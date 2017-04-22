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Avatar filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı

2009 senesinde vizyona giren Avatar’ın devam filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı. Toplamda beş filmden oluşacak serinin 2020 ve 2025 seneleri arasında 4 yeni filmi vizyona girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
18
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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James Cameron’un en büyük projesi sayılan ve 2009 senesinde vizyona giren Avatar, uzun bir süredir devam filmine kavuşmayı bekliyor. Bugün filmin resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşım, Avatar serisini oluşturacak olan devam filmlerinin ne zaman vizyona gireceğini duyurdu.

Serinin ikinci filmi 18 Aralık 2020 senesinde beyaz perdede olacak. Hemen bir sene sonra, 17 Aralık 2021 tarihinde üçüncü filmi izleme şansına erişeceğiz. Dördüncü ve beşinci filmler ise sırasıyla 20 Aralık 2024’te ve 19 Aralık 2025’te vizyonda yer bulacaklar. 20th Century Fox , tarihlerin açıklanmasının hemen ardından filmlerin yapım aşamasının resmi olarak başlatıldığını duyurdu. İlk filmde rol alan Zoe Saldana'yı, Sam Worthington'ı, Sigourney Weaver'ı ve Stephen Lang'ı yeni filmlerde de izleyeceğiz.

Vizyona girdiği tarihte hasılat rekoru kırmayı başaran Avatar’ın devam filminin 2015 senesinde geleceği tahmin ediliyordu. James Cameron, seriye eklenecek film sayısını ikiden dörde çıkarmalarının ardından bazı değişiklikler yapma kararı almış ve yeni filmlerin başka bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Filmlerin vizyon tarihlerinin açıklanmasıyla yapılan değişimlerin tamamlandığını söyleyebiliriz. 


http://www.theverge.com/2017/4/22/15393524/avatar-sequels-release-dates-december-2020-2021-2024-2025 Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Adam 62 yaşında ve şimdiden 8 sene daha yaşayacağına kesin gözüyle bakıyor... :D
41 yaşındayım, 8 sene sonrasını ben göremiyorum valla...
2 Yanıt Yanıtla +28
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KraftMK 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TiRaNTx 2 yıl
2020 nedir ya...
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DH Misafiri 2 yıl
ertelenir o daha
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Jersey Devil 2 yıl
İlk filmi en az 7 8 kez izlemişimdir. Çıkarında izleyelim be
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samtiger 2 yıl
ne avatarmış ya başka filmler 3 seri yaptı bu avatar 2 hala dolanıyor
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LeSRiSeL 2 yıl
biz istedik 1 cameron abimiz verdi 5 :D daha ne isterük
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SilentHunterHD 2 yıl
artık film unutuldu. neden bu kadar geciktirdiler ? şimdiki film serileri senede bir çıkıyor :3
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malifural 2 yıl
güya 2017 de 2. film çıkacaktı.
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nebulabado 2 yıl
Allah ömür verirse izleriz.
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KaleyDeskop 2 yıl
2023 hedefini tutturamadılar :D
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java 2 yıl en beğenilen
Adam 62 yaşında ve şimdiden 8 sene daha yaşayacağına kesin gözüyle bakıyor... :D
41 yaşındayım, 8 sene sonrasını ben göremiyorum valla...
2 Yanıt Yanıtla +28
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kadirirdem 2 yıl java
Al benden de o kadar :(
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SUPERMAN 2 yıl java
java

Adam 62 yaşında ve şimdiden 8 sene daha yaşayacağına kesin gözüyle bakıyor... :D


41 yaşındayım, 8 sene sonrasını ben göremiyorum valla...

Kesinlikle çok haklısın ne zaman ölceğimiz belli değil adam 8 sene sonrasının hesabını yapıyor.
Edit: 40 Yaşındayım.




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