarının anlık koruma kalkanları ile yeni ortaya çıkan zararlı yazılımlar hemen tespit ediliyor ve kullanıcılar uyarılıyor. Bununla birlikte gizli madencilik yazılımlarının farkına varmak zor oluyor.

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Bazen iyi niyetle kurduğunuz bir eklentinin arkasında çalışan madencilik yazılımları bazen de ziyaret ettiğiniz sitenin kaynak kodlarına yerleştiriliyor. Siz farkına varana kadar da bilgisayarınızın kaynaklarını kullanarak bir miktar kazım yapmış oluyor.

Gizli madencilik yazılımları hazırlamak oldukça kolay ve referans programları veya açık madencilik havuzları gibi alanlara kolayca entegre edilebiliyor. Bu da onu daha az maliyetli hale getiriyor.

Kaspersky kripto para dünyasında rekabet az olduğu siber saldırganların büyük gelirler elde edebildiğini ifade ediyor. Örneğin dolaşımdaki Monero biriminin yaklaşık yüzde 5 civarında bir kısmının gizli madencilik ile kazıldığı ifade ediliyor. Bu da yaklaşık 175 milyon dolar ediyor.

Gizli madencilik yazılımları daha çok kopya yazılımların yaygın olduğu ülkelerde alan buluyor. Örneğin ABD ve Avrupa gibi bölgelerde tüm saldırıların yüzde 1.3’ünü gizli madencilik yazılımları oluşturuyor. Vietnam’da ise bu rakam yüzde 13 civarında.