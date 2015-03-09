Audi, fabrika içinde araçları taşımak için robotlardan yararlanacak

Seri üretim hattına girmeleriyle birçok insanı işinden eden ancak sundukları avantajlarla da teknolojik cihazlara çok daha ucuza ulaşmamıza imkan tanıyan robotlar, gelen son bilgilere göre bir iş alanına daha giriş yapıyor. Almanya merkezli dünyaca ünlü otomobil üreticisi Audi, fabrika içinde araçları taşımak için robotlardan faydalanmayı planlıyor.

Üretim hattından çıkan araçlar büyük otomobil fabrikaları içerisinde genelde bir çalışan tarafından park alanına götürülür. Bu işlem ile hem araç ilk defa çalıştırılarak ufak bir sürüş test yapılır hem de performans verileri kontrol edilir. Bu süreci otonom hale getirmek için Serva Transport Systems adlı şirketin geliştirdiği "Ray" isimli robotları tercih eden dünya devi, geleceğin akıllı fabrika teknolojileri altında testlere de başlamış durumda. Almayan'nın Ingolstadt kentinde bulunan tesisi içerisinde iki adet Ray robotu kullanmaya başlayan Audi, böylece otomobillerin üretimden bekleme alanına yapılan taşıma kısmını otonomlaştırıyor. Boyutunu farklı otomobil modellerine göre uzayıp kısalarak ayarlayan Ray, yapısı gereği yandan yükleme yapıyor ve böylece park işlemi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Birbirleriyle iletişim halinde oldukları için büyük alanlarda ortak çalışma yürütebilen robotlar, tek parça haline gelip farklı zorlu görevleri altından da kalkabiliyorlar.

Ray robot modellerini şimdilik sadece yukarıda bahsettiğimiz alanda tercih eden Audi , farklı kullanım alanlarını da araştırmaya devam ediyor. Süreci anlatan grafiksel tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.audi-mediaservices.com/publish/ms/content/en/public/pressemitteilungen/2015/03/06/audi_plant_uses_robots.html