Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı

Yayınlanan videodan Captain Marvel’ın ekip içerisindeki uyumu hakkında çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Hulk’u canlandıran Bruce Banner, “Eldiveni almaya çalışırken sonumuzun öncekiler gibi olup olmayacağını nereden bileceğiz?” dedikten sonra Captain Marvel, “Önceki sefer bana sahip değildiniz” diyor ve kararlı yapısını gözler önüne seriyor. War Machine’in “Şimdiye kadar neredeydin?” sorusu üzerine Captain Marvel, evrende Avengers gibi koruyucusu olmayan onlarca gezegenin olduğunu söylüyor. Videonun sonunda ise Thor, Stormbreaker’ı yanına çağırıyor ve Captain America, argo bir ifadeyle “Hadi yakalayalım şu çocuğu (Thanos)” diyor.
Avengers: Endgame, filminin yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo kardeşler üstleniyor. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor. Avengers: Endgame, 25 Nisan tarihinde ülkemizde vizyona girecek.
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ön sırada oturan lavuğun biri cep telefonuna bakıyor
ve cep telefonunun ışığı o karanlıkta gözüne geliyor
göz bebeği aydınlık diye birden kasınca sinema perdesini göremiyorsun
hemde en önemli sahne de ! ?
evet olacakları şimdiden söyledim !
bu senin bu filme gittiğinde karşılaşacağın
final sahnen olacak :)
iyi seyirler :)
Çocuğu dediğine emin misiniz :D
"Lets go get this son of a biyç " demekle
"lanet olası bir derdin yoksa hadi çıkıp şu lanet olası adamı alalım " demiyor mu yani ?
Yoksa ;
"Hey Ahbap senin bir derdin yoksa ,şu lanet olası gevezeliği bırakıp şu lanet Tanrının belası adamı almaya gidelim " mi demek istiyor ??
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