Asus'tan 256GB kapasiteli ZenFone 2

Bu yıl akıllı telefon pazarındaki payını artırmak adına ZenFone 2 akıllı telefon modelini çeşitli versiyonlarla zenginleştiren Asus, ülkeye özel versiyon geliştirmeye devam ediyor. Şimdi Brezilya için bir versiyon duyuruldu.





ZenFone 2 Deluxe Special Edition adındaki model tam 256GB dahili depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Genelde akıllı telefon pazarında 128GB'a kadar dahili kapasitelere rastlarken, nadiren bu seviyenin üzerine çıkanlar oluyor. Bunlardan birisi de ZenFone 2 oldu.





ZenFone 2 Deluxe Special Edition bunun haricinde donanımda pek fazla değişiklik yapmıyor. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan model yine 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 yongasetinden gücünü alıyor.





Modelde bunun haricinde 4GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, daha kaliteli çekim yapılmasını sağlayan PixelMaster teknolojisi, 3000mAh batarya, desenli arka kapak şeklinde özellikler mevcut. ZenFone 2 Deluxe Special Edition modeli Eylül ayında Brezilya'da piyasaya çıkacak. Ancak fiyatı bilinmiyor.

http://www.fonearena.com/blog/153424/asus-zenfone-2-deluxe-special-edition-with-massive-256gb-internal-storage-announced.html