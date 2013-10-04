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Avea, S.E.Ç. ile HTC One Mini'yi satışa sunuyor

5 yıl
749
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17
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Avea, S.E.Ç. ile HTC One Mini'yi satışa sunuyor
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Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Avea, yeni çift taşıyıcı teknolojisi olan Mobil Plus'a destek sunan HTC One'ın küçük kardeşi One Mini'yi müşterilere özgürlük sağlayan S.E.Ç cihaz kampanyasına dahil ederek müşterilerin beğenisine sundu.

S.E.Ç. kapsamında müşteriler HTC One Mini'ye üç farklı şekilde sahip olabilmekteler. 24 aylık sözleşme imzalayan müşteriler, tarifelerine ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlarla One Mini'yi satın alabilecekler. Ayrıca bu seçeneği tercih eden müşteriler ilk 3 ay, aylık 100 MB'lık interneti ücretsiz kullanabilecekler.

Bir diğer seçenekte müşteriler, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4GB internet paketli tekliflerden biriyle ya da “Her Şey Dahil Paket” seçenekleri ile sahip olabilecekler. Bu seçeneklerin ücretleri, içeriğe göre değişmektedir.

Ben sadece telefonu almak istiyorum diyen müşterileri de unutmayan Avea, bu kapsamda HTC One Mini'yi peşin fiyatına 1.399 TL'den satışa sunarken; telefonu peşin alan abonelerine ayrıca üç ay boyunca 250 MB internet paketi de hediye ediyor.


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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
kampanyanın adı S.E.Ç değil S.*.Ç gibi bişey olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Bence de pek tutmaz, vok pahaliya geliyir. Bende G2 akdim, super memnunum...
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DH Misafiri 5 yıl
S.Soylucum mini akımını Sony çıkardı.Xperia X10 ve X10 mini ve hatta X10 mini klavyeli versiyonuyla...Ve donanım birebir aynıydı X10 ile ;) Samsung kırpılmış mini akımını başlattı =P
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sero_1260 5 yıl
1399 a mini almaktansa birazdaha para verilip lg g2 almak daha mantıklı
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#1 5 yıl
siz siz olun avea lı olmayın!
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
kampanyanın adı S.E.Ç değil S.*.Ç gibi bişey olmuş
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Golden Gate 5 yıl
Bu ekran ancak iphone ' da tutar.

Zaten sırf ekranı küçük olduğu için iphone alan görmedim . Stabilitesi , güncelleme desteği , apple store'u , arkadaki elma ve değerinin düşmeyişi gibi sebeplerle alınıyor .


yukarda bahsettiklerimde olmayınca küçük ekranı kim ne yapsın .
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frkcvk 5 yıl
Çok koyu bir HTC kullanıcısıyım, şu an da HTC One kullanıyorum ama kimse kusura bakmasın bu fiyatın üzerine 200 tl daha eklerim LG G2 alırım. Fiyat çok yüksek tutulmuş AVEA.
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Bukalemun 5 yıl
Telefonu PEŞİN alanlara 3 ay 250 mb ))) bedaymış!
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..scream.. 5 yıl
çok tutmaz bence..
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gorkem2626 5 yıl
Bi Daha Mini Model Mi Almak Asla G2 Ile Mutluyum Ve Ekran Boyutuna Cok Cabuk Alisiliyor.



Edit:Oha Artik Mini Modeller 1200-1400tl arasi giriyir
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S.Soylu 5 yıl
Samsung nerden çıkardı şu mini akımını arkadaş. Tamam küçük ekran seven olabilirde sadece ekrandan değil donanımdan da kısıyorlar birde yetmezmiş gibi 1200-1400 arasında fiyat koyuyorlar. Bu kadar insanı keriz yerine koyuyorlar


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boras06 5 yıl
sadeec maksi tarife ile 29 tl diğerlerinde 53 60 71 tarzında rakamlar var bu sekılde 24 ay alındıgında htc one fiyatına erisiyor.;Anlamıyorum bu hatların cıhaz kampanyalarını daima pahalı.insanı bu tellerı onlardan almak ıcın ceken hiç bişi yok ki.1250 tl ye taksitle bi cok yerden satılıyor cıhaz.
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