Asus yazılım desteği ile 30MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen Pegasus X002 akıllı telefonunu tanıttı





Son dönemde giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Önceden bu segmentte donanım itibariyle adeta dökülen akıllı telefonlar bulunurken, özellikle Çinli üreticilerin hamleleriyle yeni modeller artık orta üst seviye ile yarışır hale geldi. Meizu’dan sonra Asus da sınıfında iddialı olacak bir akıllı telefon modeli tanıttı.





Asus Pegasus X002 adındaki akıllı telefon Xiaomi ve Meizu'nun bu çizgideki modelleri ile sıkı bir rekabete tutuşacak gibi görünüyor. Fiyat itibariyle giriş seviyesi olan cihaz donanım itibariyle ise orta seviyeye yaklaşıyor.





5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Pegasus, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 1.5GHz saat hızındaki MT6732 yongasetinden gücünü alıyor. Blue Charm Note gibi bu cihaz da çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi ile geliyor.





2GB RAM sahibi cihaz artırılabilir 16GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka taraftaki 8MP çözünürlüğündeki sensör yazılım desteği ile 30MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Benzer bir teknolojiyi Oppo’nun cihazlarından da hatırlıyoruz. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.





Model gerekli enerjiyi 2500mAh gücündeki bir bataryadan alıyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Zen arayüzünü çalıştıran cihaz 3G ve 4G ağlarına destek sunuyor. Model 130$ gibi oldukça düşük bir fiyat seviyesinden satışa sunulacak. Ancak satışın sadece Çin ile sınırlı kalacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/130-ASUS-Pegas-X002-takes-on-the-Xiaomi-Redmi-1s_id64085