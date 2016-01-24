Avatar 2, 2017 sonuna yetişmeyecek

Hollywood'un en başarılı yönetmenlerinden biri olan James Cameron'ın dev bütçeli fantastik filmi Avatar, 2009 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 2.7 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olmayı başardı. Avatar, gişede yakaladığı bu başarıyla, günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız 3D filmlerin de önünü açmış oldu.

Avatar'ın yayınlanmasından kısa bir süre sonra, beklendiği gibi devam filmlerinin geleceği açıklandı. Bu devam filmlerinin vizyon tarihleri yıllar içinde birçok kez değişti. 20th Century Fox stüdyosu, Avatar 2'nin çıkışı için son olarak 27 Aralık 2017 tarihinde karar kılmıştı, ancak film bu tarihe de yetişmeyecek gibi görünüyor.

Avatar 2'nin 2017 sonuna yetiştirilemeyeceği iddiası bir süredir gündemdeydi. James Cameron'ın geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly dergisine verdiği röportaj sonrası bu iddialar yeniden alevlendi. Disney'in merakla beklenen Star Wars: Bölüm 8'i 27 Aralık 2017'ye alması ile birlikte ise Avatar 2'nin ertelendiği neredeyse kesinleşmiş oldu.

20th Century Fox bu tarih değişikliği ile ilgili bir açıklama yayınlamaktan kaçınsa da, konuya yakın kaynaklardan bilgi alan Variety, erteleme kararını doğrulamayı başardı. Hem Avatar 2'nin, hem de 2018, 2019 yıllarında vizyona girmesi beklenen devam filmlerinin ne zaman vizyona gireceği, şimdilik belirsizliğini koruyor.





http://www.thewrap.com/james-camerons-avatar-2-wont-be-ready-for-christmas-2017-exclusive/