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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai, yüksek talep sonrası Ionic Electric modelinin üretim kapasitesini artırdı

Elektrikli aracı Ioniq için beklediğinden fazla talep alan Hyundai, tedarik sıkıntıları yaşıyor. Firma batarya tedariğini sağlayan LG Chem ile sorunu çözmeye çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hyundai'nin tamamen elektrikli modeli Ioniq gelen raporlara göre oldukça büyük bir başarı gösteriyor, öyle ki firma oluşan talebi yetiştirmeyle ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelmiş durumda. Firma kaynaklarından gelen raporlara göre sorunların kaynağını LG Chem'in batarya tedariği oluşturuyor ve Kore'li üretici batarya siparişini %50 oranında arttırmayı planlıyor.
Tahmin edilene göre Hyundai, aracın bu derece yüksek bir satış grafiği çizeceğini tahmin etmiyordu ve hatta bazı pazarlarda aracı oldukça rekabetçi bir fiyattan piyasaya sürdü. 200 kilometre menzile sahip Ioniq, sunduğu bu menzil ve fiyatıyla pek New York gibi bazı büyük şehirler için oldukça ilgi çekici durumda.
Business Korea'ya göre LG Chem'e 6-7 bin dolaylarında batarya paketi siparişi veren Hyundai, Ioniq için beklediğinden iki kat fazla talep almış durumda. Bu durum karşısında firma LG Chem'den daha fazla batarya talebinde bulunsa da, batarya üreticisinin sipariş yetiştirmede zorlandığı söyleniyor. Kore'li haber kaynaklarına göre Hyundai'nin attığı adımlarla önümüzdeki aylarda talebi karşılayacak konuma geleceği bildiriliyor.

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quexstre48 2 yıl
Birilerinin ölmesi gerekiyor dostum. Sen hala anlamadın mı bizim ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü!
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odeon99 2 yıl
Güzel araba, tabii bassınlar
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eric13 2 yıl
Helal olsun Koreye adamlar nereden nereye geldi
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deniz_sea 2 yıl
Temmuz'da aracın satışı Türkiye'de başlıyor, ama sadece hybrid olan satılacak, EV (sadece elektirik) olan veya Plug-in hybrid olanı ilk etapta gelmeyecek ve fiyat olarak alınabilir seviyede olacak bilginize...
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LittleEinstein 2 yıl
Bunun adı Ionic değil, Ironic (!)
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aycibin 2 yıl
TR'de elektrikli araç satışı yasak kardeşim heveslenmeyin.adamlar halk arabası prius'u vergiyle c180 fiyatına sattırıyorlar.kafa başka.hatta küllüsaraya yeni bina dikiyorlar.ona da para lazım.siz unutun elektrikli araç falan.
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haberelectro 2 yıl
Ionic değil IONIQ
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quexstre48 2 yıl
Birilerinin ölmesi gerekiyor dostum. Sen hala anlamadın mı bizim ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü!
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Jimmy McNulty 2 yıl
hala ne bekliyoruz bu teknolojiyi kullanmak için, yada bu yönde adım atıp bu tarz işlere girişmek için?
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