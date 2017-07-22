Avast, CCleaner geliştiricisini satın aldı

Yıllarca Windows platformunda artık veri silme ve sistemi rahatlatma işlemlerimize yardımcı olan CCleaner, sonrasında mobil platformlara adım atmış ve çok başarılı olmuştu. Güvenlik firması Avast bu başarıyı gözden kaçırmadı.

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CCleaner ve ayrıca Speccy uygulamasını geliştiren Piriform, Avast tarafından satın alındı. Güvenlik alanında daha fazla pazar payı arayan Avast geçen yıl da AVG platformunu satın almıştı. Artık sadece zararlı yazılım taramaları dışında belleği rahatlatacak veri temizleme işlemleri de sunabilecek.

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CCleaner bugüne kadar 2 milyar kez indirildi. Bunun 100 milyon civarı Android platformundan geldi. Toplamda 130 milyon kullanıcısı olan uygulamanın yine 15 milyonu Android tarafında. Piriform ürünlerinin aylık 23 milyon kere indirildiği ifade ediliyor.

Satın alma sonrasında Piriform ürünlerinin devam edip etmeyeceği açıklanmadı ancak tüm ekip Avast çatısı altına girecek ve doğrudan teknoloji şefi Ondrej Vlec’e rapor verecek. Satın alımın bedeli bilinmiyor.