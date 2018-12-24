Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un yeni telefonlarının tasarımı hazır

Tayvanlı teknoloji devi Asus piyasaya süreceği yeni ZenFone'larda kullanacağı tasarımları patentledi. Şirket açılır ön kamera ve delikli ekran trendine katılmaya hazırlanıyor.
4 ay
11,4b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, bütçe dostu ZenFone akıllı telefonları ile öne plana çıkan bir şirket. Son zamanlarda Tayvan merkezli markanın sadece ROG oyuncu telefonuna odaklanmak istediğine yönelik söylentiler vardı ancak şirket jet hızıyla bir açıklama yaparak ZenFone serisinin varlığını sürdüreceğini ifade etti. Görünüşe bakılırsa Asus bu telefonları çok daha ileri seviyeye taşımak istiyor.
Ayrıca Bkz. "Telegram'a anket ekleme özelliği geldi"
Asus tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yapılan en son patent başvuruları şirketin çerçevesiz ve çentiksiz ekrana sahip akıllı telefonlar yapmak istediğini ortaya koydu. Patentlerden biri üç farklı boyutta Vivo NEX tarzı üste doğru açılan ön kamera mekanizmasını gösterirken, diğeri Galaxy A8s modelinde olduğu gibi ekrana entegre kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde görebiliriz

İlk patent görselinde en büyüğü neredeyse tam genişlikte olmak üzere, farklı boyutta üç mekanik açılır kamera olduğunu görüyoruz. İkinci patentte ise trend olma eğiliminde olan delikli ekran tasarımı dikkat çekiyor. Asus ayrıca ahizeyi her iki patentte de gösterildiği gibi üst çerçevenin içine entegre etmeyi planlıyor.
Söz konusu patentler 22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde onaylandı. Yani bu da yeni tasarımları önümüzdeki yılın başlarında görebileceğimiz anlamına geliyor. Gelecek yıl Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Asus bu patentlerde gördüklerimize benzer akıllı telefonlarını sergileyebilir.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/asus-smartphone-modellen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
P2edatoR 4 ay en beğenilen
Kis geldi diye kizaklari cikardilar
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 4 ay
Asus yazılıma önem versin biraz arayüze de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selhamnes 4 ay
Bence pop up kameralar, çentiklilere yada deliklilere göre daha iyi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 ay
Ben 9 senedir mobili takip eden biri olarak bu işi anlamıyorum. Hadi Apple çentikli yapıyor ama altta boşluk yok. Bunlar niye hem alta boşluk koyuyor hem çentik yapıyor? Teknik açıklaması illa ki vardır da, ekranı alta itele hem çentik olmasın hem çerçevesiz olsun. Olmuyorsa bırak yapma yani, çentik sevilmiyor ama her firma çentik var demek için çentik koyuyor sanki. Gına geldi çentikten.
Dipnot: çentik olayına çok takık değildim başta fakat cılkı çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 4 ay
Hani bunun çentiği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Fena değil ama bir kaç yıl sonra bu pop-up kameraların yeri olmaz diye düşünüyorum. En kısa sürede kamera gerçekten ekran altına geçerse güzel ve yeni bir adım atılmış olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 4 ay
Çentik gitti alt çentik var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Zaten su geçirmezlik yapmıyorlardı şimdi bahaneleri hazır olmuş olur 😂
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilibo-ibo 4 ay
Patentlerde bile alt çerçeveyi kalın tutuyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alfabrava 4 ay
Bozuldumu gitti kamera çentikli kızaklı telefonlarin hepsi boş ekranı biraz küçük olsun ne kızaklı nede çentikli olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P2edatoR 4 ay en beğenilen
Kis geldi diye kizaklari cikardilar
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11370 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, patent ve
8 etiket daha cep telefonu tasarım zenfone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Elon Musk'tan orta okul öğrencilerine 423 bin dolarlık laptop kıyağı 4 ay Turkcell: "Mobil internet paylaşımı 'Hızlı Giriş' ile ücretsiz olacak! 4 ay İsrailli şirket, Ay'a iniş yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirecek 4 ay Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı 4 ay Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası 4 ay Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de 4 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 1 milyon dolarlık yarışma başlatıyor 4 ay Hyundai Mobis, CES 2019'da sanal dokunuşla çalışan eğlence sistemlerini tanıtacak 4 ay Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu 4 ay Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı 4 ay TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA 4 ay Gelecekteki AR gözlüklerinde MicroLED ekran kullanılacak 4 ay Bitcoin Lightning Network kapasitesi, 2 milyon doları aştı 4 ay NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performans sızıntısı: Masaüstü RX Vega 64’ten hızlı 4 ay Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor 4 ay Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi? 4 ay Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları 4 ay Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı 4 ay Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı 4 ay 2si1 | Ne yaptın sen Turkcell? 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Asus'un yeni telefonlarının tasarımı hazır Sonraki Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk 4 ay Telegram'a anket ekleme özelliği geldi 4 ay Petrol ve doğalgaz hatlarını yerli İHA'lar koruyacak 4 ay Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor 4 ay Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi 4 ay Fortnite eşyalarınızı satabilirsiniz 4 ay Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımlarında açık keşfedildi 4 ay Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması 4 ay Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu 4 ay Helio P35 işlemcili Xiaomi Mi Play resmen tanıtıldı 4 ay 2019'un kablosuz ağ trendleri 4 ay Huawei'nin yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Kirin 985 olacak 4 ay Acer’dan üst seviye kavisli oyuncu monitörü 4 ay IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi 4 ay Dokuzuncu nesil Intel F serisi işlemciler detaylanıyor 4 ay Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın 4 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir 4 ay Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı 4 ay 2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak! 4 ay ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim