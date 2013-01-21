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Atari Inc, ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Atari Inc, ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı

Bir dönemin efsane video oyunları yapımcısı Atari Inc, sektörde kalıcı olmak adına iflas koruma başvurusu yaptı.

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Atari, başarılı geçen bir dönemin ardından yazılım kısmı Atari Interactive, donanım kısmı Atari Corporation olacak şekilde bölünmüş ve farklı firmalara satılmıştı. 

Atari Inc firmasını satın alan Fransız Infogrames, daha sonra adını Atari S.A olarak değiştirmiş ve markanın lisans haklarını bünyesine almıştı. Bu dönemde Atari Inc mobil platformlara yönelik geliştirilen oyunlara lisans vermeye devam etti. Firmanın ABD kısmının tepe yöneticisi olan Jim Wilson, 2010 yılında Fransa çatısının başına geçmişti. Ancak Atari Inc firmasında son iki yıldır yaşanan gelir artışı, Wilson'ın gelecek ile ilgili umutlarının artmasına neden oldu.

2011 yılında 11 milyon dolar, 2012 yılında 4 milyon dolar kar eden firma, bu tarihe kadar 10 yıldır kar edemiyordu. Ancak Fransız Atari S.A. firmasının devamlı zarar etmesi, Wilson'ı bu çatıdan ayrılamaya zorunlu kıldı. Bunun yanında mali destek sağlayan Bluebay varlık yönetimi firmasının da 28 milyon dolarlık kredide zorluk çıkarması da olayın tuzu biberi oldu.

Wilson, Pazar günü New York iflas mahkemesine 11. madde gereğince iflası koruma başvurusu yaptı. Bu madde kapsamında firmanın borçları mahkeme garantisi altında ertelenirken, düzlüğe çıkmak anlamında yeniden yapılanmaya izin veriliyor.

Firma Atari S.A. çatısı altından çıkarken, ilk etapta 5.25 milyon dolarlık bir borç ile yeniden yapılanma sürecine başlayacak ve sonrasında potansiyel müşteriler bulmaya çalışacak. Böylece halen yapım aşamasındaki Atari Casino ve diğer oyunlar da pazara sunulma şansı yakalayacak. 

http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-atari-bankruptcy-20130119,0,25279.story Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
"Evinize koşun Atari'yle coşun" reklamı geldi aklima


youtube.com/...
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wustti 6 yıl
geçenlerde evde yine eski sega yı buldum. poşette kasetler filan:) aklıma atari geldi. neden bu kadar zevkliydi diye düşünürken. aslında oyunlar güzeldi grafik yetersizdi ama biz onu hayal dünyasında tamamlıyorduk. mesela ormanın başındaki ağaçları görüyorduk ve iki boyutlu sağa sola gidiyorduk ama ormanı kafamızda istediğimiz gibi canlandırıyorduk belki herkesin başka bi ormanı vardı:) kişiye özel oyun gibi bişey:) ayrıca oyun yüklenme süreleri ara videoalar vs. pek yoktu olanlar da işin özünü anlatıp gidiyordu. hemen oyuna başlıyorduk ve full oyun. şimdi yüklenme süreleri ara videolar. dizi gibi senaryoyu uzatmak için saçma dialoglar filan. oyundaki mekanlar komple görünüyor zaten hayal dünyana bişey kalmıyor. eğer yapanlar o ortamı sana aktarabilirse oyunu seviyorsun. eğer beğenemediysen ortamı fiziği dinamiği istediği kadar iyi olsun o oyun oynanmıyor. neyse eski günleri ben bu yüzden seviyorum sanırım:)
geçenlerde evde yine eski sega yı buldum. poşette kasetler filan:) aklıma atari geldi. neden bu kadar zevkliydi diye düşünürken. aslında oyunlar güzeldi grafik ...
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kartallar_76 6 yıl
yazık yaa eskiden fen oynardık şimdi oyunlar belki daha güzel ama o oyunlarında tadı başka kıyaslayamıyorum yani ben. buyrun oynamak isteyen olursa bu haber üzerine son görevimizmiş gibi :) atari.gen.tr/...
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thegym 6 yıl
efsane yaaa..
az kavga etmemisizdir kardesler arasi :)) hatta babamla da :))
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olağan_şüpheli 6 yıl
adını duyunca hüzünlensemde ,keşke hiç çıkmasaydı dediğim birşeydi... arkasında illuminati yoksa ne olayımm




sickboy0808 3 yıl önce

keşke hiç biri çıkmasaydı ne playstationı ne xboxı ne bilmem nesi hiç biri﻿ olmasaydıda şimdiki çocuklar saklambacı,körebeyi yakan topu,akşam ebesini ve daha saymaya yetmiyecek bir sürü çocuk oyununu oynayarak büyüselerdi keşke hiç büyümeseydik
Yanıtla · 14


yogayapanmistiqkedi 3 yıl önce

"Şimdi sokaklar bomboş"
Geleceği görmüşler sanki..﻿ O zamanlar atari, şimdi ps3, xbox, wii, pc...
Değişmeyen tek şey, bomboş sokaklar...
Yanıtla · 9
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Acaba diyorum o zamanlarda şöyle gelecekten (gökten zembille) Intel Xeon E7-8870 işlemcili, 2 yollu SLI GTX690lı 32 GB RAMli falan bir bilgisayar gelseydi Crysis tarzı oyunları görseydi millet... Acaba nasıl tepki verirlerdi? :)

İnan bana bazen düşünüyorum.
5 inç ekranlı Sony Xperia Z yi alıp ta geçmişe gitsek ve Nokia 6600 tanıtımına götürsek.
Veya Microsoft Windows 95 tanıtımını yapan Bill Gates'in olduğu salonda elimizde Windows 8 li cihazla girip "O da bir şey mi, bir de buna bakın" diyip dumur olmalarına baksak.
Veya Intel'in Pentium 3 tanıtımına gidip "O da ne ki bir de bu telefona bakın" diyip daha hızlı bir telefonla girsek...
Ne komik olur. :D
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TORU-NAGA 6 yıl
Yeni nesil The Witcher,Riddick,Unreal,Alone in the Dark,Sam & Max,TDU,Driver,Neverwinter Nights gibi unutulmaz serilerin yayıncısı olarak hatırlayacak Atari yi.
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V4LKyR 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

V4LKyR
Acaba diyorum o zamanlarda şöyle gelecekten (gökten zembille) Intel Xeon E7-8870 işlemcili, 2 yollu SLI GTX690lı 32 GB RAMli falan bir bilgisayar gelseydi Crysis tarzı oyunları görseydi millet... Acaba nasıl tepki verirlerdi? :)


İnan bana bazen düşünüyorum.

5 inç ekranlı Sony Xperia Z yi alıp ta geçmişe gitsek ve Nokia 6600 tanıtımına götürsek.

Veya Microsoft Windows 95 tanıtımını yapan Bill Gates'in olduğu salonda elimizde Windows 8 li cihazla girip "O da bir şey mi, bir de buna bakın" diyip dumur olmalarına baksak.

Veya Intel'in Pentium 3 tanıtımına gidip "O da ne ki bir de bu telefona bakın" diyip daha hızlı bir telefonla girsek...

Ne komik olur. :D

asdaşslkdqwD:QW:DQWE:RWEQR:FSDAFSD:FS:DFQW:EWQE:WQ:SDF,idşslgsdfş :D :D Aynen tam da bunu kastediyorum işte :D Nokia 6600'ın tanıtım etkinliğinde elimizde Xperia Z ile hop diye sahneye atlayıp "Ondaki kamera 0.3 MP bundaki kamera 13 MP, hem de Full HD videoyu HDR olarak çekiyor" falan desek adamlar şaşkınlıktan ağlamaya başlarlar aslkdjaşslojkfapdoikfwepkfğ :DD:D Pentium 3'ün tanıtımında Raspberry Pi ile gitsek Intel ertesi gün iflas eder alksdjasşsafsd D:D:D

Yahu ne güldüm ya. :D
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LORDTEK 6 yıl
allking
engurlu
allkinghttp://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/813372-atari-can-cekisiyorverdiğim linke tıklayın bi arkadaşlar okuduğunuz haberle bi benzerlik görecek misiniz? Ekrem Çukurca bunun izahatini yapabilir mi acaba neden bukadar benziyor kopyalayan yayın kim???!!!
Yahu ne farkeder haberi nerden aldigi yada kaynak yazip yazmamasi..Bize ulasiyor ya sen ona bak yada sen Haberturku takip et biz etmiyoruz..
Burda sizin idrak edemediğiniz birşey var oda haberin yolladığım link ile kelimesi kelimesine aynı olması. Söyleyince de idrak etmekte zorluk çekiyorsanız sizi sığ düşüncelerinizle başbaşa bırakıyorum.
Dikkatinizden ve bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim. Haklı olanın yanında olmak, haklısın diyebilmek gerekir...
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allking 6 yıl
engurlu
allkinghttp://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/813372-atari-can-cekisiyorverdiğim linke tıklayın bi arkadaşlar okuduğunuz haberle bi benzerlik görecek misiniz? Ekrem Çukurca bunun izahatini yapabilir mi acaba neden bukadar benziyor kopyalayan yayın kim???!!!
Yahu ne farkeder haberi nerden aldigi yada kaynak yazip yazmamasi..Bize ulasiyor ya sen ona bak yada sen Haberturku takip et biz etmiyoruz..

Burda sizin idrak edemediğiniz birşey var oda haberin yolladığım link ile kelimesi kelimesine aynı olması. Söyleyince de idrak etmekte zorluk çekiyorsanız sizi sığ düşüncelerinizle başbaşa bırakıyorum.
Yanıtla +2
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oktayakgoz 6 yıl
belki burdaki haberi kopyalamışlardır ? olamaz mı
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allking 6 yıl
ekonomi.haberturk.com/...
verdiğim linke tıklayın bi arkadaşlar okuduğunuz haberle bi benzerlik görecek misiniz? Ekrem Çukurca bunun izahatini yapabilir mi acaba neden bukadar benziyor kopyalayan yayın kim???!!!
1 Yanıt Yanıtla +3
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danGerfuLL 6 yıl
Kolları sürükli kırardım. Çocukluk işte biraz sert hareket ettirdim mi içindeki plastik parça kırılırdı.


Atariye verdiğimiz para kadar da kola vermiştik.
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engurlu 6 yıl allking
allking
ekonomi.haberturk.com/...
verdiğim linke tıklayın bi arkadaşlar okuduğunuz haberle bi benzerlik görecek misiniz? Ekrem Çukurca bunun izahatini yapabilir mi acaba neden bukadar benziyor kopyalayan yayın kim???!!!

Yahu ne farkeder haberi nerden aldigi yada kaynak yazip yazmamasi..Bize ulasiyor ya sen ona bak yada sen Haberturk'u takip et biz etmiyoruz..
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savasserter 6 yıl
Uçak (Raid river), tank ve bomberman... Ne oynardık 90 larda. Makinem resimdekinden yeniydi ama kollar aynısıydı.
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.:Romeo_Redline:. 6 yıl
ilk önce eden games şimdi atari
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V4LKyR 6 yıl
Acaba diyorum o zamanlarda şöyle gelecekten (gökten zembille) Intel Xeon E7-8870 işlemcili, 2 yollu SLI GTX690'lı 32 GB RAM'li falan bir bilgisayar gelseydi Crysis tarzı oyunları görseydi millet... Acaba nasıl tepki verirlerdi? :)
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emre1393 6 yıl
babam bile super mario bros. oynardı ataride.
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Çılgınsın Man 6 yıl emre1393
emre1393

babam bile super mario bros. oynardı ataride.

Benim ki az mı oynadı tankı gerçi benim ki şimdi oyun oynamaz ama plants vs zombies ve god of war serisini bitirdi.
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oktayakgoz 6 yıl
o reklam gerçekten yayınlan dı mı ya. atari zamanında atv varmıydı ya. vay be ne zamanlardı
atari 800 xl vardı. 7 yaşında iken almıştı babam ilk 2 3 sene elimizi sürmeye korkuyorduk.
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Umutcan 6 yıl
En son test drive unlimited serilerini falan hazırlıyordu, böyle köklü ve öncü bir firma iflas etmemeli.
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