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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Audi'den elektrikli otomobiller için E-Fabrika

İçten yanmalı motorlar yerine elektrikli otomobillere ağırlık vermeye başlayan Audi, elektrikli otomobil üretimi yapılacak olan yeni fabrikasını tanıttı.
1 yıl
3,2b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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2020 yılına kadar 3 yeni elektrikli otomobil modelini satışa sunmayı planlayan Audi, önümüzdeki yıl bu modellerden ilki olan e-tron quattro  SUV modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirket bu hedefine ulaşabilmek ve içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş yaparken üretim hacminde bir kayba uğramamak için faaliyete başlayacak yeni elektrikli otomobil fabrikasını tanıttı. E-Fabrika olarak adlandırılan Brüksel’deki fabrikada üretim planlamasını tam hızla devam ediyor.

 

Audi Üretim Müdürü Bertram Günter’in açıklamasına göre şirket, Audi A1 üretim ağında görev alan personel sayısını eşit ve iki vardiya halinde çalışacak personellere E-Fabrika’da yer verecek zira SUV modeli Audi A1’e kıyasla çok daha fazla üretim içeriğine sahip. Bu da fabrikanın tam kapasite çalışması anlamına geliyor. Fabrikanın ön kısmında ise lojistik ağı yer alacak. Audi elektrikli otomobil bataryası üretmese de batarya modüllerini kendisi hazırlıyor ve lojistik bölümünde modüller bir araya getirilecek ve diğer ekipmanlar hazırlanacak.

Bataryanın Emniyetine Önem Verilmiş

Fabrikada görev alacak şirketin pil uzmanı Dr. Christian Allmann, tanıtım esnasında SUV modelindeki yeniliklere de işaret etti. Aracın pil modülünün pek çok bağlantı yoluyla taban döşemesinden yükü taşıyan iskeletine kadar her yere ulaştırarak bataryanın tam entegrasyonunu sağladıklarını söyleyen Allmann, bu tasarımın son derece yüksek emniyet derecesine sahip olduğunu dile getirdi. Görünen o ki şirket, elektrikli otomobillerde kaza anında bataryanın patlaması riskine karşı önlem almış.

Audi’nin gelecek yıl satışa sunmayı planladığı e-tron quattro SUV modeli 95 kWh'lik bir batarya paketi ve yaklaşık 500 kilometrelik(310 mil) menzil ile kullanıcı karşısına çıkacak. Elektrikli otomobil almak isteyen kişilerin en çok yakındığı noktalardan biri olan menzil konusunda kullanıcıları(mevcut elektrikli otomobillerle kıyaslandığında) tatmin edebilecek gibi görünen aracın fiyatı ise henüz bilinmiyor. 


https://electrek.co/2017/06/12/audi-electric-car-factory/ Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
Çok güzel
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7dreaMSoLdier_ 1 yıl
Türkiye de bu konuda (elektrikli otomobil)birşeyler yapar inşallah
Gelecek elektrikli otomobil
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kadirirdem 1 yıl
Güzel güzel her marka elektrikli ve otonom arabalar üretmekle uğraşıyor rekabet iyice artacak.
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
Adamlar tarih yazdı.
Bize ne yaptınız diye soracaklarsa.
"Hiç birşey"
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sniper23 1 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-

Adamlar tarih yazdı.

Bize ne yaptınız diye soracaklarsa.

"Hiç birşey"

evtmotor.com.tr/...
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catborise 1 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-

Adamlar tarih yazdı.

Bize ne yaptınız diye soracaklarsa.

"Hiç birşey"

dmaoto.com/...
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nzm_turkey 1 yıl
Hayir bunu yapan devlet de degil.. Bunu yapan ozel bir sirket. Google , tesla vs gibi sirketler. Koc mus sabanciymis hepsi bos. Kolay yatir kolay kazan tek bildikleri replika is agi yapmak. Yazik bize... Ne yatirimcimiz var ne destek veren bir demokrat..
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Kaiser75 1 yıl
Elektrikli otomobil haberleri artmaya başladı, darısı bizim başımıza
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