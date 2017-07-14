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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'den otonom sürüş için yapay zeka: Audi AI

Geçtiğimiz gün teknoloji zirvesi düzenleyen Audi, geliştirdiği en son teknolojilerini sergiledi. Firma yeni tanıttığı 2018 model A8 ile 3. seviye otonom sürüş sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çevremizdeki bütün aygıtların akıllı olmaya başladığı günümüzde bu durumdan otomobiller de nasibini alıyor. Otomobillerde otonom sürüş için gerekli olan en önemli özelliklerden biri ise yapay zeka olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen Audi Teknoloji Zirvesinde, otomobil üreticisi Audi AI isimli yapay zeka teknolojisini tanıttı.
 
Audi AI ile birlikte müşterilerine beklenenden fazla işlevsellik sunacaklarını belirten firma, geçtiğimiz gün tanıtılan yeni Audi A8 ile birlikte 3. seviye otonom sürüşü sunan ilk binek otomobil olduğunu söylüyor. Üçüncü seviye otonom sürüşte 60 km/sa hıza kadar sürücünün araca herhangi bir müdahale etmeden yolculuk etmesi gerekiyor.
 
Bu seviyede gereken bilgiyi sağlamak için yeni bir mimariye ihtiyaç duyan üretici, sensörlerden gelen bütün bilgiyi tek bir yerde toplayan merkezi bilgisayar ünitesi geliştirmiş. Firma yetkilileri dördüncü seviye otonom sürüş için henüz erken olduğunu belirtirken, şu anki üçüncü seviyenin otoyol koşullarında oldukça konforlu ve yeterli olduğunu savunuyor.
 

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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
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Murmeko 2 yıl
Audi'nin yeni teknolojileri yada arabaları daha çıkmadan Marvel filmlerinde yer alıyor. Avengers: Age of Ultron'un sonunda Stark, 2017 Audi R8'ine atlayıp ayrılıyordu. Yeni çıkan Spider-Man: Homecoming'de de Happy Hogan A8 üzerinde Audi AI'ı kullanmıştı.
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KCS_54 2 yıl Murmeko
Murmeko

Audi'nin yeni teknolojileri yada arabaları daha çıkmadan Marvel filmlerinde yer alıyor. Avengers: Age of Ultron'un sonunda Stark, 2017 Audi R8'ine atlayıp ayrılıyordu. Yeni çıkan Spider-Man: Homecoming'de de Happy Hogan A8 üzerinde Audi AI'ı kullanmıştı.

Aynen, haberi gördüğüm an yorumlarda bunu aradım
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Xloud 2 yıl
Nasıl "Al" alım ya...
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Serdar 2 yıl
Bizim Türkler buna GTA yaması yüklemese bari...
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Crossfire yada SLI yapsak daha akıllı olur mu?
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