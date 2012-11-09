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Avea, HTC Windows Phone 8X'i satışa sunuyor

6 yıl
1,4b
1
14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Avea, HTC Windows Phone 8X'i satışa sunuyor
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Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li üst düzey akıllı telefonu Windows Phone 8X'i S.E.Ç. cihaz kampanyası kapsamında satışa sunuyor.

Avea kullanıcıları, Siyah ve mavi renk alternatifleriyle Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alan Windows Phone 8X'e 4 farklı şekilde sahip olabilecekler. Buna göre tüketiciler ister tariflerine ek ödemeyle 24 aylık taahüt karşılığında ya da sadece 250MB, 1GB ya da 4GB'lık internet paketleriyle telefonu alabilecekleri gibi; 1000 dk + 1000 SMS + 2GB içeriğe sahip Her Şey Dahil Paket ile de alabilecekler. Öte yandan cihazın ilk 3 ay boyunca 250MB internet paketihediyeli peşin satışı da Avea tarafından yapılacak.

S.E.Ç. kampanyası çerçevesinde belirlenen fiyatlar şöyle:

  • Tarifeye Ek Ödeme ile
    • 1. Grup Tarifeler için: 75 TL
    • 2. Grup Tarifeler için: 69 TL
    • 3. Grup Tarifeler için: 62 TL
    • 4. Grup Tarifeler için: 41 TL
  • Her Şey Dahil Paketi ile
    • 1000 dk + 1000 SMS + 2GB: 130 TL
  • İnterneti içinde
    • 250 MB: 85 TL
    • 1 GB: 89 TL
    • 4 GB: 105 TL
  • Peşin: 1599 TL

Kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Avea, HTC Windows Phone 8X'i satışa sunuyor
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metal can 6 yıl en beğenilen
"Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea"

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redoano 6 yıl
Bugün gördüm telefoncunun birinde. 1600 dedi fiyatına maalesef..Ama tipi çok hoştu be , ele alınca verdiği his de premium kalite seviyesinde..
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luckydestroyer 6 yıl
clove.co.uk/... abi nası aynı fiyata geliyor söyler misin ?
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Fırat.Duran 6 yıl
Yurt disinda 99 $ kontrat verip burda 1500 lira veriyorsun diyen arkadas :) o verdigi 99 $ on odeme. Gerisinide burdaki fiyatlara yakin veriyorsun. Iphone 4 ciktiginda japonyali birine sorduk 1700 lira civarina geliyordu. Trde bu fiyat 17899du. Gerisini hesapla...
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sertacaygun 6 yıl
Android'le aram barışmasaydı ben de 41TL ek ücretle alabilirdim aslında. Hala da aklımda yok değil ama.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl Fırat.Duran
AngelFRANTIX

Yurt disinda 99 $ kontrat verip burda 1500 lira veriyorsun diyen arkadas :) o verdigi 99 $ on odeme. Gerisinide burdaki fiyatlara yakin veriyorsun. Iphone 4 ciktiginda japonyali birine sorduk 1700 lira civarina geliyordu. Trde bu fiyat 17899du. Gerisini hesapla...

milli gelire göre hesap edersek ikisi 1700 olsa bile asrın kazığı sayılır
1 Yanıt Yanıtla +3
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15KisiyeSaldirdim 6 yıl
oha benim tarifeme 36+75 tl ye geliyor
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trigovina 6 yıl
Ben bugün avea'ya sordum ve detaylı bilgi aldım arkadaşlar.
Ne Avea'da ne de Turkcell'de cazip bir teklif yok.
En hesaplısı internet üzerinden alışveriş sitelerinden almak.
Hem daha uygun fiyata alınabilir, hem de kontrat yapmaya gerek kalmaz. Ben o şekilde yapıcam. Şu an en uygun fiyatlı veren ereyon mu?
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General. 6 yıl
Durmak yok kaz yolmaya devam
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bkadem 6 yıl
Yurt dışında 100 Dolar kontrat ücretiyle verirken burada 1,500 TL kontrat ücretiyle vermeye çalışıyorlar. Eskiden buna kanan çok insan vardı, şimdi daha az var.
1 Yanıt Yanıtla +2
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metal can 6 yıl
"Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea"

Zaten 3 tane yok mu?
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CATBALCA 6 yıl bkadem
bkadem

Yurt dışında 100 Dolar kontrat ücretiyle verirken burada 1,500 TL kontrat ücretiyle vermeye çalışıyorlar. Eskiden buna kanan çok insan vardı, şimdi daha az var.


Dostum o kontrat ücretinden sonra bir de sabit fatur ödemesi var . Herkes zannediyor ki kontrat ücretinden başka ödeme yok . O 100 doları ödüyorsun ve 2 yıl boyunca bilmem kaç dolar ödemeyi de taahüt ediyorsun...Aynı bizdeki gibi...
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