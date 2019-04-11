Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor





Avengers: Endgame; Aquaman, Captain Marvel, Star Wars: The Last Jedi ve Avengers: Infinity War filmlerinin toplamının iki katı kadar ön satış bileti satmış. Bildiğiniz gibi bu filmlerin her biri 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşabilmiş popüler filmlerdi. Avengers: Endgame'in daha vizyona girmesine iki hafta gibi bir süre olmasına rağmen bu kadar bilet satabilmiş olması gerçekten de inanılmaz.



Avatar'ı geçebilir mi?

Tabi ön satışlardaki bu müthiş başarının ardından şimdi gözler tamamıyla açılış haftasındaki gişe rakamlarına çevrildi. Avengers: Endgame'in ilk hafta sonunda tarihi bir gişe rekoruna imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War açılış haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yapmış ve liderliği eline geçirmişti. Endgame'in ise çıtayı epey bir yukarıya çıkarması ve 900 milyon doları rahatlıkla geçmesi bekleniyor. 1 milyar dolarlık tarihi bir hafta sonu performansı da yine ihtimaller arasında. Son 10 yılın en merakla beklenen filmi Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst etmeye başladı. Filmin geçtiğimiz hafta ön satışa açılan biletleri şu sıralar müthiş bir hızla satılıyor. ABD'li sinema şirketleri tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame şimdiden ön satışlarda inanılmaz bir rekor kırmış durumda. CNBC'nin haberine göre Avengers: Endgame; Aquaman, Captain Marvel, Star Wars: The Last Jedi ve Avengers: Infinity War filmlerininön satış bileti satmış. Bildiğiniz gibi bu filmlerin her biri 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşabilmiş popüler filmlerdi. Avengers: Endgame'in daha vizyona girmesine iki hafta gibi bir süre olmasına rağmen bu kadar bilet satabilmiş olması gerçekten de inanılmaz.Tabi ön satışlardaki bu müthiş başarının ardından şimdi gözler tamamıyla açılış haftasındaki gişe rakamlarına çevrildi. Avengers: Endgame'in ilk hafta sonunda tarihi bir gişe rekoruna imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War açılış haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yapmış ve liderliği eline geçirmişti. Endgame'in ise çıtayı epey bir yukarıya çıkarması vebekleniyor. 1 milyar dolarlık tarihi bir hafta sonu performansı da yine ihtimaller arasında.

Avengers: Endgame'in açılış haftasındaki en büyük avantajı ise dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin olacak. Infinity War yaklaşık iki hafta geç vizyona girmiş olmasına rağmen Çin'deki ilk hafta sonunda 191 milyon dolar hasılat elde etmişti. Endgame ise Çin'de de dünyayla aynı anda vizyona girecek. Bu anlamda 900 milyon dolarlık ilk hafta sonu performansı neredeyse kesin gibi görünüyor.



Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Filmin Titanic'i (2,186m) geçip tarihin en yüksek hasılat elde eden ikinci filmi olması bekleniyor. Birinci sırada yer alan Avatar (2,78m) ise yine ulaşılması zor bir konumda. Ancak Avatar'ı yerinden edebilecek bir film varsa o da muhtemelen Avengers: Endgame'dir.



Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Filmin biletleri şu anda ön satışa çıkmış durumda.

https://www.cnbc.com/2019/04/09/avengers-endgame-is-smashing-box-office-records-advance-ticket-sales.html