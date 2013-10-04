Avea, S.E.Ç. ile HTC One Mini'yi satışa sunuyor

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Avea, yeni çift taşıyıcı teknolojisi olan Mobil Plus'a destek sunan HTC One'ın küçük kardeşi One Mini'yi müşterilere özgürlük sağlayan S.E.Ç cihaz kampanyasına dahil ederek müşterilerin beğenisine sundu.

S.E.Ç. kapsamında müşteriler HTC One Mini'ye üç farklı şekilde sahip olabilmekteler. 24 aylık sözleşme imzalayan müşteriler, tarifelerine ek ayda 29 TL'den başlayan fiyatlarla One Mini'yi satın alabilecekler. Ayrıca bu seçeneği tercih eden müşteriler ilk 3 ay, aylık 100 MB'lık interneti ücretsiz kullanabilecekler.

Bir diğer seçenekte müşteriler, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4GB internet paketli tekliflerden biriyle ya da “Her Şey Dahil Paket” seçenekleri ile sahip olabilecekler. Bu seçeneklerin ücretleri, içeriğe göre değişmektedir.

Ben sadece telefonu almak istiyorum diyen müşterileri de unutmayan Avea, bu kapsamda HTC One Mini'yi peşin fiyatına 1.399 TL'den satışa sunarken; telefonu peşin alan abonelerine ayrıca üç ay boyunca 250 MB internet paketi de hediye ediyor.