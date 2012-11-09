Avea, HTC Windows Phone 8X'i satışa sunuyor

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li üst düzey akıllı telefonu Windows Phone 8X'i S.E.Ç. cihaz kampanyası kapsamında satışa sunuyor.

Avea kullanıcıları, Siyah ve mavi renk alternatifleriyle Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alan Windows Phone 8X'e 4 farklı şekilde sahip olabilecekler. Buna göre tüketiciler ister tariflerine ek ödemeyle 24 aylık taahüt karşılığında ya da sadece 250MB, 1GB ya da 4GB'lık internet paketleriyle telefonu alabilecekleri gibi; 1000 dk + 1000 SMS + 2GB içeriğe sahip Her Şey Dahil Paket ile de alabilecekler. Öte yandan cihazın ilk 3 ay boyunca 250MB internet paketihediyeli peşin satışı da Avea tarafından yapılacak.

S.E.Ç. kampanyası çerçevesinde belirlenen fiyatlar şöyle:

Tarifeye Ek Ödeme ile 1. Grup Tarifeler için: 75 TL 2. Grup Tarifeler için: 69 TL 3. Grup Tarifeler için: 62 TL 4. Grup Tarifeler için: 41 TL

Her Şey Dahil Paketi ile 1000 dk + 1000 SMS + 2GB: 130 TL

İnterneti içinde 250 MB: 85 TL 1 GB: 89 TL 4 GB: 105 TL

Peşin: 1599 TL

Kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.