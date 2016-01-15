Asus'tan canlı renk seçeneklerine sahip Live akıllı telefon





Akıllı telefon pazarında ZenFone ailesi ile geniş kitlelere ulaşan ve başarılı satılar yapan Asus, nadiren de olsa ZenFone ismi dışında akıllı telefon piyasaya sürebiliyor. Firmanın Brezilya pazarına sunduğu Asus Live akıllı telefonu donanımı ile oldukça alt seviyelerde seyrediyor.





5 ninçlik 720p çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan Asus Live, MediaTek MT6580 yonga setinden gücünü alıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran yonga seti, yanında Mali-400 grafik birimi ile geliyor. Pazarda artık 64-bitlik ARM çekirdekleri yaygın hale geldi ancak bazı firmaların halen 32-bitlik tasarımlara yöneldiğini görüyoruz. Bunun sebebi olarak maliyetin düşük tutulmasını göstersek de, cihazın 210$ fiyatı aslında 64-bitlik iyi bir yonga seti için oldukça ideal olabilirdi.





2GB RAM ile desteklenen modelde 16GB artırılabilir kapasite, 100GB Asus Drive depolama alanı, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 10mm kalınlık, Android 5.1 işletim sistemi, 2070mAh gücünde batarya, arka kısımda ses kontrol tuşları gibi özelliklere yer verilmiş. Farklı renk seçenekleri ile donatılmış modelin Brezilya'dan sonra global pazarlara da çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Colorful-Asus-Live-introduced-as-one-of-Asus-rare-non-ZenFone-smartphones_id77411