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Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak

Alt seviye akıllı telefon segmentinde maliyetleri karşılayacak kadar gelir elde edemeyen Asus çareyi üst seviyeye odaklanmakta buldu. Mobil bölüm yeniden yapılanıyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır akıllı telefon pazarında mücadele eden ve PadFone gibi referans modellere imza atan Asus ne yazık ki istediği performansı gösteremiyor. ZenFone markası ile beğeni toplamış olsa da firma mobil bölümün maliyetlerini karşılayamıyor. Bu bakımdan da strateji değişiyor.

Üst seviye odaklı

Gelen bilgilere göre Asus bundan sonra oyuncu odaklı ve üst seviye telefon segmentlerine odaklanacak. Kâr marjının yüksek olduğu kategorilerde firma maliyetleri daha iyi karşılayacağını düşünüyor. Son dönemde Asus ROG oyuncu odaklı telefonun ve ZenFone 5Z modelinin başarısı bunu ön plana çıkardı. Yani artık ZenFone Live veya Max gibi alt seviye modelleri hiç göremeyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor"

İkinci olarak firmanın sempatik patronu Jerry Shen ile yollar ayrılıyor. Shen Ocak ayı itibariyle Nesnelerin İnterneti odaklı bir yatırım firmasına geçecek. Onun yerine ise SY Hsu ve Samson Hu eş patronlar olarak sorumluluğu üstlenecek.

Diğer taraftan mobil bölümdeki yapılanmanın 200 milyon dolar civarında bir maliyet çıkaracağı ifade ediliyor. Bunun içerisinde lisans bedelleri ve elde kalan stokların temizlenmesi yer alıyor.

Asus’un CES 2019 fuarında ZenFone 6 serisini duyurması bekleniyordu. Yeniden yapılanmanın bunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Muhtemelen seri içerisindeki modellerde değişiklikler yapılacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/asus-mobile-business-reorganization-gaming-high-end-smartphones-main-focus_id111943 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay
ASUS ve Üst Seviye. Umarım lafta kalmaz...
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intel7mix 5 ay
Üst seviyede kaç cihaz satıyorda odaklanacak.
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Kerim5100 5 ay
Telefonların segmentlerinden çok fiyatlarının uygunluklarına odaklanırlarsa daha iyi olur gibi :D
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interwap 5 ay
Nedense Asus telefonların kalite sorunu olduğunu düşünüyorum. Sağlamlık hissi vermiyor.
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