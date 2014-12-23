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Asus yazılım desteği ile 30MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen Pegasus X002 akıllı telefonunu tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus yazılım desteği ile 30MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen Pegasus X002 akıllı telefonunu tanıttı

Son dönemde giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Önceden bu segmentte donanım itibariyle adeta dökülen akıllı telefonlar bulunurken, özellikle Çinli üreticilerin hamleleriyle yeni modeller artık orta üst seviye ile yarışır hale geldi. Meizu’dan sonra Asus da sınıfında iddialı olacak bir akıllı telefon modeli tanıttı.

Asus Pegasus X002 adındaki akıllı telefon Xiaomi ve Meizu'nun bu çizgideki modelleri ile sıkı bir rekabete tutuşacak gibi görünüyor. Fiyat itibariyle giriş seviyesi olan cihaz donanım itibariyle ise orta seviyeye yaklaşıyor. 

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Pegasus, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 1.5GHz saat hızındaki MT6732 yongasetinden gücünü alıyor. Blue Charm Note gibi bu cihaz da çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi ile geliyor. 

2GB RAM sahibi cihaz artırılabilir 16GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka taraftaki 8MP çözünürlüğündeki sensör yazılım desteği ile 30MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Benzer bir teknolojiyi Oppo’nun cihazlarından da hatırlıyoruz. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

Model gerekli enerjiyi 2500mAh gücündeki bir bataryadan alıyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Zen arayüzünü çalıştıran cihaz 3G ve 4G ağlarına destek sunuyor. Model 130$ gibi oldukça düşük bir fiyat seviyesinden satışa sunulacak. Ancak satışın sadece Çin ile sınırlı kalacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/130-ASUS-Pegas-X002-takes-on-the-Xiaomi-Redmi-1s_id64085 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rebelsavior 4 yıl
Megapiksel isi hikaye arkadaslar iş ki lens kaliteli oolsun iyi cekim yapsin .. Goruyoruz daha 13 megapikseli bile dogru durust cekicekim yapamiyo noise yuzunden ne cektigin belli degil kanmayin .. 40 megapikselde dese lens onemli ..
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Dark_Knife 4 yıl
ne kadar siz başka amrkalara yoğunlaşsanıza ıphonenin kamerası gibi olmuyor hiçbiri. Bu bi gerçek.
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electro_g 4 yıl

gerçekten devrim olmuş, 130 $ a note 4 teki gpu yu koymuşlar adamlar, 720p ekranda cabası ;)

Gerçi Mali T860 ıda kullanabilirdi, ama o daha üretilmedi
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DH Misafiri 4 yıl
İnterpolasyonu dandik Çinli telefonlar da yapar. 30mp için sen önce adam gibi bir sensör koy
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kymelria 4 yıl
İnterpolasyonu dandik Çinli telefonlar da yapar. 30mp için sen önce adam gibi bir sensör koy
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okanclskn 4 yıl
4G yazisiyla trident gibi olmus.
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KoşanBalık 4 yıl
Forumda arkadaslar 500 tl ye getirip satarlar artik:)
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umut_baris 4 yıl
Ürünün gelişi
Girerken eklenen vergi
Distribütör Karı
Mağaza Karı
Elektronik eşya vergisi

Sonra sana bilmem kaç tl. İyi pompalıyorlar. Sonra 50 tane saray da dikersin o soyguna.
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sercandk 4 yıl
Süper cihaz olmuş. Bizim memlekete getirsene şunu asus. Ayrıca 130$ nedir ya şaka gibi.
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Elsa 4 yıl
Upscale edilmiş 30mp hiç bir ise yaramaz.
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Guaire 4 yıl
Şimdi Xiaomi düşünsün. Redmi 2'yi daha piyasaya çıkmadan eskitmiş.

Yorum yaparken 130$'lık fiyat etiketini göz önüne almak gerekir.

Orta seviyeye yaklaşıyor denilen donanım da çok övülen Huawei G7'den daha hızlı.

Telefonun fiziksel boyutu biraz daha küçük tutulabilseydi daha iyi olurdu, ama o fiyatta o kadarı gözardı edilir. Zenfone 5'le hemen hemen aynı boyutta: 2.2mm kısa, 0.2mm geniş, 0.4mm ince.
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ozmenakif 4 yıl
Türkiye'ye de getirin şunları!
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