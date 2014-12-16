Asus'un CES 2015 etkinliği 5 Ocak'ta





Bu yıl ZenFone akıllı telefon serisi ile oldukça başarılı satışlar yapan ve bu yıl 8 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen Asus, gelecek yıl için ZenFone serisini yenileyecek. Firma CES 2015 etkinliğinde bir basın toplantısı düzenliyor.





5 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan basın toplantısının mottosu Experience 2morrow olarak belirlenmiş. Basın toplantısı Asus'un resmi internet sitesinden de canlı olarak yayımlanacak.





Yeni ZenFone serisinin bu kez hangi boyutlara sahip olacağı net değil ancak 4 inç - 5 inç - 6 inç olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Ek olarak 5.5 inçlik bir ara ZenFone modelinin gelmesi de sözkonusu. Modellerde LTE desteği de yer alacak.





Asus bu yılın aksine Intel işlemcilerin yanında MediaTek işlemcili versiyonlara da yer vereceğini duyurmuştu. MediaTek işlemcili versiyonlar nispeten daha ucuz olacak ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek. Asus bu sayede gelecek yıl 15 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-CES-2015-press-event-scheduled-for-January-5-new-ZenFones-incoming_id63847