Avengers 4: Endgame filminin ilk fragmanı yayınlandı

Bu yaz 10. yılını kutlayan Marvel sinematik evreninin sevilen kahramanları geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War'da yeniden bir araya geldi. Marvel'in bugüne kadarki en iddialı filmi olan Infinity War, tüm dünyada ilgiyle karşılandı ve dünya genelinde 2.047 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı filmleri arasında yerini aldı.

İki parçadan oluşan bir hikayenin ilk kısmını anlatan Infinity War'un devam filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Şu ana kadar Avengers 4 olarak anılan filmin merakla beklenen ilk fragmanı nihayet yayımlandı. Yayımlanan bu ilk fragman ile birlikte filmin isminin Avengers: Endgame (Yenilmezler: Oyunun Sonu) olacağı da kesinleşmiş oldu.

Iron Man, Captain America, Thor, Hulk ve Black Widow'dan oluşan orijinal Avengers ekibini yeniden bir araya getirecek Avengers: Endgame için yayımlanan bu ilk fragman, Infinity War'da yer almayan Clint Barton (Hawkeye)'ın da dönüşünü müjdeliyor. Ancak Barton bu kez Hawkeye olarak değil, çizgi romanlarda dönüştüğü bir diğer karakter olan Ronin olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.