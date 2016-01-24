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Avatar 2, 2017 sonuna yetişmeyecek

Tüm zamanların en başarılı filmlerinden biri olan Avatar'ın merakla beklenen devam filmi bir kez daha ertelendi. Avatar 2, daha önce açıklanan gösterim tarihine yetişmeyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avatar 2, 2017 sonuna yetişmeyecek
 Hollywood'un en başarılı yönetmenlerinden biri olan James Cameron'ın dev bütçeli fantastik filmi Avatar, 2009 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 2.7 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olmayı başardı. Avatar, gişede yakaladığı bu başarıyla, günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız 3D filmlerin de önünü açmış oldu.
Avatar'ın yayınlanmasından kısa bir süre sonra, beklendiği gibi devam filmlerinin geleceği açıklandı. Bu devam filmlerinin vizyon tarihleri yıllar içinde birçok kez değişti. 20th Century Fox stüdyosu, Avatar 2'nin çıkışı için son olarak 27 Aralık 2017 tarihinde karar kılmıştı, ancak film bu tarihe de yetişmeyecek gibi görünüyor.
Avatar 2'nin 2017 sonuna yetiştirilemeyeceği iddiası bir süredir gündemdeydi. James Cameron'ın geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly dergisine verdiği röportaj sonrası bu iddialar yeniden alevlendi. Disney'in merakla beklenen Star Wars: Bölüm 8'i 27 Aralık 2017'ye alması ile birlikte ise Avatar 2'nin ertelendiği neredeyse kesinleşmiş oldu.
20th Century Fox bu tarih değişikliği ile ilgili bir açıklama yayınlamaktan kaçınsa da, konuya yakın kaynaklardan bilgi alan Variety, erteleme kararını doğrulamayı başardı. Hem Avatar 2'nin, hem de 2018, 2019 yıllarında vizyona girmesi beklenen devam filmlerinin ne zaman vizyona gireceği, şimdilik belirsizliğini koruyor.


http://www.thewrap.com/james-camerons-avatar-2-wont-be-ready-for-christmas-2017-exclusive/ Yorum Yaz
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AlliedSL 3 yıl en beğenilen
Havada asılı kalmış adalar dışında sıradan bir filmdi diyenleri gözler önüne seren mükemmel başyapıt
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0MG90 3 yıl
Bu filmin neresini abartıyorlar anlamıyorum bana göre sıradan bi film.
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smart1978 3 yıl
Havada asili kalmis adalar sahnesi disinda siradan bir filmdi ...
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DH Misafiri 3 yıl
N.GÜLGEÇ
İki kez izledim. Keşke üçüncü kez izleyebilseydim. Avatar 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum.
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mühendis266 3 yıl
elbette iyi filmdi ancak sanal gerçekliği hikayeyi matrix dahil bir çok filmden aşırma hiç bir orjinal bir yaklaşımı yoktu sadece pahalı ve izlenebilir kaliteli bir animasyondu asla o rekorları kırmayı hakeden film değildi kanımca 2. kez izlenemeyecek filmler kervanından mesela ancak 2. si gelir yine izlenir o ayrı sadece abartıldı...
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powersmachine54 3 yıl
Bu gidişle film 2020 yılında çıkartırlar herhalde kaç kere ertelediler ama hala ertelemeye devam ediyorlar.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Avatar ı görünce aklıma hep last air bender geliyor. içeri girince yüzük asık geri çıkıyorum.
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dostum kertenkele 3 yıl
Alt tarafı film zamanı gelince çıkar bütün filmler gibi neyini bekliyorsunuz 2 sene ne muhteşem filmler varki çıktıktan aylar sonra haberimiz oluyor bununda zamanı gelir geçer unutulur
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volga tuygun 3 yıl
Avatar için ''Sıradan bir film'' diyenler çok merak ediyorum acaba hangi filmler sizin için ''İyi film''? Tabii ki aynı kategoriden karşılaştırırsak.
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WB 3 yıl
Siradan bir filmdi, hic gelmese de olur..
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Reverans! 3 yıl
Avatar çok etkileyiciydi Umarım 2.side öle olur.
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Pi 3 yıl
Avatari bir ben izlemedim sanirim?
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Umutcan 3 yıl
Günümüz bilim kurgu ve uzay konusunu işleyen filmlerden beni en çok etkileyen interstellardı. Avatar görsel efekt ve 3d teknolojisi açısından bir başyapıt orası tartışılmaz.
Ama interstellar'ın yeri bende bambaşkadır, filmi izledikten sonra insana hayatla ilgili derin bir iz bırakıyor.
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
Insallah hic gelmez
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ÖKÜNMÜŞ 3 yıl
Satya Nadella'dır o James Cameron olsa duramazdı.
(Bkz. Windows Mobile 10)
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StrongUnion 3 yıl
İyi yetişmemesi daha iyi geç çıksın güzel olsun.İlk filmi bu kadar sonra çıkarmalarıda iyi olmuş.Her sene çıksa bıktırırdı.
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Benerci34 3 yıl
ömrüm yeterse 2.cisine izlemeyi düşünüyorum :)
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