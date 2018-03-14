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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, Trafik Işığı Bilgilendirme sistemini Washington'da kullanıma sundu

Alman otomobil devi, sürücülerin stresini azaltmak için Las Vegas'ta kullanıma sunduğu Trafik Işığı Bilgilendirme sisteminin kullanım alanını genişleterek Washington şehrine getirdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Özellikle şehir içi trafiğinin en yoğun zamanlarında kırmızı ışıkta durduğunuz zaman biraz sağa sola bakıp ferahlamak istersiniz. Ancak yeşil ışık yandığı anda arkadan gelen korna sesleri bazen oldukça sinir bozucu oluyor. Audi, bu gibi durumlarda sürücülerin imdadına yetişmesi için 2016 yılında hizmete sunduğu “Trafik Işığı Bilgilendirme” araç-altyapı (V21) sisteminin kullanım alanını genişleterek Washington, DC’de kullanıma sundu.

2017 ve 2018 model Audi’lerde Audi Connect Prime paketine sahip olan otomobillerde kullanılan bu sistem, sürücüye kırmızı ışığın ne zaman yeşile döneceğini gösterge panelinde yada baş üstü göstergesinde gösteriyor. Audi’ye göre sürücülerin ışığın ne zaman yeşile döneceğini bilmesine imkan veren bu sistem trafik stresinin belli oranda azaltılmasını sağlıyor.

Audi’nin bu sistemi Las Vegas, Dallas, Houston ve Portland şehirlerinde kullanılıyor. Şirket aynı zamanda V21 teknolojisinden farklı yollarda faydalanmayı da düşünüyor. Bu sistemin aracın stop-start ve navigasyon sistemiyle entegre edilerek sürekli olarak yeşil ışığa denk gelmeniz için gerekli hızı sürücüye söylemesi gündemde.


https://www.cnet.com/roadshow/news/audi-v2i-traffic-light-information-washington-dc/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
oh tam bizimkilere göre sistem. ulan kızmızı yanacak birazdan diyerek gazı köklerler.
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St Batuhan 1 yıl
"Ancak yeşil ışık yandığı anda arkadan gelen korna sesleri"
Bu bize özgü değil mi? Benim gördüğüm yeşil yanıp da en öndeki araç 1 snden fazla bir gecikmeye uğrarsa gaza basmada anında kornolara basılıyor. Yani yeşil için takipte olanlar bir ayağıyla gazda hazır ol halindeyken sanırım bir elleriyle de kornada hazır oldalar. Eğer 1 sn gecikme olursa işlem tamamlanıp kornaya tıklanıyor. Hareketlilik varsa korna kısmı break verip gaz kısmına geçiyor.
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_mp_ 1 yıl
Sarıyı görünce köklüyorum.
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
oh tam bizimkilere göre sistem. ulan kızmızı yanacak birazdan diyerek gazı köklerler.
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