Audi A1 e-tron'un elektrikli motorunu UQM Technologies üretecek

Volkswagen Group'un premium otomobil üreticisi Audi, elektrikli modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor.Alman otomobillerinin tam elektrikli ve hybrid otomobil modellerini piyasaya çkarmakta biraz geç kaldığı eleştrilerinden sonra önce BMW'den ActiveE modeliyle ilgili, sonra da Audi'den A1 e-tron modeliyle ilgili yeni haberler gelmeye başladı.

İlk olarak 2010 yılındaki Cenevre Auto Show'da tanıtılan Audi'nin menzili arttırılmış elektrikli modeli A1 e-tron'un elektrkli motorunu UQM Technologies üretecek. UQM Technologies'in ürettiği ve PowerPhase adını verdiği bu başarılı elektrikli motorlar 167 beygire ve 300 newtonmetreye kadar tork üretebiliyorlar. Firmanın A1 e-tron için hazırladığı elektrikli motorun maksimum gücü ise 102 beygir olarak açıklandı.

Maksimum olarak kısa aralıklarla da olsa 102 beygir güç ve 240 NM tork üretebilen elektrikli motor, sürekli olarak ise 61 beygir güç ve 150 NM tork değerlerine ulaşabiliyor. 12 kWh enerjili bataryalara sahip A1 e-tron, bataryaları sayesinde tamamen elektrik enerjisiyle 50 kilometre yol alabiliyor. Otomobilde menzil arttırıcı içten yanmalı motor olarak ise tek rotorlu wankel motor kullanılmış. 254 cc hacmindeki bu motor 20 beygir güç üreterek elektrik motoruna destek oluyor. A1 e-tron tamamen elektrikle alınan 50 kilometreden sonra wankel motorun devreye girmesi nedeniyle sıfır emisyon ve tüketim değerlerine sahip olmasa da gayet etkileyici değerlere sahip. 100 kilometrede sadece 1.9 litre yakıt tüketen otomobilin emisyon değeri ise kilometrede 45 gram.