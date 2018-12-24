Asus'un yeni telefonlarının tasarımı hazır

Asus, bütçe dostu ZenFone akıllı telefonları ile öne plana çıkan bir şirket. Son zamanlarda Tayvan merkezli markanın sadece ROG oyuncu telefonuna odaklanmak istediğine yönelik söylentiler vardı ancak şirket jet hızıyla bir açıklama yaparak ZenFone serisinin varlığını sürdüreceğini ifade etti. Görünüşe bakılırsa Asus bu telefonları çok daha ileri seviyeye taşımak istiyor.

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Asus tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yapılan en son patent başvuruları şirketin çerçevesiz ve çentiksiz ekrana sahip akıllı telefonlar yapmak istediğini ortaya koydu. Patentlerden biri üç farklı boyutta Vivo NEX tarzı üste doğru açılan ön kamera mekanizmasını gösterirken, diğeri Galaxy A8s modelinde olduğu gibi ekrana entegre kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde görebiliriz

İlk patent görselinde en büyüğü neredeyse tam genişlikte olmak üzere, farklı boyutta üç mekanik açılır kamera olduğunu görüyoruz. İkinci patentte ise trend olma eğiliminde olan delikli ekran tasarımı dikkat çekiyor. Asus ayrıca ahizeyi her iki patentte de gösterildiği gibi üst çerçevenin içine entegre etmeyi planlıyor.

Söz konusu patentler 22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde onaylandı. Yani bu da yeni tasarımları önümüzdeki yılın başlarında görebileceğimiz anlamına geliyor. Gelecek yıl Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Asus bu patentlerde gördüklerimize benzer akıllı telefonlarını sergileyebilir.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/asus-smartphone-modellen/