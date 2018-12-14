Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak

Yıllardır akıllı telefon pazarında mücadele eden ve PadFone gibi referans modellere imza atan Asus ne yazık ki istediği performansı gösteremiyor. ZenFone markası ile beğeni toplamış olsa da firma mobil bölümün maliyetlerini karşılayamıyor. Bu bakımdan da strateji değişiyor.

Üst seviye odaklı

Gelen bilgilere göre Asus bundan sonra oyuncu odaklı ve üst seviye telefon segmentlerine odaklanacak. Kâr marjının yüksek olduğu kategorilerde firma maliyetleri daha iyi karşılayacağını düşünüyor. Son dönemde Asus ROG oyuncu odaklı telefonun ve ZenFone 5Z modelinin başarısı bunu ön plana çıkardı. Yani artık ZenFone Live veya Max gibi alt seviye modelleri hiç göremeyebiliriz.

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İkinci olarak firmanın sempatik patronu Jerry Shen ile yollar ayrılıyor. Shen Ocak ayı itibariyle Nesnelerin İnterneti odaklı bir yatırım firmasına geçecek. Onun yerine ise SY Hsu ve Samson Hu eş patronlar olarak sorumluluğu üstlenecek.

Diğer taraftan mobil bölümdeki yapılanmanın 200 milyon dolar civarında bir maliyet çıkaracağı ifade ediliyor. Bunun içerisinde lisans bedelleri ve elde kalan stokların temizlenmesi yer alıyor.

Asus’un CES 2019 fuarında ZenFone 6 serisini duyurması bekleniyordu. Yeniden yapılanmanın bunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Muhtemelen seri içerisindeki modellerde değişiklikler yapılacaktır.