Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik

Geçen yıl ZenFone akıllı telefon serisiyle pazarda büyük çıkış yakalayan ve çıkışı bu yılda da sürdüren Asus, bununla birlikte yılın sonlarına geldiğimizde hedeflerinin arkasında kalmış gibi görünüyor. Daha çok giriş ve orta seviye pazara hitap eden Asus, rotayı üst seviye pazara çeviriyor.





Sektörden gelen bilgilere göre, kar marjını artırabilmek adına Asus üst seviye cihazlara ağırlık vermeye başlayacak zira alt seviye cihazlarında hedeflenen rakamların tutturulamaması nedeniyle gelirlerde de azalma söz konusu. Bugüne kadar Xiaomi gibi fiyat-performans çizgisini iyi tutturan modeller geliştirerek piyasada boy gösteren Asus, bu yıl 25 milyon akıllı telefon satışı hedefi koymuştu. Bununla birlikte giriş seviyesi Pegasus serisinin beklentilerin altında kalması nedeniyle Asus'un bu yılı 20 milyon civarında satış ile kapatması bekleniyor.





Asus'un yeni stratejisi kapsamında ilk ürün ZenFone Zoom olacak. Tayvan'da satışa başlayan model; Intel Atom Z3590/Z3580 işlemci, 4GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi ve 10 katmanlı arka kamera gibi özelliklere sahip ve fiyatı da 500$ seviyesine kadar çıkıyor.





Asus bu bağlamda Çinli rakiplerinin stratejilerini benimsiyor. Yani Huawei'nin Honor serisi gibi, alt seviyeye hitap eden popüler bir seri ile üst seviyeye hitap eden ikinci bir seri daha olacak. Asus yine ZenFone markası ile yoluna devam etmek istiyor zira ZenFone ismi global çapta kendisini kabul ettirmeyi başardı.





Gelecek yıl itibariyle ZenFone serisine daha fazla üst seviye akıllı telefon eklenecek. Haliyle bu, fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. Bugüne kadar uygun fiyatlar ile tüketici ilgisini çekmeyi başaran ZenFone serisinin yüksek fiyatlarla nasıl bir çizgi izleyeceği merak konusu.

http://www.digitimes.com/news/a20151202PD210.html