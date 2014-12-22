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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un yeni videosu ilginç ZenFone özelliklerine ipuçları veriyor

4 yıl
610
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un yeni videosu ilginç ZenFone özelliklerine ipuçları veriyor

CES 2015 fuarına sayılı günler kala fuarda boy gösterecek firmaların da ipuçları ile dolu videoları da dönmeye başladı. Sony'den sonra Asus da neler tanıtacağını kenarından gösterdiği yeni bir video yayımladı.

Videoda gelecek yılın ZenFone modellerinde bizi nelerin beklediğini az çok anlayabiliyoruz. Örneğin LG'nin akıllı telefonlarında kullandığı arka kontrol tuşları yeni ZenFone serisinde karşımıza çıkacak. Bu özelliğin her modelde mi yoksa bir modelde mi olacağı belirsiz. 

Bunun dışında Asus'un bir de çift kamera teknolojisine yer vereceği anlaşılıyor. Diğerlerinin göremediğini görün şeklindeki sloganın muhtemelen derinlik algısı ile serbest odaklama yapabilen çift kamera sistemine referans gösterdiği sanılıyor. Yine muhtemelen serinin amiral gemi modelinde bu çift kameralı sistem yer alacak. 

Görüldüğü kadarıyla Asus fuarda en dikkat çekecek firmalardan birisi olmayı hedefliyor. Ancak arka kontrol tuşları ve çift kamera ile firmanın şimdiden gündeme oturmaya başladığını söylemek mümkün.  



http://www.androidcentral.com/asus-zenfone-teaser-shows-interesting-camera-tech Yorum Yaz
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inexo 4 yıl
4 gb ram?
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SpesifikBrush 4 yıl
Intel HD ekran kartı çok iyi. Fiyata değinmiyorum bile. Almayı düşündüğüm diğer telefonlar silindi bile aklımdan. 1000 TL veya altında ise tabiri caizse instabuy.
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Guaire 4 yıl
@GoldPunch

Li-po daha uzun ömürlü diye biliyorum. Muhtemelen batarya kullanıcı tarafından değiştirilemediği için Li-po olması mantıklı.

@1myst

Yükselen döviz kurları ve artacak vergilerle, Asus'un ilk jenerasyon Zenfone'larının Türkiye fiyatlarını birlikte düşününce zor. Tabi bu etkenler bütün telefonların fiyatlarını yukarı çekecek.

Micro SD var mı yok mu bilemiyorum.

@LttleHedgehog

Alıntı yaptığım site yanlış yazmış. Atom Z3580'de PowerVR G6430 533MHz GPU var.
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Guaire 4 yıl
@GoldPunch

Li-po daha uzun ömürlü diye biliyorum. Muhtemelen batarya kullanıcı tarafından değiştirilemediği için Li-po olması mantıklı.

@1myst

Yükselen döviz kurları ve artacak vergilerle, Asus'un ilk jenerasyon Zenfone'larının Türkiye fiyatlarını birlikte düşününce zor. Tabi bu etkenler bütün telefonların fiyatlarını yukarı çekecek.

Micro SD var mı yok mu bilemiyorum.

@LttleHedgehog

Alıntı yaptığım site yanlış yazmış. Atom Z3580'de PowerVR G6430 533MHz GPU var.
1 Yanıt Yanıtla
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Guaire 4 yıl SpesifikBrush
@GoldPunch

Li-po daha uzun ömürlü diye biliyorum. Muhtemelen batarya kullanıcı tarafından değiştirilemediği için Li-po olması mantıklı.

@1myst

Yükselen döviz kurları ve artacak vergilerle, Asus'un ilk jenerasyon Zenfone'larının Türkiye fiyatlarını birlikte düşününce zor. Tabi bu etkenler bütün telefonların fiyatlarını yukarı çekecek.

Micro SD var mı yok mu bilemiyorum.

@LttleHedgehog

Alıntı yaptığım site yanlış yazmış. Atom Z3580'de PowerVR G6430 533MHz GPU var.
1 Yanıt Yanıtla
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fatih-8 4 yıl
Cok fazla lg ye benzemiş. Biraz daha özgün olması lazım idi.
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sendemail 4 yıl
Stereo kamera koymuşlar , derinlik ve 3d efekt verilebilir.
2 adet led flash değil o , ayrıca Asus Lg'ye arkadaki tuşlar için para ödemiş de olabilir , 5 inç ve üzeri telefonlarda tuşlar arkada olsa daha rahat kullanım ve erişim sağlıyor en azından benim için....
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exerion 4 yıl
zenfone 5 den sonraki telefonum olabilir,ama ne getirecegine bakmal lazım
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Guaire 4 yıl sendemail
En tepede çift flaş var. Hemen altında yuvarlak tek kamera, onun da altında ses ayar tuşları var.

Yukardaki çift kamera ise, arkada 3 tane kamera olması lazım.
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DH Misafiri 4 yıl
bimde zaten satılıyor 26 aralıkta ellerinizden öper
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sercandk 4 yıl
Umarim üst seviye bir telefon çıkarırlar. Yine fiyat performans olursa iyi satış yakalarlar
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bluegozler 4 yıl
Aslında ultrabooklarında yaptığı gibi metal traşlanmış bir kasa tasarımı ile yüksek segmentte bir telefon çıkarırsa yok satabilir. En nihayetinde ultrabooklar daki o tasarım bence çok güzeldi.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
böyle çıkacaksa çıkmasın. Diğer işlemcili modelleri de olmalı sadece intel ile olmaz.
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Sıkörtıl 4 yıl
Kamerayla ses getirebilirse kendileri için gerçekten iyi olur. Ama o arkada ki tuşlar lgyi andırıyor maalesef.
Videoyu yavaşlatıp izlemek isteyenlere youtube.com/...
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fatalrhymex 4 yıl
La o çift kamera dediğin şey çift led olmasın ben öyle gördüm valla videoda
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