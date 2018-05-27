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Atari'nin kurucularından Ted Dabney, 80 yaşında hayatını kaybetti

Video oyun endüstrisinin efsanelerinden ve Atari'nin kurucu ortaklarından Ted Dabney'in 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Üzücü gelişmenin detayları haberimizde.
12 ay
2,1b
1
4
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oyun sektörünün efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Atari'nin kurucu ortakları arasında yer alan Ted Dabney'in  hayatını kaybettiği açıklandı. 80 yaşında olan Dabney uzun süredir yemek borusu kanseri ile mücadele ediyordu.

Ted Dabney oyun endüstrisinin efsaneleri arasında gösteriliyor

Yakın arkadaşı Leonard Herman sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta: "Az önce Atari'nin kurucu ortağı olan iyi dostum Ted Dabney'in 80 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Mirasın uzun süre yaşayacak arkadaşım." açıklamasını yaptı. Arkadaşları 1937 yılında  San Francisco'da doğan Dabney'e 2017'nin sonlarında kanser teşhisi konduğunu ve yaşamak için sekiz ayı kaldığını öğrendikten sonra tedaviye karar verdiğini belirtiyorlar.
Dabney, 1972 yılında Nolan Bushnell ile Atari'yi kurdu ve dünyanın ilk ticari olarak piyasaya sunulan video oyunu Computer Space'i geliştirdi. Birçok başarılı projede imzası olan Dabney'in, ortağı Bushnell ile anlaşmazlıklar yaşayınca şirketten ayrıldığı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2018/05/27/atari-co-founder-ted-dabney-dies/ Yorum Yaz
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JaReD22 12 ay en beğenilen
San Fransisco Ülkü Ocakları başkanı
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JaReD22 12 ay en beğenilen
San Fransisco Ülkü Ocakları başkanı
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Angaralı_06 12 ay
Rahmetli trevor’a benziyomuştu
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Xemmes 12 ay
MHP gençlik kolları kurucusu olmasın
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cahitkoksal 12 ay
Toprağı bol olsun, ilk bilgisayarım Atari 800XL di...
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