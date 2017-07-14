Audi'den otonom sürüş için yapay zeka: Audi AI

Çevremizdeki bütün aygıtların akıllı olmaya başladığı günümüzde bu durumdan otomobiller de nasibini alıyor. Otomobillerde otonom sürüş için gerekli olan en önemli özelliklerden biri ise yapay zeka olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen Audi Teknoloji Zirvesinde, otomobil üreticisi Audi AI isimli yapay zeka teknolojisini tanıttı.

Audi AI ile birlikte müşterilerine beklenenden fazla işlevsellik sunacaklarını belirten firma, geçtiğimiz gün tanıtılan yeni Audi A8 ile birlikte 3. seviye otonom sürüşü sunan ilk binek otomobil olduğunu söylüyor. Üçüncü seviye otonom sürüşte 60 km/sa hıza kadar sürücünün araca herhangi bir müdahale etmeden yolculuk etmesi gerekiyor.

Bu seviyede gereken bilgiyi sağlamak için yeni bir mimariye ihtiyaç duyan üretici, sensörlerden gelen bütün bilgiyi tek bir yerde toplayan merkezi bilgisayar ünitesi geliştirmiş. Firma yetkilileri dördüncü seviye otonom sürüş için henüz erken olduğunu belirtirken, şu anki üçüncü seviyenin otoyol koşullarında oldukça konforlu ve yeterli olduğunu savunuyor.