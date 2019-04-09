Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı

Yılın merakla beklenen filmlerinden Avengers: Endgame’e sayılı günler kala filmin ilk sahnesi paylaşıldı. Marvel tarafından paylaşılan video, Captain America’nın rolü hakkında ipucu veriyor.

Yaklaşık 1 dakikalık sekansta Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Captain America, War Machine ve Thor’u görüyoruz. Black Widow, Thanos’u izliyor ve sonsuzluk taşlarını yeniden kullandığını söylüyor. Ekibimiz Thanos’un eldivenini almak için güçlerini birleştirme kararı alıyor.

Yayınlanan videodan Captain Marvel’ın ekip içerisindeki uyumu hakkında çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Hulk’u canlandıran Bruce Banner, “Eldiveni almaya çalışırken sonumuzun öncekiler gibi olup olmayacağını nereden bileceğiz?” dedikten sonra Captain Marvel, “Önceki sefer bana sahip değildiniz” diyor ve kararlı yapısını gözler önüne seriyor. War Machine’in “Şimdiye kadar neredeydin?” sorusu üzerine Captain Marvel, evrende Avengers gibi koruyucusu olmayan onlarca gezegenin olduğunu söylüyor. Videonun sonunda ise Thor, Stormbreaker’ı yanına çağırıyor ve Captain America, argo bir ifadeyle “Hadi yakalayalım şu çocuğu (Thanos)” diyor.

Avengers: Endgame, filminin yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo kardeşler üstleniyor. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor. Avengers: Endgame, 25 Nisan tarihinde ülkemizde vizyona girecek.