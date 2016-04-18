Asus’dan Adaptive-Sync destekli 3 yeni monitör

Son dönemde monitör dünyasında Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync görüntü aktarım teknolojilerinin sıkı bir rekabetini görüyoruz. Bununla birlikte, Adaptive-Sync adında farklı bir monitör teknolojisi daha kendisine yer arıyor.

VESA tarafından geliştirilen Adaptive-Sync adındaki teknoloji, monitör ve grafik kartının işleme oranlarını dinamik olarak bir birine uydurmaya çalışıyor. Böylece yırtılma ve gecikmelerin önüne geçiyor, daha akıcı bir oyun tecrübesi sağlanıyor. DisplayPort üzerinden sağlanan A-S teknolojisi, monitörlerin yüksek kare oranlarında yırtılma yapmasının önüne geçiyor. Adaptive-Sync teknolojisi aslında Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile aynı mantık üzerinde çalışıyor.

Asus, Adaptive-Sync teknolojisine destek veren 3 yeni monitör duyurdu. Oyunculara yönelik olarak ROG markası altında yer alacak MG monitör serisi, Full HD ve 4K ekran çözünürlükleri taşıyor

Asus MG28UQ ve Asus MG24UQ

Asus MG28UQ modeli 28 inç boyutunda. Oyuncular için hızlı tepkime sürelerine imza atan TN panel benimseyen ürün, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 bağlantıları üzerinden 60Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. İki adet USB 3.0 girişi barındıran monitör, 1ms tepkime süresine sahip.

Asus MG24UQ ise 24 inç üzerinde 4K çözünürlük sunuyor ve 186ppi yoğunluğuna ulaşıyor. IPS panel 4ms tepkime süresine sahip. Yeni DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB 3.0 ve 60Hz tazeleme oranı gibi özellikler yer alıyor.

Asus MG248Q

Bu modelde 24 inçlik Full HD TN panel kullanılıyor. A-S ile tazeleme hızları 144Hz seviyesine çıkabilirken, 1ms tepkime süresine ulaşıyor. Monitörde çift hatlı DVI-D, DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 portları yer alıyor.

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Tüm seride 2 adet 2Watt hoparlör, geniş ayar seçenekleri sunan DisplayWidget, oyuncular için ekstra bilgileri yansıtabilen GamePlus, 6 farklı GameVisual ekran görüntüleme profili, mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan Eye Care teknolojisi şeklinde özellikler ortak. Serinin ay içerisinde piyasada olması bekleniyor.