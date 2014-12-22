Asus'un yeni videosu ilginç ZenFone özelliklerine ipuçları veriyor





CES 2015 fuarına sayılı günler kala fuarda boy gösterecek firmaların da ipuçları ile dolu videoları da dönmeye başladı. Sony'den sonra Asus da neler tanıtacağını kenarından gösterdiği yeni bir video yayımladı.





Videoda gelecek yılın ZenFone modellerinde bizi nelerin beklediğini az çok anlayabiliyoruz. Örneğin LG'nin akıllı telefonlarında kullandığı arka kontrol tuşları yeni ZenFone serisinde karşımıza çıkacak. Bu özelliğin her modelde mi yoksa bir modelde mi olacağı belirsiz.





Bunun dışında Asus'un bir de çift kamera teknolojisine yer vereceği anlaşılıyor. Diğerlerinin göremediğini görün şeklindeki sloganın muhtemelen derinlik algısı ile serbest odaklama yapabilen çift kamera sistemine referans gösterdiği sanılıyor. Yine muhtemelen serinin amiral gemi modelinde bu çift kameralı sistem yer alacak.





Görüldüğü kadarıyla Asus fuarda en dikkat çekecek firmalardan birisi olmayı hedefliyor. Ancak arka kontrol tuşları ve çift kamera ile firmanın şimdiden gündeme oturmaya başladığını söylemek mümkün.







http://www.androidcentral.com/asus-zenfone-teaser-shows-interesting-camera-tech