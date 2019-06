Atari Inc, ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı

Bir dönemin efsane video oyunları yapımcısı Atari Inc, sektörde kalıcı olmak adına iflas koruma başvurusu yaptı.





Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Atari, başarılı geçen bir dönemin ardından yazılım kısmı Atari Interactive, donanım kısmı Atari Corporation olacak şekilde bölünmüş ve farklı firmalara satılmıştı.





Atari Inc firmasını satın alan Fransız Infogrames, daha sonra adını Atari S.A olarak değiştirmiş ve markanın lisans haklarını bünyesine almıştı. Bu dönemde Atari Inc mobil platformlara yönelik geliştirilen oyunlara lisans vermeye devam etti. Firmanın ABD kısmının tepe yöneticisi olan Jim Wilson, 2010 yılında Fransa çatısının başına geçmişti. Ancak Atari Inc firmasında son iki yıldır yaşanan gelir artışı, Wilson'ın gelecek ile ilgili umutlarının artmasına neden oldu.





2011 yılında 11 milyon dolar, 2012 yılında 4 milyon dolar kar eden firma, bu tarihe kadar 10 yıldır kar edemiyordu. Ancak Fransız Atari S.A. firmasının devamlı zarar etmesi, Wilson'ı bu çatıdan ayrılamaya zorunlu kıldı. Bunun yanında mali destek sağlayan Bluebay varlık yönetimi firmasının da 28 milyon dolarlık kredide zorluk çıkarması da olayın tuzu biberi oldu.





Wilson, Pazar günü New York iflas mahkemesine 11. madde gereğince iflası koruma başvurusu yaptı. Bu madde kapsamında firmanın borçları mahkeme garantisi altında ertelenirken, düzlüğe çıkmak anlamında yeniden yapılanmaya izin veriliyor.





Firma Atari S.A. çatısı altından çıkarken, ilk etapta 5.25 milyon dolarlık bir borç ile yeniden yapılanma sürecine başlayacak ve sonrasında potansiyel müşteriler bulmaya çalışacak. Böylece halen yapım aşamasındaki Atari Casino ve diğer oyunlar da pazara sunulma şansı yakalayacak.

http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-atari-bankruptcy-20130119,0,25279.story