It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı

Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It (O), 8 Eylül'de vizyona girdi. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan ve etkili tanıtım kampanyası ile daha da fazla sinemaseverin ilgisini çekmeyi başaran It, henüz gişedeki ikinci haftasında olmasına rağmen şimdiden birçok önemli rekoru kırmayı başardı.

Gişedeki ilk hafta sonunda 123.1 milyon dolar hasılat elde ederek hem eylül ayı için hem de bir korku filmi için en iyi ilk hafta sonu açılışını yapan It, rekorla başladığı gişe yolculuğuna rekorlarla devam ediyor. ABD'de şu ana kadar 236.3 milyon dolar hasılat elde eden It, böylece The Exorcist (Şeytan)'ı geride bıraktı ve ABD'de tüm zamanların en başarılı korku filmi oldu.

1973 yılında vizyona girdiğinde 232.9 milyon dolar hasılat elde ederek inanılmaz bir başarıya imza atan The Exorcist, bu rekoru 44 yıldır elinde tutuyordu. The Exorcist şimdilik uluslararası hasılatta It'in önünde olsa da Stephen King uyarlamasının bu rekoru da çok yakında kırması bekleniyor.

Güncelleme: It, dünya genelinde 478 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak ABD'den sonra dünya genelinde de The Exorcist'i geride bırakmayı başardı.

The Exorcist'in uluslararası gişe hasılatı 441.3 milyon. It'in uluslararası gişe hasılatı ise şimdiden 404.3 milyon dolara ulaşmış durumda. Film vizyondaki yolculuğunu tamamladığında The Exorcist'in bu rekorunu da kırmış olmakla kalmayıp arayı da bir hayli açmış olacak.

Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.

Yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti'nin üstlendiği filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor.

http://variety.com/2017/film/news/it-stephen-king-highest-grossing-horror-film-1202566209/