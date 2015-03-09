Audi, fabrika içinde araçları taşımak için robotlardan yararlanacak

Haber Editörü
Seri üretim hattına girmeleriyle birçok insanı işinden eden ancak sundukları avantajlarla da teknolojik cihazlara çok daha ucuza ulaşmamıza imkan tanıyan robotlar, gelen son bilgilere göre bir iş alanına daha giriş yapıyor. Almanya merkezli dünyaca ünlü otomobil üreticisi Audi, fabrika içinde araçları taşımak için robotlardan faydalanmayı planlıyor.
Üretim hattından çıkan araçlar büyük otomobil fabrikaları içerisinde genelde bir çalışan tarafından park alanına götürülür. Bu işlem ile hem araç ilk defa çalıştırılarak ufak bir sürüş test yapılır hem de performans verileri kontrol edilir. Bu süreci otonom hale getirmek için Serva Transport Systems adlı şirketin geliştirdiği "Ray" isimli robotları tercih eden dünya devi, geleceğin akıllı fabrika teknolojileri altında testlere de başlamış durumda. Almayan'nın Ingolstadt kentinde bulunan tesisi içerisinde iki adet Ray robotu kullanmaya başlayan Audi, böylece otomobillerin üretimden bekleme alanına yapılan taşıma kısmını otonomlaştırıyor. Boyutunu farklı otomobil modellerine göre uzayıp kısalarak ayarlayan Ray, yapısı gereği yandan yükleme yapıyor ve böylece park işlemi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Birbirleriyle iletişim halinde oldukları için büyük alanlarda ortak çalışma yürütebilen robotlar, tek parça haline gelip farklı zorlu görevleri altından da kalkabiliyorlar.
Ray robot modellerini şimdilik sadece yukarıda bahsettiğimiz alanda tercih eden Audi, farklı kullanım alanlarını da araştırmaya devam ediyor. Süreci anlatan grafiksel tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.audi-mediaservices.com/publish/ms/content/en/public/pressemitteilungen/2015/03/06/audi_plant_uses_robots.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha Bismillah de hocam hemen öldürdün
Yakında otomobiller için " üretimden teslime kadar EL DEĞMEDEN " yahut " ilk dokunan siz olun" gibi muhtemel sloganlar duyabiliriz.
Yalnız bir noktaya katılmıyorum.
Şu anda sanayide kullanılan robotlar sanılanın aksine elemanları işinden etmiyor.
Sadece elemanın yapacağı hammaliye kısmını üstleniyor. Böylece verim artışı sağlanıyor.
Bir örnekle açıklayalım.
Fabrikamızda 1 eleman 2 tezgahı çalıştırıyor.
Elemanın yaptığı iş, işlenecek parçayı tezgahın tutucu kısmına yerleştirmek.
Önce bir tezgaha parçayı koyup starta basıyor, sonra hemen yanındaki tezgaha gidip starta basıyor.
Eleman sabahtan akşama kadar bu iki tezgahın arasında deli gibi koşturup duruyor.
Haliyle de yoruluyor, performansı düşüyor, hatalı üretimi fark edemiyor, yorgun argın evine gidiyor, sabah yine aynı tantana, beli ağrıyor, rapor alıyor vs vs vs.
Bizim hesabımıza göre 1000 + 1000 toplam 2.000 adet olması gereken üretim sayısı 500 + 500 toplam 1.000 adette kalıyor.
Eleman çalışmıyor değil, kış günü terliyor adam koşturmaktan.
Biz de düşündük taşındık bu iki tezgahı robot ile beslemeye karar verdik.
Robot bir konveyör üzerinden parçayı alıp tezgaha yerleştiriyor. Elemanın yaptığı işi yapıyor.
Eleman ne yapıyor peki. Eleman da ergonomisine uygun şekildeki konveyörlere parça koyuyor.
Oradan oraya koşturmuyor. Her şeyi ona göre düzenledik. Yorulmak yok.
Biz istediğimiz üretim miktarlarına ulaştık. Eleman da yorulmadan güle oynaya çalışıyor. Rapor almıyor. İşe devamlılığı arttı.
Diğer taraftan bu robotlar kafasına göre çalışmıyor. Program yapmanız lazım, üreteceğiniz parçaları tanıtmanız lazım, ayar yapmanız lazım, takıldığında birinin kurtarması lazım.
Yani teknik bilgisi yüksek elemanlara ihtiyacınız var.
Yok öyle ben robot koydum, elemanları işten çıkardım olayı.
Bu konuda bahsedilen araba taşıma robotları da fabrikada ciddi bir teknik bilgisi yüksek elemanlar gerektirir.
Belki mevcut iş gücüne daha az ödeyerek robotsuz çalışabilirler eski sistem gibi. Ama verim düşük olacaktır. Hata olacaktır. Haberleşme sorunu olacaktır.
Bu anlatılan sistemin yatırımı ve işletmesi çok ciddi bir maliyet.
Burada kazanç birim zamanda yapılan işin artması ve hata oranının düşürülmesi sayesinde operasyonun veriminin arttırılması ile karlılığın arttırılmasıdır.
Otomobil firmalarının eleman sayısı yıllara göre pek değişmez, ama yılda ürettikleri otomobil sayısı artış yönündedir.
Bu da ancak böyle sürekli iyileştirmelerle olabilir.
ama robotun en ön ve en arkadaki kolları çok kaba, yer kaplıyor.
daha ince birşey olsa arabaları tapmon tampona park ederlerdi.
yerden de tasarruf etmiş olurlardı diye düşündüm.