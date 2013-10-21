AveaLabs İnovasyon Merkezi, 3 yaşında

Aralarında ilk ticari NFC uygulaması ile deprem sonrası kişilerin konum bilgilerinin tespit edilip otomatik olarak merkeze iletildiği “Orada Kimse Var mı?" isimli projelerinin de bulunduğu birçok önemli projenin geliştirildiği, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcısı Avea'nın Ar-Ge merkezinin 3.yılını kutluyor.

2010 yılında kurulan ve 2011 yılında AveaLabs çatısı altında yer almaya başlayan AveaLabs İnovasyon Merkezi, geride bırakılan üç yılda firmanın 80 milyon TL'den fazla kaynak ayırdığı devasa bir araştırma merkezine dönüştü. Yurtiçi ve yurtdışı Ar-Ge bazlı iş ortaklarıyla kurumsal ve bireysel müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni teknolojilerin ve çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi için kurulan AveaLabs İnovasyon Merkezi, üç yılda birçok önemli projenin altına imza attı.

Görme engelli vatandaşlarımız için özel çözümlerden, normal şartlarda ülke içerisinden büyük bir kaynağın yurtdışına aktarılmasına sebep olacak yerel kritik çözümlerin geliştirildiği AveaLabs İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen çözümlerden bazıları şöyle:

Dünyanın ilk ticari NFC uygulaması olan BonusluAvea

Uzaktan kan sayımı ve tahlil yapma imkânı tanıyan Mobil Tahlil Uygulaması

mobil eğitim platformu olan Mobil Mektep

Mobil Anahtar

Hadoop tabanlı büyük veri işleme platformu

Mobil Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması

IVR Bas-Konuş uygulamaları

Deprem sonrası kişilerin konumların otomatik tespit edildiği Orada Kimse Var Mı? uygulaması

Park Hatırlatıcı

Görme engelliler için ödeme sistemi

Femtocell uygulamaları

BigA veri anlamlandırma platformu

Avea Ar-Ge Merkezi'nin son 3 yılda sergilediği performansa dikkat çeken Avea'nın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Coşkun Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Son yıllarda dijital dünyadaki gelişime paralel olarak, iş yapış yöntemlerinden toplumsal ilişki ve iletişim biçimlerine kadar ciddi bir sosyal dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu değişimde geri kalmamak ve hızlı aksiyon almak adına Ar-Ge ve inovasyonun rolü çok önemli. Bu noktadan hareketle, kuruluşumuzdan bu yana herkesin hayatında fark yaratacak yeni teknolojilerin öncüsü olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 3 yıl içerisindeki çalışmalarımızla, gerek kurumsal gerekse bireysel müşteriler için gerçekleştirdiğimiz ilklerle ve teknolojik inovasyonla sektöre yön vermeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. ~ 4G teknolojisi üzerine çalışmaya diğer tüm şirketlerden önce başladık. Grup şirketi Argela ile birlikte LTE-Advanced teknolojisine sahip baz istasyonu ve ağ birimleri üretimi yapacak know-how’a sahibiz. Türkiye’de deneme iznini ilk defa 20 Aralık 2012’de, bir yıllığına aldığımız LTE Advanced’in demosunu rakiplerimizden tam 5 ay önce biz gerçekleştirdik. Ayrıca, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Araştırma Fonu” desteğiyle başlatılan MOTO Projesi’ne (Mobile Opportunistic Traffic Offloading) Türkiye’den katılan tek şirket olarak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi yani 5G’yi geliştirmek üzere önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bunların sonucunda da bankacılıktan sigortaya; sağlıktan tarıma kadar her sektörde ciddi farklılıklar yaratan tüm bu çalışmalarımızın doğup yeşerdiği ve nihayetinde de olgun birer projeye dönüştüğü Ar-Ge Merkezi’mize yaptığımız yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ar-Ge merkezimizde hayat bulacak yepyeni projelerle, önümüzdeki dönem de inovasyon ve ayrıcalıklı teknolojilerin tek adresi olacağız."