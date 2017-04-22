Avatar filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı

James Cameron’un en büyük projesi sayılan ve 2009 senesinde vizyona giren Avatar, uzun bir süredir devam filmine kavuşmayı bekliyor. Bugün filmin resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşım, Avatar serisini oluşturacak olan devam filmlerinin ne zaman vizyona gireceğini duyurdu.

Serinin ikinci filmi 18 Aralık 2020 senesinde beyaz perdede olacak. Hemen bir sene sonra, 17 Aralık 2021 tarihinde üçüncü filmi izleme şansına erişeceğiz. Dördüncü ve beşinci filmler ise sırasıyla 20 Aralık 2024’te ve 19 Aralık 2025’te vizyonda yer bulacaklar. 20th Century Fox , tarihlerin açıklanmasının hemen ardından filmlerin yapım aşamasının resmi olarak başlatıldığını duyurdu. İlk filmde rol alan Zoe Saldana'yı, Sam Worthington'ı, Sigourney Weaver'ı ve Stephen Lang'ı yeni filmlerde de izleyeceğiz.

Vizyona girdiği tarihte hasılat rekoru kırmayı başaran Avatar’ın devam filminin 2015 senesinde geleceği tahmin ediliyordu. James Cameron, seriye eklenecek film sayısını ikiden dörde çıkarmalarının ardından bazı değişiklikler yapma kararı almış ve yeni filmlerin başka bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Filmlerin vizyon tarihlerinin açıklanmasıyla yapılan değişimlerin tamamlandığını söyleyebiliriz.

http://www.theverge.com/2017/4/22/15393524/avatar-sequels-release-dates-december-2020-2021-2024-2025