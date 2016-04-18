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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus’dan Adaptive-Sync destekli 3 yeni monitör

VESA’nın Adaptive-Sync adındaki görüntü aktarım teknolojisi daha fazla üründe kendisine yer bulmaya başladı. Asus, bu teknolojiyi destekleyen 3 yeni monitör piyasaya sürüyor.
3 yıl
7,8b
1
13
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde monitör dünyasında Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync görüntü aktarım teknolojilerinin sıkı bir rekabetini görüyoruz. Bununla birlikte, Adaptive-Sync adında farklı bir monitör teknolojisi daha kendisine yer arıyor.

VESA tarafından geliştirilen Adaptive-Sync adındaki teknoloji, monitör ve grafik kartının işleme oranlarını dinamik olarak bir birine uydurmaya çalışıyor. Böylece yırtılma ve gecikmelerin önüne geçiyor, daha akıcı bir oyun tecrübesi sağlanıyor. DisplayPort üzerinden sağlanan A-S teknolojisi, monitörlerin yüksek kare oranlarında yırtılma yapmasının önüne geçiyor. Adaptive-Sync teknolojisi aslında Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile aynı mantık üzerinde çalışıyor.

Asus, Adaptive-Sync teknolojisine destek veren 3 yeni monitör duyurdu. Oyunculara yönelik olarak ROG markası altında yer alacak MG monitör serisi, Full HD ve 4K ekran çözünürlükleri taşıyor

Asus MG28UQ ve Asus MG24UQ

Asus MG28UQ modeli 28 inç boyutunda. Oyuncular için hızlı tepkime sürelerine imza atan TN panel benimseyen ürün, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 bağlantıları üzerinden 60Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. İki adet USB 3.0 girişi barındıran monitör, 1ms tepkime süresine sahip.

Asus MG24UQ ise 24 inç üzerinde 4K çözünürlük sunuyor ve 186ppi yoğunluğuna ulaşıyor. IPS panel 4ms tepkime süresine sahip. Yeni DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB 3.0 ve 60Hz tazeleme oranı gibi özellikler yer alıyor.

Asus MG248Q

Bu modelde 24 inçlik Full HD TN panel kullanılıyor. A-S ile tazeleme hızları 144Hz seviyesine çıkabilirken, 1ms tepkime süresine ulaşıyor. Monitörde çift hatlı DVI-D, DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 portları yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un AMOLED panelleri pazarı domine ediyor"

Tüm seride 2 adet 2Watt hoparlör, geniş ayar seçenekleri sunan DisplayWidget, oyuncular için ekstra bilgileri yansıtabilen GamePlus, 6 farklı GameVisual ekran görüntüleme profili, mavi ışığı azaltarak gözleri yormayan Eye Care teknolojisi şeklinde özellikler ortak. Serinin ay içerisinde piyasada olması bekleniyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/monitors/92138-asus-launches-trio-mg-adaptive-sync-gaming-monitors/ Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
WB
Bu devirde oyun icin hala monitor alan var mi?

ne alınır başka?
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huseyincarnege 3 yıl
bende sevinmiştim 2 firmayıda bir adaya getirdiler diye :S
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ankaland 2 yıl
Adaptive-Sync teknolojisini NVIDIA destek verecek mi?? Nvidia ben bu teknolojiyi desteklemem dese ne olacak.. veya Amd destek vermezse ne olacak..
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ankaland 2 yıl
monitörler tam ortaçağı yaşıyor.. ekran kartı işlemci ram gelişimin zirvesinde.. halen şu 60hz olayı aşılmadı.. ya TN 144 hz alırsın ya 4k alırsın ya 2k her tarafından ışıl ışıl ışık sızmalı IPS alırsın.. ortak payda 2000 üstü TL...yıllar önce ram ŞİKESİ GELİYOR AKLIMA RAM ler ortaçağda takılıp kalmıştı.. acaba bu sefer mesele ne..
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ssbrutality 3 yıl
Guhong01
WBBu devirde oyun icin hala monitor alan var mi?
ne alınır başka?

Arkadaş oyun için Şanzuman ya da diğer adıyla vites kutusu bakınıyor olmalı :D
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
ROG swift kullanmadan önce FPS oyunu oynamamışım dedim
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crossmatch 3 yıl
Şu OLED panellerde bir çoğalabilse ya.
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Guhong01 3 yıl
şu freesync ve gsync i birleştirmedikleri sürece bir halta yarayacaklarını sanmıyorum, monitör 5-6 senede bir değiştirilir, ekran kartı en fazla 3-4 senede bir değiştirilir, ne yani ben o monitörü aldım diye yeni alacağım ekran kartını illa aynı marka mı almak zorundayım? Saçmalık!
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
WB
Bu devirde oyun icin hala monitor alan var mi?

ne alınır başka?
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WB 3 yıl
Bu devirde oyun icin hala monitor alan var mi?
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huseyincarnege 3 yıl
bende sevinmiştim 2 firmayıda bir adaya getirdiler diye :S
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