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Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor

Avengers: Endgame'in geçtiğimiz hafta ön satışa çıkan biletleri inanılmaz bir hızla satılıyor. Filmin açılış haftasında nasıl bir performans göstereceği şu anda büyük bir merak konusu.
1 ay
6,1b
2
23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son 10 yılın en merakla beklenen filmi Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst etmeye başladı. Filmin geçtiğimiz hafta ön satışa açılan biletleri şu sıralar müthiş bir hızla satılıyor. ABD'li sinema şirketleri tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame şimdiden ön satışlarda inanılmaz bir rekor kırmış durumda.

CNBC'nin haberine göre Avengers: Endgame; Aquaman, Captain Marvel, Star Wars: The Last Jedi ve Avengers: Infinity War filmlerinin toplamının iki katı kadar ön satış bileti satmış. Bildiğiniz gibi bu filmlerin her biri 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşabilmiş popüler filmlerdi. Avengers: Endgame'in daha vizyona girmesine iki hafta gibi bir süre olmasına rağmen bu kadar bilet satabilmiş olması gerçekten de inanılmaz.

Avatar'ı geçebilir mi?


Tabi ön satışlardaki bu müthiş başarının ardından şimdi gözler tamamıyla açılış haftasındaki gişe rakamlarına çevrildi. Avengers: Endgame'in ilk hafta sonunda tarihi bir gişe rekoruna imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War açılış haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yapmış ve liderliği eline geçirmişti. Endgame'in ise çıtayı epey bir yukarıya çıkarması ve 900 milyon doları rahatlıkla geçmesi bekleniyor. 1 milyar dolarlık tarihi bir hafta sonu performansı da yine ihtimaller arasında.
Avengers: Endgame'in açılış haftasındaki en büyük avantajı ise dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin olacak. Infinity War yaklaşık iki hafta geç vizyona girmiş olmasına rağmen Çin'deki ilk hafta sonunda 191 milyon dolar hasılat elde etmişti. Endgame ise Çin'de de dünyayla aynı anda vizyona girecek. Bu anlamda 900 milyon dolarlık ilk hafta sonu performansı neredeyse kesin gibi görünüyor.

Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Filmin Titanic'i (2,186m) geçip tarihin en yüksek hasılat elde eden ikinci filmi olması bekleniyor. Birinci sırada yer alan Avatar (2,78m) ise yine ulaşılması zor bir konumda. Ancak Avatar'ı yerinden edebilecek bir film varsa o da muhtemelen Avengers: Endgame'dir.

Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Filmin biletleri şu anda ön satışa çıkmış durumda. 

https://www.cnbc.com/2019/04/09/avengers-endgame-is-smashing-box-office-records-advance-ticket-sales.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 1 ay en beğenilen
avatar neden bu kadar hasılat elde etti anlamadım. Gğzel bir filmdi ancak bu kadarını beklemiyordum. End game bu saatten sonra marvel'ın son bombası olur, yeni çıkacak avengers filmleri bu kadar ses getirmez. Zira en baba karakterler artık gidici, end game sonrası kaptan marvel gibi itici bir karakteri izlemek ızdırap verecek..
avatar neden bu kadar hasılat elde etti anlamadım. Gğzel bir filmdi ancak bu kadarını beklemiyordum. End game bu saatten sonra marvel'ın son bombası olur, yeni ...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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ssbrutality 1 ay
öff sıktı artık.
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Ed Wood 1 ay
Daha bir de vizyona girince hepten Avengers kusacağız.
Dev gişe rekoru geliyor mu?
Geliyor...
Tarih yazıldı.
Herkese şimdiden sabır diliyorum.
Yanıtla +5
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Mr. Jingles 1 ay
Büyük bir merakla bekliyorum. Ön siparişle alacağım. Çizgi romanlardan nefret edenleri dışarıya alalım. İçi boş sanat filmleri izleyip hayatımdan iki saat çalacağıma bilim-kurguyu, fantastizmi ve aksiyonu yaşar en azından eğlenmiş olurum.
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OverClocK1ng 1 ay
Bugün biletini aldım. Yerim en iyi yerden hazır...
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MDV 1 ay
bombos filmler bunlar effect ler disinda. kim izliyor bunlari?
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Moueson 1 ay MDV
Bomboş olan film mi sen misin biraz daha düşün bence!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bloodin 1 ay MDV
Milletin zevklerini yargılamak doğru değil, aşk ve ihanetlerden başka bir şey işlenmeyen ve artık gına getiren Türk dizilerinin bile milyonlarca seyircisi varken ustaca işlenmiş güzel bir konuya, kaliteli grafiklere ve oldukça üstün bir espri - kültür anlayışına sahip Marvel Cinematic Universe'e dil uzatmak, kusura bakmayın ağır olacak ama, kimsenin haddi değil... Bu tip konuları sevmiyor olabilirsiniz, o halde sevdiğiniz konuda bir çok film çıkıyor. Başkalarının zevklerine sövmeden usulca gidip sevdiğiniz konulardaki filmleri izleyebilir ve bu sayede bu tepkilerle karşılaşmayabilirsiniz!
1 Yanıt Yanıtla +3
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Redunay 1 ay
Bilet satış rakamları doğruysa avatar mavatar bırakmaz ha söyliyim, aquaman in batman in he man in star wars ın toplamından daha fazla bilet satmış ne demek ya
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Moueson 1 ay
Sabırsızlıkla bekliyorum bence bu yılın en çok ses getiren filmi olacak
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smart1978 1 ay
Unutmusum hemen rezerve ettim. Dolmaya basladi simdiden :D Persembe gunu. Alacaklar artik istedikleri saati de zor bulabilir ona gore .
Haftasonu planlayanlar bence isiniz daha da zor .
Keyfini cikartarak izleyecegim. Asiri bekkelntiler ve kasmalar filan ne oncesi ne sonrasi pek bir anlami yoktur. Ozellikle yapici olmayan detaylarda ...
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DH Misafiri 1 ay
Sıkı bir marvel fanıydım ama artık bende sıkıldım. Şu süper kahraman furyası bitse de normal filmler izlesek.
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deoks 1 ay
Zamanında star wars neyse yeni nesil için de avengers ve bağlı filmler o. Az değil 2008 yılında ironman ile başlayan bir serinden bahsediyoruz.
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maximus8282 1 ay
Captan Marvel gibi boş bir film olmaz inşallah.
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Ed Wood 1 ay
Daha bir de vizyona girince hepten Avengers kusacağız.
Dev gişe rekoru geliyor mu?
Geliyor...
Tarih yazıldı.
Herkese şimdiden sabır diliyorum.
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