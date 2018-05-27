Atari'nin kurucularından Ted Dabney, 80 yaşında hayatını kaybetti

Oyun sektörünün efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Atari'nin kurucu ortakları arasında yer alan Ted Dabney'in hayatını kaybettiği açıklandı. 80 yaşında olan Dabney uzun süredir yemek borusu kanseri ile mücadele ediyordu.

Ted Dabney oyun endüstrisinin efsaneleri arasında gösteriliyor

Yakın arkadaşı Leonard Herman sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta: "Az önce Atari'nin kurucu ortağı olan iyi dostum Ted Dabney'in 80 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Mirasın uzun süre yaşayacak arkadaşım." açıklamasını yaptı. Arkadaşları 1937 yılında San Francisco'da doğan Dabney'e 2017'nin sonlarında kanser teşhisi konduğunu ve yaşamak için sekiz ayı kaldığını öğrendikten sonra tedaviye karar verdiğini belirtiyorlar.

Dabney, 1972 yılında Nolan Bushnell ile Atari'yi kurdu ve dünyanın ilk ticari olarak piyasaya sunulan video oyunu Computer Space'i geliştirdi. Birçok başarılı projede imzası olan Dabney'in, ortağı Bushnell ile anlaşmazlıklar yaşayınca şirketten ayrıldığı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2018/05/27/atari-co-founder-ted-dabney-dies/