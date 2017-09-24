Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı

Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It, gişede müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. Film son olarak da The Exorcist (Şeytan)'in 44 yıllık rekorunu kırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9b
1
37
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It (O), 8 Eylül'de vizyona girdi. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan ve etkili tanıtım kampanyası ile daha da fazla sinemaseverin ilgisini çekmeyi başaran It, henüz gişedeki ikinci haftasında olmasına rağmen şimdiden birçok önemli rekoru kırmayı başardı.
Gişedeki ilk hafta sonunda 123.1 milyon dolar hasılat elde ederek hem eylül ayı için hem de bir korku filmi için en iyi ilk hafta sonu açılışını yapan It, rekorla başladığı gişe yolculuğuna rekorlarla devam ediyor. ABD'de şu ana kadar 236.3 milyon dolar hasılat elde eden It, böylece The Exorcist (Şeytan)'ı geride bıraktı ve ABD'de tüm zamanların en başarılı korku filmi oldu.
1973 yılında vizyona girdiğinde 232.9 milyon dolar hasılat elde ederek inanılmaz bir başarıya imza atan The Exorcist, bu rekoru 44 yıldır elinde tutuyordu. The Exorcist şimdilik uluslararası hasılatta It'in önünde olsa da Stephen King uyarlamasının bu rekoru da çok yakında kırması bekleniyor.
Güncelleme: It, dünya genelinde 478 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak ABD'den sonra dünya genelinde de The Exorcist'i geride bırakmayı başardı.
The Exorcist'in uluslararası gişe hasılatı 441.3 milyon. It'in uluslararası gişe hasılatı ise şimdiden 404.3 milyon dolara ulaşmış durumda. Film vizyondaki yolculuğunu tamamladığında The Exorcist'in bu rekorunu da kırmış olmakla kalmayıp arayı da bir hayli açmış olacak.
Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.
Yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti'nin üstlendiği filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor.

http://variety.com/2017/film/news/it-stephen-king-highest-grossing-horror-film-1202566209/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nevfel 2 yıl en beğenilen
1973 yılındaki 232 milyon doların günümüzde enflasyon farkıyla 1,282 milyar dolar olduğunu da bilmek lazım.
441 milyon doların da 2,4 küsür milyar dolar ettiğini bilmek lazım.
Yani dolar aynı dolar değil ki neyi kıyaslıyorsunuz. 1973 nere 2017 nere.
1973 yılındaki 232 milyon doların günümüzde enflasyon farkıyla 1,282 milyar dolar olduğunu da bilmek lazım.441 milyon doların da 2,4 küsür milyar dolar ett...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snorlaxxx 2 yıl ardaq
ardaq
çoluk çocuğun kazanacağı bir filmse kalsın, izlemem.

Sen izleme zaten, senin paran çoluk çocuğa gitmesin daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 2 yıl
Enflasyona göre düzeltilmiş (bilet fiyatları) tüm zamanların en çok hasılat yapan fiilm listesi:

http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm

Bu listeye göre Exorcist 9. sırada. Enflasyon düzeltmesiyle günümüzde $983,226,600 hasılat yapmış.
Yani IT yanına bile yaklaşamamış.
Enflasyona göre düzeltilmiş (bilet fiyatları) tüm zamanların en çok hasılat yapan fiilm listesi:http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.h...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Angelo 2 yıl
Film fena değildi ama The Exorcist gibi bir başyapıtla karşılaştırmak ???. LMAO
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
çocuklar sağolsun mu diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3 yıl ömrü kalan adam 2 yıl
Gişe'ye göre filmin başarısını değerlendiremezsiniz. Film güzel ama " Exorcist " gibi asrın kültürüne yerleşmiş bir filmle kıyaslamak saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyran 2 yıl
IT, belli bir yaşta olanlar için önemli bir yapıt. Pennywise, korku film kültürünün önemli karakterlerinden birisi. Hatta daha afişleri çıktığında ön yargılı yaklaşmıştır çoğu kimse, Ancak eskisine nazaran çok daha oturaklı ve ürkütücü olmuş. Sonuç da şaşırtıcı değil gerçekten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Zamanın en iyi korku filmlerinden biridir..Bilenler Bilir.Stephen King'in korku kuşağı kitaplarının film uyarlamasından biriydi..Stephen King'in daha nice korku filmleri vardır.Özellikle 80ler 90 lar ve 2000 lerin başlarında korkuyu iliklerimize kadar hissettiren filmlerdi bunlar..Efsane yeniden hayat bulmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 2 yıl
Taktınız enflasyona. Sanki para sizin cebinize girecek
izleyin, keyfini çıkartın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl
Daha önce de James Cameron'ın 1997 yapımı Titanic filminin gişesiyle yine aynı yönetmene ait olan 2009 yapımı Avatar filminin gişesi kıyaslanmıştı. Kimse de enflasyon farkına ve bir dünya değişkene bakmamıştı. Bu tip kıyaslamalar yapmak büyük saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozguragacik 2 yıl
Bir seyi acikliga kavusturalim "exorcist", "seytan" degil "seytan cikarici" anlamina gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mentalform 2 yıl
hee tabi 44 yıl önce bilet 1 dolar şimdi 10 dolar dünya nüfusu 4 milyar şimdi 8 milyar güzel kırmışsınız rekoru afferim 44 yıllık beceriksizler...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jersey Devil 2 yıl mentalform
exorcist fanboy falan misin niye sinirlendin ki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 2 yıl
Yeni yeni rekorlar icat ediliyor yine. En iyi açılış korku filmi, palyaçonun en çok göründüğü film falan.
Merak ediyorum filmi de çok şişirmemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8995 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, stephen king ve
10 etiket daha it o it filmi korku filmleri the exorcist Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor 2 yıl Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor 2 yıl Samsung Galaxy On7 Prime inceleme 2 yıl Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor 2 yıl "Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor 2 yıl Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor 2 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek 2 yıl Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir 2 yıl Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı 2 yıl Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak 2 yıl Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir 2 yıl Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell 2 yıl Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj 2 yıl THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor 2 yıl AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir 2 yıl G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri 2 yıl Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı 2 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 2 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 2 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı Sonraki Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık! 2 yıl Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi 2 yıl Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek 2 yıl İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer" 2 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 2 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 2 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 2 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 2 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 2 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var 2 yıl Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı 2 yıl Bose’den Google Assistant destekli kulaklık 2 yıl Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi 2 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı 2 yıl Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir 2 yıl İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim 2 yıl Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir 2 yıl Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı 2 yıl Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim 2 yıl Imagination Technologies de Çinlilere satıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim