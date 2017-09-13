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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'nin otonom elektrikli otomobil konsepti "Aicon" büyüledi

Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda en son sürücüsüz elektrikli otomobil konseptini sergiledi. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Audi Aicon'la tanışın...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomotiv devi Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli otomobil konseptini sergiledi. Audi Aicon isimli konsept otomobilin 700 ila 800 kilometre gibi bir menzile sahip olduğu iddia ediliyor.
Elektrikli otomobillerin tek şarjla kat ettiği mesafe konusunda oldukça iddialı rakamlarla karşılaşmıştık ancak Audi Aicon için ortaya atılan değer yeni bir rekor olabilir. Auidi bu menzilin henüz seri üretime girmemiş katı hal pil hücreli büyük bir batarya paketi sayesinde sağlandığını söylüyor.
Ayrıca bu pil paketi, Audi'nin rejeneratif frenlemeyle daha fazla enerji geri kazanımı sağladığını iddia ettiği dört elektrikli motora da güç veriyor.
Ayrıca Bkz. "Mercedes hidrojen yakıtlı yeni prizli hibrit bir GLC versiyonu duyurdu"
Gördüğünüz araç sadece Audi'nin elektrikli otomobil tutkusunu sergilemekle kalmıyor aynı zamanda otonom sürüş hedeflerini de ortaya koyuyor. Otomobilde direksiyon simidi ve pedallar yok. Audi Aicon, 5. seviye otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış durumda. Dört kapılı sedan otomobilin 2+2 koltuklu kokpiti tamamen konforlu bir yolculuk üzerine inşa edilmiş.
Audi Aicon şu an için sadece konsept bir otomobil olarak karşımızda. Şirketin gelecek planlarını yansıtma açısından önemli bir role sahip aracın fotoğraflarına aşağıdaki galeri aracılığıyla erişebilirsiniz.

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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
CAD çizimleriyle milletle eğleniyorlar, bu da büyük bir başarıdır aslında. :)
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yhackup 2 yıl
Gelecek bu yönde, hayırlısı bakalım
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faniseyler 2 yıl
Almanlar direksiyon takmayı unutmuş
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kadirirdem 2 yıl
Bu tasarımla biterse Tesla yanında sıradan kalır.
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redferrari 2 yıl
tasarım falan yok ne tasarımı ,, 5. element filmindeki uçan araçlarlar değilmi bu
bizim ülkemizde de malesef alman ajanları dolu, bazıları haipste o ayrı ama bun ajanlar en az fetö kadar etkili olabilir
bis alman seviciler
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haberelectro 2 yıl
Mercedes F015 cakmasi.
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gereksiz95 2 yıl
Aicon'u Alicon diye okuyanlar..
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kaptantrojan 2 yıl
800 km menzili yapsın yarın piyasaya sürer bu arabayı menzil artıramaz bu efendiler tutki yaptı kaça satacak 1milyon€ ya satar kadeşim bunu
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
CAD çizimleriyle milletle eğleniyorlar, bu da büyük bir başarıdır aslında. :)
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BekirTemel 2 yıl
800 km menzil ve butasarım adamı titretir be[sm=icon_smile_cool.gif
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