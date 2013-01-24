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Avea, 2012 yılının iletişim alışkanlıklarını yayınladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, 2012 yılının iletişim alışkanlıklarını yayınladı

Mobil cihazlara olan bağımlılığımızın sürekli artış gösterdiği günümüzde, mobil abonelerinde davranış biçimleri de araştırmalara konu oluyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerden birisi olan Avea, geçtiğimiz yıl müşterilerinin iletişim profillerini ortaya çıkardı.

Bundan böyle 3 ayda bir hazırlanacak endekse göre; kadınlar SMS, MMS ve sesli görüşmede, erkekler ise veri ve akıllı telefon kullanımında birinci sırada yer aldı. İnternet kullanımında ise 25 yaş altı genç aboneler en başta yer aldı. En çok konuşulan ve en çok veri kullanılan kent İstanbul iken, en çok SMS gönderilen şehir İzmir oldu.

Bir önceki yıla göre müşterilerin konuşma süresi yüzde 25 arttı. Avea'nın sunduğu alışveriş avantajlarından en çok giyim sektöründe yararlanıldı. Arından gıda, e-ticaret ve ulaşım alanları geliyor. Erkek aboneler en çok kargo gönderimi ve sosyal etkinlik kampanyalarına katılırken, bayan aboneler online alışveriş ve gıda sektörüne ilgi gösterdi. Erkek aboneler çiçek gönderimine kadınlardan yüzde 62 oranında daha fazla ilgi gösterdi. 

Avea servisleri kategorisinde erkek aboneler Astroloji servislerine kadınlara göre yüzde 26 oranında daha fazla, magazin servislerine ise iki kat daha fazla ilgi gösterdi. 

Avea'da en çok SMS sevgililer gününde gönderilirken, en çok veri kullanımı yılbaşında yaşandı. Resmi bayramlarda en fazla veri kullanımı Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşirken, Berat Kandili'nde veri kullanımı, Regaip Kandili'nde ise ses trafiği artış gösterdi.

Akıllı telefona sahip olma oranları erkek abonelerde yüzde 62, bayan abonelerde yüzde 45, 25 yaş altı gençlerde 3 kat, 25 yaş üstü müşterilerde ise 2 kat arttı. Veri kullanan bayan abonelerin oranı yüzde 19'a yükselirken, erkek abonelerin oranı da yüzde 24'e çıktı.

Yurtdışı kullanımı açısından Avea aboneleri uluslararası arama sürelerini yüzde 26 uzatırken, bayan aboneler yüzde 11 oranında daha fazla uluslararası görüşme yaptı. Erkek aboneler Avrupa'da en çok Fransa, İspanya ve Belçika'ya, bayan aboneler ise en çok Hollanda, Avusturya ve İngiltere'ye seyahat etmeyi tercih etti. Genç aboneler ise Hollanda, Avusturya ve İngiltere'yi tercih etti.

Araştırmada en çok veri kullanan 1000 Avea müşterisinin toplamda 31GB veri kullandığı belirtildi. En çok Ringa yapılan ilk 3 şarkı Tarkan-Adını Kalbime Yaz, Serdar Ortaç-Mikrop, Emre Aydın-Hoşçakal oldu. En çok kullanılan 3 servis ARAYANIBİL, MMS ve LİRA PAYLAŞ olarak gerçekleşti. 

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.: mds :. 6 yıl
Daha MMS diyo, MMSi kim kullanıyo, 3G yi ucuzlatın da kullansın vatandaş.
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a44 6 yıl
"Araştırmada en çok veri kullanan 1000 Avea müşterisinin toplamda 31GB veri kullandığı belirtildi."
Yani en cok kullanan kisi 31 mb mi kullanmis.
3 Yanıt Yanıtla +1
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Psydia 6 yıl a44
a44
"Araştırmada en çok veri kullanan
1000 Avea müşterisinin toplamda
31GB veri kullandığı belirtildi."
Yani en cok kullanan kisi 31 mb mi kullanmis.


Turkcell yayinlasaydi bu tabloyu veri kullanimindabasi ben cekerdim herhalde... Ulan turkcell yaktin bizi bimcell'de 1 gb 14 tl'ymis ona geceriz artik...
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gaggag 6 yıl a44
a44

"Araştırmada en çok veri kullanan
1000 Avea müşterisinin toplamda
31GB veri kullandığı belirtildi."
Yani en cok kullanan kisi 31 mb mi kullanmis.


bence yanlış anlamışsın

bir kişinin toplamda 31 GB veri kullandığı anlatılmak isteniyor........
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Master_Evil 6 yıl a44
a44

"Araştırmada en çok veri kullanan
1000 Avea müşterisinin toplamda
31GB veri kullandığı belirtildi."
Yani en cok kullanan kisi 31 mb mi kullanmis.


mobilnet adslden kat kat pahalı olunca normaldir
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