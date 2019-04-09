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Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı

Yılın en büyük merakla beklenen süper kahraman filmi Avengers: Endgame'in ilk sahnesi paylaşıldı. Marvel tarafından yayınlanan video, Thanos'a karşı güç birliği yapan kahramanları gösteriyor.
1 ay
19,3b
1
13
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yılın merakla beklenen filmlerinden Avengers: Endgame’e sayılı günler kala filmin ilk sahnesi paylaşıldı. Marvel tarafından paylaşılan video, Captain America’nın rolü hakkında ipucu veriyor.
Yaklaşık 1 dakikalık sekansta Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Captain America, War Machine ve Thor’u görüyoruz. Black Widow, Thanos’u izliyor ve sonsuzluk taşlarını yeniden kullandığını söylüyor. Ekibimiz Thanos’un eldivenini almak için güçlerini birleştirme kararı alıyor.
 

Yayınlanan videodan Captain Marvel’ın ekip içerisindeki uyumu hakkında çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Hulk’u canlandıran Bruce Banner, “Eldiveni almaya çalışırken sonumuzun öncekiler gibi olup olmayacağını nereden bileceğiz?” dedikten sonra Captain Marvel, “Önceki sefer bana sahip değildiniz” diyor ve kararlı yapısını gözler önüne seriyor. War Machine’in “Şimdiye kadar neredeydin?” sorusu üzerine Captain Marvel, evrende Avengers gibi koruyucusu olmayan onlarca gezegenin olduğunu söylüyor. Videonun sonunda ise Thor, Stormbreaker’ı yanına çağırıyor ve Captain America, argo bir ifadeyle “Hadi yakalayalım şu çocuğu (Thanos)” diyor.

Avengers: Endgame, filminin yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo kardeşler üstleniyor. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor. Avengers: Endgame, 25 Nisan tarihinde ülkemizde vizyona girecek.



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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Fragmanlar filmin ilk 15-20 dksını oluşturuyor. Film 3 saat..
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DH Misafiri 1 ay
youtubedan spoiler yedim
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DH Misafiri 1 ay
MCU böyle bir sahneyi resmi olarak yayınladıysa kim bilir filmde ne sahneler bizi bekliyordur.
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muammer816 1 ay
adamların reklamları,insanları bir şekilde yaptıklarına sevk etme yöntemleri inanılmaz.bunlara uzun süreler maruz kaldıktan sonra ve sonunda insan merak ediyor ve heyecanlanıyor.sonra parası neyse bilet almak için bir sinema arıyorsun.çok enteresan.
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huseyincarnege 1 ay
bütün frakmanları topla filimin özeti cıkıyo zati :S
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opysium 1 ay
Tüm fragmanlar boyunca Natasha'nın dediği tek şey bunu bu odada olmayan herkese borçluyuz, Steve ise her gün tarz değiştirip duruyor.
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SEO-Uzmanı 1 ay
sinemada tam filmin en heyecanlı yerinde
ön sırada oturan lavuğun biri cep telefonuna bakıyor
ve cep telefonunun ışığı o karanlıkta gözüne geliyor
göz bebeği aydınlık diye birden kasınca sinema perdesini göremiyorsun
hemde en önemli sahne de ! ?
evet olacakları şimdiden söyledim !
bu senin bu filme gittiğinde karşılaşacağın
final sahnen olacak :)
iyi seyirler :)
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MHEC 1 ay
Buna sinemada gideceğim umarım, heyecanlıyım bu film için.
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Fragmanlar filmin ilk 15-20 dksını oluşturuyor. Film 3 saat..
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arekamint 1 ay
çok büyük gişe yapacak hissediyorum.
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ibr_dmz 1 ay
“Hadi yakalayım şu çocuğu (Thanos)” diyor.
Çocuğu dediğine emin misiniz :D
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sendemail 1 ay ibr_dmz

"Lets go get this son of a biyç " demekle
"lanet olası bir derdin yoksa hadi çıkıp şu lanet olası adamı alalım " demiyor mu yani ?

Yoksa ;
"Hey Ahbap senin bir derdin yoksa ,şu lanet olası gevezeliği bırakıp şu lanet Tanrının belası adamı almaya gidelim " mi demek istiyor ??
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