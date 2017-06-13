Hyundai, yüksek talep sonrası Ionic Electric modelinin üretim kapasitesini artırdı

Hyundai'nin tamamen elektrikli modeli Ioniq gelen raporlara göre oldukça büyük bir başarı gösteriyor, öyle ki firma oluşan talebi yetiştirmeyle ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelmiş durumda. Firma kaynaklarından gelen raporlara göre sorunların kaynağını LG Chem'in batarya tedariği oluşturuyor ve Kore'li üretici batarya siparişini %50 oranında arttırmayı planlıyor.

Tahmin edilene göre Hyundai, aracın bu derece yüksek bir satış grafiği çizeceğini tahmin etmiyordu ve hatta bazı pazarlarda aracı oldukça rekabetçi bir fiyattan piyasaya sürdü. 200 kilometre menzile sahip Ioniq, sunduğu bu menzil ve fiyatıyla pek New York gibi bazı büyük şehirler için oldukça ilgi çekici durumda.

Business Korea'ya göre LG Chem'e 6-7 bin dolaylarında batarya paketi siparişi veren Hyundai, Ioniq için beklediğinden iki kat fazla talep almış durumda. Bu durum karşısında firma LG Chem'den daha fazla batarya talebinde bulunsa da, batarya üreticisinin sipariş yetiştirmede zorlandığı söyleniyor. Kore'li haber kaynaklarına göre Hyundai'nin attığı adımlarla önümüzdeki aylarda talebi karşılayacak konuma geleceği bildiriliyor.