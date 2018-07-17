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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari VCS konsolu 8GB birleşik RAM ile gelecek

Konsol dünyasının ünlü ismi Rob Wyatt’ı transfer eden Atari VCS projesi birleşik RAM konusunda değişiklik yaptı. Konsolun toplam RAM kapasitesi 8GB’a yükseltildi.
10 ay
2,3b
1
5
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Indiegogo üzerinde rekor bir bağış toplayarak piyasaya çıkma yolunda önemli bir adım atan Atari VCS konsolu gelecek yıl hacimli üretime başlıyor. Son aşamadan önce donanımda önemli bir değişiklik yaşandı.

Atari VCS özellikleri ve fiyatı

Atari VCS konsolu retro ve modern Atari oyunlarını oynatmak için geliştirildi ancak donanım tarafı bunun da ötesine geçeceğini gösteriyor. Konsolda Bristol Ridge tabanlı A10 serisi bir APU yer alıyor. Muhtemelen 4 adet işlemci çekirdeği ve 4 adet işlem birimli Radeon R7 grafik birimi mevcut.

Ayrıca Bkz. "Akıllı saatler için Facer tema oyunları geldi"

İlk açıklanan listede konsolun tüm sistem için 4GB DDR4 RAM yanında 32GB eMMC depolama belleği barındıracağı ifade edilmişti. Yapılan son güncelleme ile RAM kapasitesi 8GB’a çıkarıldı. Ayrıca sistemin sadece yüzde 25 civarında kaynak kullanacağı ifade ediliyor. Böylece akıcı bir oyun tecrübesi sunulacak.

Atari VCS; HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi AC gibi modern teknolojiler sayesinde çevrimiçi oyun imkanı da sunacak. Bunun için ortaklık görüşmeleri de yapılıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak. Yine bağımsız geliştiricilerden oyun katkısı olacağı da ifade ediliyor.

RAM artışının Rob Wyatt transferi sonrası olması dikkat çekici. Xbox ve PS3 konsollarında önemli görevler alan Rob Wyatt, Magic Leap firmasından Atari projesine transfer olmuştu. Sistem mimarı olarak görev alan Wyatt’ın donanıma müdahale ettiği anlaşılıyor.

Konsol pazarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Atari VCS adımlarını da ciddi bir şekilde atıyor. Önemli mühendis transferleri, donanım tarafında güçlü tercihler bunun göstergesi.

 

https://www.tweaktown.com/news/62508/atari-vcs-upgraded-8gb-unified-memory/index.html Yorum Yaz
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prohal 10 ay
ne sundugu ve fiyatı önemli
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pspsexer 10 ay

onemli olan satis agidir buna sahip olunmadigi ortada ismini satin alacak bazi fanatikler disinda bagis toplamaya yarayan bos bir balon kendisi.
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elektrontan 10 ay
Bu kadar küçük bir sistem Sim Racing'e dahil edilirse çığır açar. Sabırsızlıkla bekliyorum.
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SEO-Uzmanı 10 ay
oyun konsolu anlamıyla donanımsal olarak fazlasıyla yeterli
birde ücretsiz bir şekilde açık kaynak kodlu SDK yazılımı kütüphanesi gelirse !
bu donanımla PS4 é kadar her şeyi emüle konsol anlamıyla kullanmak olası olabilir.
175$ üzerinde bir fiyatla piyasaya gelirse,
beklentiler açısından biraz can sıkıcı olacaktır.
orjinal oyun piyasasına tek artısı
sabit ram üzerinde ekran kartı için değişken ram oranı ayarlana biliyor ise
ister yüksek grafikli oyunlar veyada yapay zekası yüksek oyunlar için
ram kaynaklarını oyun firmalarının optimize edeceği şekilde değiştirebilecek olması
sektöre taze kan anlamı taşıyor ! :)
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hidrojennn 10 ay
ram'i artırana kadar A10 serisi bir APU yerine AMD Ryzen R5 2400G benzeri bir işlemci koysalarmış.
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