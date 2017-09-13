Audi'nin otonom elektrikli otomobil konsepti "Aicon" büyüledi

Alman otomotiv devi Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli otomobil konseptini sergiledi. Audi Aicon isimli konsept otomobilin 700 ila 800 kilometre gibi bir menzile sahip olduğu iddia ediliyor.

Elektrikli otomobillerin tek şarjla kat ettiği mesafe konusunda oldukça iddialı rakamlarla karşılaşmıştık ancak Audi Aicon için ortaya atılan değer yeni bir rekor olabilir. Auidi bu menzilin henüz seri üretime girmemiş katı hal pil hücreli büyük bir batarya paketi sayesinde sağlandığını söylüyor.

Ayrıca bu pil paketi, Audi'nin rejeneratif frenlemeyle daha fazla enerji geri kazanımı sağladığını iddia ettiği dört elektrikli motora da güç veriyor.

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Gördüğünüz araç sadece Audi'nin elektrikli otomobil tutkusunu sergilemekle kalmıyor aynı zamanda otonom sürüş hedeflerini de ortaya koyuyor. Otomobilde direksiyon simidi ve pedallar yok. Audi Aicon, 5. seviye otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış durumda. Dört kapılı sedan otomobilin 2+2 koltuklu kokpiti tamamen konforlu bir yolculuk üzerine inşa edilmiş.

Audi Aicon şu an için sadece konsept bir otomobil olarak karşımızda. Şirketin gelecek planlarını yansıtma açısından önemli bir role sahip aracın fotoğraflarına aşağıdaki galeri aracılığıyla erişebilirsiniz.