Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik

Fiyat-performans çizgisinde önemli işler yapan Asus ZenFone akıllı telefon serisi yıl sonundan itibaren önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Seriye artık üst seviye modeller de katılacak.
3 yıl
6,2b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik

Geçen yıl ZenFone akıllı telefon serisiyle pazarda büyük çıkış yakalayan ve çıkışı bu yılda da sürdüren Asus, bununla birlikte yılın sonlarına geldiğimizde hedeflerinin arkasında kalmış gibi görünüyor. Daha çok giriş ve orta seviye pazara hitap eden Asus, rotayı üst seviye pazara çeviriyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre, kar marjını artırabilmek adına Asus üst seviye cihazlara ağırlık vermeye başlayacak zira alt seviye cihazlarında hedeflenen rakamların tutturulamaması nedeniyle gelirlerde de azalma söz konusu. Bugüne kadar Xiaomi gibi fiyat-performans çizgisini iyi tutturan modeller geliştirerek piyasada boy gösteren Asus, bu yıl 25 milyon akıllı telefon satışı hedefi koymuştu. Bununla birlikte giriş seviyesi Pegasus serisinin beklentilerin altında kalması nedeniyle Asus'un bu yılı 20 milyon civarında satış ile kapatması bekleniyor. 

Asus'un yeni stratejisi kapsamında ilk ürün ZenFone Zoom olacak. Tayvan'da satışa başlayan model; Intel Atom Z3590/Z3580 işlemci, 4GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi ve 10 katmanlı arka kamera gibi özelliklere sahip ve fiyatı da 500$ seviyesine kadar çıkıyor. 

Asus bu bağlamda Çinli rakiplerinin stratejilerini benimsiyor. Yani Huawei'nin Honor serisi gibi, alt seviyeye hitap eden popüler bir seri ile üst seviyeye hitap eden ikinci bir seri daha olacak. Asus yine ZenFone markası ile yoluna devam etmek istiyor zira ZenFone ismi global çapta kendisini kabul ettirmeyi başardı. 

Gelecek yıl itibariyle ZenFone serisine daha fazla üst seviye akıllı telefon eklenecek. Haliyle bu, fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. Bugüne kadar uygun fiyatlar ile tüketici ilgisini çekmeyi başaran ZenFone serisinin yüksek fiyatlarla nasıl bir çizgi izleyeceği merak konusu. 

http://www.digitimes.com/news/a20151202PD210.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xxxx1 3 yıl en beğenilen
''Asus'un yeni stratejisi kapsamında ilk ürün ZenFone Zoom olacak.''


ne alaka yeni stratejisi ile,zoom dediğiniz model zaten eski model nerdeyse 2015 senenin başlarında duyurulmuştu zenfone 2 lerle birlikte,üretim hacimi kısıtlı olduğu için bir türlü üretime geçemedi zoom modelinde,daha yeni ülkesinde piyasaya verebildiler...

gecen senede z6 lar vardı,pdA ları saymazsak iki senedir varlar.zoom eski bir düşüncenin ürünü,yenisi varmı bilemeyiz.

bu arada pc işlemcisi ile üst seviye cihaz olmaz,zenfone 2 de, İntel e bağlı bir çok batarya,sinyal ve sürücü sorunları var.


Asus un zen uı arayüzü en iyi android ara yüzlerinden, Qualcomm tabanlı üst seviye cihazlar da sunması gerekirdi,qualcomm 808 ,810 vs. malzeme kalitesi,ses kalitesi yukarılarda piyasayı okuyamadığından olmadı,yoksa mühendisliğine diyecek laf yok...
''Asus'un yeni stratejisi kapsamında ilk ürün ZenFone Zoom olacak.''ne alaka yeni stratejisi ile,zoom dediğiniz model zaten eski model nerdeyse ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nevfel 3 yıl
Asus önce 64 bit işlemci diye reklam yapıp 32 bit yazılımla çıkardığı zenfone 2 telefonlara 64 bit yazılımlı 5.1.1 versin. İnatla 5.0 ı düzeltmeye çalışıyor. Resmen kazıklandık. Birdaha asla asus telefon almam aldırmam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Çok basit la, giriş-orta-üst
3 segment telefon üreteceksiniz, 3 adet... Senede 3 adet... O kadar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 3 yıl
İntel işlemciyle baştan kaybediyor güç yönetimi sıfır bataryayı su gibi tüketiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Tamda ZenFone 3 düşünürken olmadı şimdi bu. 2000 lira gibi fiyatlara satacaklarsa alternatif çok, gidipte bu markayı almam açıkçası.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
bir de memleketlisi htc ile birleşse çok güzel deneyim sunacaklar ama hadi bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Başlığı okuyunca dedim bedava verecekler heralde..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dranas 3 yıl
Android cephesinde global anlamda kabul görmüş 4 marka var. samsung,lg,sony,htc
bunlar haricinde büyük satış rakamları elde etmek isteyen firmalar fiyat yönünden agresif olmak zorundalar. kimse 2500 tl yi asus telefonuna ya da huawei,zte,lenovo gibi çinli markalara yatırmaz. 2500 tl ye telefon alacak olsak ya iphone alırız ya da büyük markaların amiral gemilerini alırız. asus bence üst seviye telefon yapsın ama fiyat olarak en fazla 1500-1800 bandında olsun ki fark yaratsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
birazda fiyatları düşmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AL3ATROS 3 yıl
Zen phone 6 kullanıcısıyım fiyat performans ürünü güzel telefon sonra zen phone2 alacak olduk baştan çıkan haberler fiyat konusunda tüketici dostu olacağı yönünde idi ama gel görki ,baldızı gösterip ablayı vermek, misali fiatlar uçuk geldi,sonra sağı solu suçladılar bizim suçumuz değil pahalı olması falan ,onuda geçelim kullandığım telefon sadece Android 5.0 güncellemesi aldı ,güncelleme takviminde nesamesi okunmuyor artık, yani eski model oldu ama daha bir yılı yeni geçti ne oldu eskidi ne kadar çabuk, birde şu intel işlemci olayı var inatla intel işlemci saplantısı intel işlemci ile olmuyor,intel işlemciler pc tarafında iyi ama mobilde daha yolları var ve de şu plastik olayından vaz geçin biraz daha pahalı verin metal veya aliminyum kasa yapında ona üst seviye deyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 3 yıl
Zenfone 2 den sonra çıkan telefonlar hayattan soğuttu milleti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 3 yıl
asus samsungdan filan daha kullanıcı dostu olacaktır. satabilmek için cihazlara uzun süre destek verecektir. bi ara lg böyle oldu. millet aldı cihazları sonra sıradan bi marka haline geldi. millet bakıp geçiyor. umarım asus destek konusunda biraz atılım yapar. zaten donanım olarak kötü cihaz yok artık. en düşük modeller bile günlük kullanım için gayet uygun. asus hem yazılım desteği sunup hem de fiyat olarak rakiplerinden bi tık geride kalırsa herkes seve seve alacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
bu rota üst seviye paraya da denk geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone ve
4 etiket daha asus zenfone high level Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı 3 yıl iPhone'lar için OLED ekran üretimi 2018'de başlıyor 3 yıl Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi 3 yıl Adobe Lightroom, Android için ücretsiz yapıldı 3 yıl Twitter'ın fotoğraf görüntüleme altyapısı değişti 3 yıl Temple Run 2 beyazlara büründü 3 yıl Samsung Gear S2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor 3 yıl Meizu PRO 5 Mini için lansman tarihi yaklaşıyor 3 yıl Uygulama Haber : Android Cihazınızda Half Life Oynayın! 3 yıl Asetek'ten AMD'ye ihtar 3 yıl Samsung'un ilk basın etkinliği CES 2016'da 3 yıl Brother Türkiye online satış sitesini hizmete sundu 3 yıl Twitter, 2015 raporunu yayınladı 3 yıl Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi 3 yıl YouTube'dan 2015'in en iyi reklamları 3 yıl ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı 3 yıl Apple'dan iTunes Match ve Apple Music için limit artışı 3 yıl Google Fotoğraflar'a önemli destek 3 yıl GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik Sonraki Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor 3 yıl Sakızdan sensöre giden yol 3 yıl Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası... 3 yıl The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov 3 yıl Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri 3 yıl Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor 3 yıl Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama 3 yıl Wunderlist'in iOS uygulaması yenilendi 3 yıl Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye 3 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 3 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 3 yıl Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi 3 yıl VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 3 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 3 yıl PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor 3 yıl Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor 3 yıl Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 3 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim