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Audi ve Huawei otonom araç üretimi için güçlerini birleştirdi

Çinli mobil teknoloji devi Huawei ve Alman otomotiv üreticisi Audi otonom araç teknolojileri için güçlerini birleştirdi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Global çapta hacmini her geçen gün arttıran otonom araç sektöründe kendine yer edinmek isteyen Huawei ve Audi güçlerini birleştirdi. İkili, Huawei Connect 2018 etkinliğinde Huawei'in Mobil Veri Merkezi (MDC)'nin yazılımları ile güçlendirilmiş bir Audi Q7'yi görücüye çıkarttı. İlk kez Temmuz ayında otonom araç üretimi için kolları sıvamış olan ikili, açıklamalara göre Eylül ayından beri Audi Q7 modifikasyonu üzerinde çalışıyorlardı. Ayrıca Audi, 2019 yılında çalışmalarına son sürat devam edebilmek için Çin'de bir ar-ge merkezi kurmayı hedefliyor.
Audi'nin Çin Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Saad Metz, konuyla ilgili şu açıklamalarında bulundu,
"Yüksek otomasyonlu sürüş fonksiyonlarının ve geleceğe yönelik araç-altyapı iletişiminin ortak gelişimini değerlendirdik. Audi, yüksek otomatize sürüş alanında teknoloji liderlerinden biri olabilmek için global çapta kendini kanıtladı. Gelecekte Huawei ile olan ortaklığı yoğunlaştırmak için sabırsızlanıyoruz."
Audi ve Huawei otonom araç üretimi için güçlerini birleştirdi
 
Huawei 'in Yönetim Kurulu Başkanı William Xu da, "Otomobiller daha akıllı hale geldikçe, Audi ile birlikte otonom sürüşe liderlik etmek için sahip olduğumuz teknoloji sayesinde avantajlı konuma geliyoruz. Müşterilerimiz çok yakın gelecekte, daha güvenli, daha konforlu, daha kullanışlı ve da akıllı otonom sürüş deneyimi vaat eden araçlara sahip olacaklar" açıklamalarında bulundu.

https://www.engadget.com/2018/10/12/audi-huawei-self-driving-car-tech-partnership/ Yorum Yaz
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Nightmare70 7 ay en beğenilen
Evet koca Audi bilmiyor bizim buradaki arkadaşlar biliyor bu işi :D "Tembele iş buyur sana akıl öğretsin"
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DH Misafiri 7 ay
Başaka anlaşacak firma kalkmamışmış
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xxlor 7 ay
Audi bence Huawei ile ortaklık yapmamalıydı .
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porsoro 7 ay
Trump duymasın.
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Nightmare70 7 ay en beğenilen
Evet koca Audi bilmiyor bizim buradaki arkadaşlar biliyor bu işi :D "Tembele iş buyur sana akıl öğretsin"
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muratai 7 ay
Salaklar cinlilere kendi teknolojilerini kaptiracaklar.
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napolyon94 7 ay
Arabada bizi dinleyecek desene.
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smart1978 7 ay
Audi icin buyuk bir hata...
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Tommy Shelby 7 ay
Mantıklı bir hareket
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pspoor 7 ay
Audi ithalatina yasak getirilmeli. Tehlikeli olabilir.
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