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Asus'un CES 2015 etkinliği 5 Ocak'ta

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un CES 2015 etkinliği 5 Ocak'ta

Bu yıl ZenFone akıllı telefon serisi ile oldukça başarılı satışlar yapan ve bu yıl 8 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen Asus, gelecek yıl için ZenFone serisini yenileyecek. Firma CES 2015 etkinliğinde bir basın toplantısı düzenliyor. 

5 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan basın toplantısının mottosu Experience 2morrow olarak belirlenmiş. Basın toplantısı Asus'un resmi internet sitesinden de canlı olarak yayımlanacak. 

Yeni ZenFone serisinin bu kez hangi boyutlara sahip olacağı net değil ancak 4 inç - 5 inç - 6 inç olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Ek olarak 5.5 inçlik bir ara ZenFone modelinin gelmesi de sözkonusu. Modellerde LTE desteği de yer alacak. 

Asus bu yılın aksine Intel işlemcilerin yanında MediaTek işlemcili versiyonlara da yer vereceğini duyurmuştu. MediaTek işlemcili versiyonlar nispeten daha ucuz olacak ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek. Asus bu sayede gelecek yıl 15 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-CES-2015-press-event-scheduled-for-January-5-new-ZenFones-incoming_id63847 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ø 4 yıl
Zenfone 4, 5 ve 6'ya Nisan'da eğer Android L verirse Asus harbiden alır götürür.
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
inşallah türkiyeye erken gelir ve uygun fiyatlı olur
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ugurcankorkmaz 4 yıl
Gelsin yeni zenfone'leer
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OrQuN 4 yıl
5 Ocakta duyurulsa dahi Türkiyeye çok geç gireceğini düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz ?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
işlemci çeşitliliği şarttı zaten. Zira sadece intel ile olacak iş değil. mediatek inde kullanılması iyi haber. Arada snapdragon da olsa fena olmazdı. Fps telefonlarında çeşitlilik şart abartmadan.
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Shamshiel 4 yıl
Hayırlısı
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