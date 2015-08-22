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Asus'tan 256GB kapasiteli ZenFone 2

3 yıl
1,5b
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'tan 256GB kapasiteli ZenFone 2

Bu yıl akıllı telefon pazarındaki payını artırmak adına ZenFone 2 akıllı telefon modelini çeşitli versiyonlarla zenginleştiren Asus, ülkeye özel versiyon geliştirmeye devam ediyor. Şimdi Brezilya için bir versiyon duyuruldu.

ZenFone 2 Deluxe Special Edition adındaki model tam 256GB dahili depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Genelde akıllı telefon pazarında 128GB'a kadar dahili kapasitelere rastlarken, nadiren bu seviyenin üzerine çıkanlar oluyor. Bunlardan birisi de ZenFone 2 oldu.

ZenFone 2 Deluxe Special Edition bunun haricinde donanımda pek fazla değişiklik yapmıyor. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan model yine 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 yongasetinden gücünü alıyor. 

Modelde bunun haricinde 4GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, daha kaliteli çekim yapılmasını sağlayan PixelMaster teknolojisi, 3000mAh batarya, desenli arka kapak şeklinde özellikler mevcut. ZenFone 2 Deluxe Special Edition modeli Eylül ayında Brezilya'da piyasaya çıkacak. Ancak fiyatı bilinmiyor.  

http://www.fonearena.com/blog/153424/asus-zenfone-2-deluxe-special-edition-with-massive-256gb-internal-storage-announced.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
PC oyunu falan yüklenecek olsa gene anlarım ama bu gereksiz fazla bir bellek !
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flexii_87 3 yıl
cıtayı yukseltmeri bi tarafdan iyi bi taraftan kotu ama iyi tarafı daha cok diye dusunuyorum,

cunku bu durum depolama sektorundeki fiyat dususlerini bile etkiler
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blackzeros 3 yıl
brezilya ne alakadir cozemedim...
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aspirin_00 3 yıl
ssd bile 128 kullanırken 256 gb telefonda olması çok manidar oldu
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engin_9091 3 yıl
tr ye gelse 1600 falan olsa tadından yenmez :)
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