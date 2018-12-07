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Avengers 4: Endgame filminin ilk fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en başarılı filmleri arasında yer alan Avengers: Infinity War'un devam filmi önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen Avengers 4 için ilk fragman yayınlandı.
5 ay
21,4b
1
42
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yaz 10. yılını kutlayan Marvel sinematik evreninin sevilen kahramanları geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War'da yeniden bir araya geldi. Marvel'in bugüne kadarki en iddialı filmi olan Infinity War, tüm dünyada ilgiyle karşılandı ve dünya genelinde 2.047 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı filmleri arasında yerini aldı.
İki parçadan oluşan bir hikayenin ilk kısmını anlatan Infinity War'un devam filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Şu ana kadar Avengers 4 olarak anılan filmin merakla beklenen ilk fragmanı nihayet yayımlandı. Yayımlanan bu ilk fragman ile birlikte filmin isminin Avengers: Endgame (Yenilmezler: Oyunun Sonu) olacağı da kesinleşmiş oldu.
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk ve Black Widow'dan oluşan orijinal Avengers ekibini yeniden bir araya getirecek Avengers: Endgame için yayımlanan bu ilk fragman, Infinity War'da yer almayan Clint Barton (Hawkeye)'ın da dönüşünü müjdeliyor. Ancak Barton bu kez Hawkeye olarak değil, çizgi romanlarda dönüştüğü bir diğer karakter olan Ronin olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Avengers 4: Endgame filminin ilk fragmanı yayınlandı
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Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

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theJuDGe_41 5 ay en beğenilen Exterminio
Hocam 5 ay boyunca bu filmin isminden nasıl kaçacaktın merak ediyorum. Haber sitelerinde, sosyal medyada, forum sitelerinde, instagramda, bilboardlarda reklamı olacak. Filmin adını görmemek için internet fişini çekmek ve evin kapısını Nisan ayına kadar kitleyip sessizce beklemek gerek
Hocam 5 ay boyunca bu filmin isminden nasıl kaçacaktın merak ediyorum. Haber sitelerinde, sosyal medyada, forum sitelerinde, instagramda, bilboardlarda reklamı ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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KaleyDeskop 5 ay
okçu ile widow ne iş yapıyor anlamıyorum, sıfır güçünüz var üfleseler geberecekler hala tanrıların liginde dolaşıyorlar..
3 Yanıt Yanıtla +19
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Krone 5 ay
Filmi hayat memat meselesi yapanlar var herhalde, adını görünce spoiler deyip trip atmış.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Moueson 5 ay
Tony ölmesin ya
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umit d 5 ay
sabırsızla bekliyoruz
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AirSupport 5 ay
Filmi eğlenmek vakit geçirmek için izliyorum öyle evrene çok hakim değilim ama Iron Man ölürse büyük ayıp olur çok sevdiğim ve samimi bir karakter benim için.
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Seyrim 5 ay
Kadroya Samara'yı da katsınlar..
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Puantum 5 ay
Iron man ölürse daha da davosa gelmem
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Faıthful 5 ay
we are in the end game now derken bunu kastediyomuş dr.strange reis
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dark_prince60 5 ay
Güzel seri marvel bu işi biliyor.
Dc Comics gibi değil...
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Jakoßen 5 ay
Captain Marvel'i ikinci fragmanda görürüz artk
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Mr. Anime 5 ay Jakoßen
Aga şu adamdan nefret ediyorum ya,balon abi balonnnnnnnnn :D
Bu arada cap hydra değil miydi la
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Jonathan Davis 5 ay
Valla şu sıralar yaşamak için beni ayakta tutan birkaç sebepten biri. Çok iyi olmalı bu film.
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KaleyDeskop 5 ay
okçu ile widow ne iş yapıyor anlamıyorum, sıfır güçünüz var üfleseler geberecekler hala tanrıların liginde dolaşıyorlar..
3 Yanıt Yanıtla +19
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dracula502 5 ay KaleyDeskop
Saçmalık işte
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MirlivaVII 5 ay KaleyDeskop
Aslında Blackwidow sıfır güçsüz değil. Zamanında ona da özel bir serum enjekte ediliyor ve normal bir insana göre daha gelişmiş oluyor. Bir nevi Kaptan Amerika gibi özel bir serumla Superhuman gibi bir şey oluyor. Bir de çok ağır eğitimler alıyor. Hawkeye superhuman güçlerine sahip değil ama normal insan güçlerini çok geliştirmiş neredeyse superhuman gibi. Ama Natasha'yı Kaptan Amerika gibi superhuman sayabiliriz özel serum ve ağır eğitimler sayesinde.
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kraix 5 ay KaleyDeskop
Hayatımda gördüğüm en haklı isyan ve en doğru yorum. Onlara da iş vermek için gelin sizde para kazanın dermişcesine seri degereksizlik yapıyorlar...
Abi siz normal insansınız gidin şehir suçlularıyla ilgilenin. Marvel de adam mı kalmadı da bunları sürdü hala anlamış değilim daha bir dünya karakter var.
Şu Venom u Marvel e katsalar bir şekilde çok güzel olurdu heyecan verirdi yani...
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