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Avast, CCleaner geliştiricisini satın aldı

İnternet aleminin en popüler yardımcı araçlarından birisi olan CCleaner’ın geliştiricisi İngiliz Piriform, anti-virüs devi Avast tarafından satın alınıyor. Detaylar yazımızda.
1 yıl
2,7b
1
17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllarca Windows platformunda artık veri silme ve sistemi rahatlatma işlemlerimize yardımcı olan CCleaner, sonrasında mobil platformlara adım atmış ve çok başarılı olmuştu. Güvenlik firması Avast bu başarıyı gözden kaçırmadı.

Çok popüler

CCleaner ve ayrıca Speccy uygulamasını geliştiren Piriform, Avast tarafından satın alındı. Güvenlik alanında daha fazla pazar payı arayan Avast geçen yıl da AVG platformunu satın almıştı. Artık sadece zararlı yazılım taramaları dışında belleği rahatlatacak veri temizleme işlemleri de sunabilecek.

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CCleaner bugüne kadar 2 milyar kez indirildi. Bunun 100 milyon civarı Android platformundan geldi. Toplamda 130 milyon kullanıcısı olan uygulamanın yine 15 milyonu Android tarafında. Piriform ürünlerinin aylık 23 milyon kere indirildiği ifade ediliyor.

Satın alma sonrasında Piriform ürünlerinin devam edip etmeyeceği açıklanmadı ancak tüm ekip Avast çatısı altına girecek ve doğrudan teknoloji şefi Ondrej Vlec’e rapor verecek. Satın alımın bedeli bilinmiyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58488/avast-acquires-ccleaner-speeccy-developer-piriform/index.html Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
İnşallah Avast'la birleştirmezler yoksa çok çekeceğimiz var.
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MaRQuE 1 yıl
Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim şimdi.
Memnunduk ccleaner dan, bakalım ne olacak...
Yanıtla +9
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SEO-Uzmanı 1 yıl
PC de doğru düzgün çalışan tek program !
sisteme bahar gelmeden bahar temizliği yapan en işlevsel programlardan biri !
umarız tek başına bağımsız çalışabilir halini fazla parmaklamazlarsa iyi !
PC de doğru düzgün çalışan tek program !sisteme bahar gelmeden bahar temizliği yapan en işlevsel programlardan biri !umarız tek başına bağımsız çalışa...
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Demisko 4 ay
I bought a new computer. I am setting up the operating system now. I watched high efficiency and flexibility, avast antivirus review. So far this antivirus makes me very happy.
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Demisko 4 ay
interesting
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Father Torque 4 ay
CCleaner'ı Avast satın aldığı anda kullanmayı bırakmıştım. Zaten sonrasında yazılımla ilgili birçok sorun yaşandı, en bilineni bir sürüm virüslü gelmişti ve birçok makinaya virüs bulaştırmıştı. Şimdi son yaşanan rezillik CCleaner'ın son versiyonunda arka planda sisteminize Avast Antivirüs kurması, üstelik kurulum sırasında bunu kapatamıyorsunuz.
techspot.com/...
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Annalise 5 ay
Hemen sildim ccleaner'ı.
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MaRQuE 1 yıl
En garantisi son çıkan ccleaner kurulum dosyasını zipleyip arşive koymak lazım.
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Bgrn7 1 yıl
Gereksiz reg girdilerini,gereksiz dosyaları silmekle bilgisayar hızlanmaz.
Bilgisayarınızın hızlanmasını istiyorsanız düzenli olarak Disk Birleştirme yapın, başlangıçta çalışan gereksiz programları kapatın.
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al-ozaria 1 yıl
Üzüldüm. Güzelim Ccleaner Speccy Defrag gibi programların içine Avast reklam ve virüsleri bulaşmaz umarım. Zaten avast antivürüs değil virüs yazılımıdır aslen. Aynı Norton gibi.
Piriform gibi, bir cevherin Avast gibi, rezalet bir oluşum tarafından alınmış olmasına üzülmemek elde değil. Norton 1, Avast 2 olmasalardı bu dünya daha güzel bir yer olurdu.
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theJuDGe_41 1 yıl
CC Cleaner'ın öldüğünün habercisi. Başımız sağolsun
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah içine etmezler uygulamanın.
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suti0 1 yıl
Avasta güvenmiyorum. Senin benim bilgilerimi toplayıp el altından satmıştı. Avast kullananlar dikkat etsin.
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OlanzapineDreams 6 ay suti0
Benzer bir iddia günümüzde hala var mutlaka duymuşsunuzdur. Şahsen ben kullanmayı bıraktım el değiştirdikten sonra. Biraz geç olsada ccleaner'ı bırakmam onun yerine alternatif Bleachbit ve Wise registery claaner 9 free versiyon kullanıyorum. Çok daha iyi sistemim için.
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