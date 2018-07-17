Atari VCS konsolu 8GB birleşik RAM ile gelecek

Indiegogo üzerinde rekor bir bağış toplayarak piyasaya çıkma yolunda önemli bir adım atan Atari VCS konsolu gelecek yıl hacimli üretime başlıyor. Son aşamadan önce donanımda önemli bir değişiklik yaşandı.

Atari VCS özellikleri ve fiyatı

Atari VCS konsolu retro ve modern Atari oyunlarını oynatmak için geliştirildi ancak donanım tarafı bunun da ötesine geçeceğini gösteriyor. Konsolda Bristol Ridge tabanlı A10 serisi bir APU yer alıyor. Muhtemelen 4 adet işlemci çekirdeği ve 4 adet işlem birimli Radeon R7 grafik birimi mevcut.

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İlk açıklanan listede konsolun tüm sistem için 4GB DDR4 RAM yanında 32GB eMMC depolama belleği barındıracağı ifade edilmişti. Yapılan son güncelleme ile RAM kapasitesi 8GB’a çıkarıldı. Ayrıca sistemin sadece yüzde 25 civarında kaynak kullanacağı ifade ediliyor. Böylece akıcı bir oyun tecrübesi sunulacak.

Atari VCS; HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi AC gibi modern teknolojiler sayesinde çevrimiçi oyun imkanı da sunacak. Bunun için ortaklık görüşmeleri de yapılıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak. Yine bağımsız geliştiricilerden oyun katkısı olacağı da ifade ediliyor.

RAM artışının Rob Wyatt transferi sonrası olması dikkat çekici. Xbox ve PS3 konsollarında önemli görevler alan Rob Wyatt, Magic Leap firmasından Atari projesine transfer olmuştu. Sistem mimarı olarak görev alan Wyatt’ın donanıma müdahale ettiği anlaşılıyor.

Konsol pazarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Atari VCS adımlarını da ciddi bir şekilde atıyor. Önemli mühendis transferleri, donanım tarafında güçlü tercihler bunun göstergesi.