Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi

Son 10 yılın en merakla beklenen filmi olan Avengers: Endgame, nihayet bu ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihine çok az bir zamanın kalmasıyla birlikte film için şu anda dünya genelinde inanılmaz bir heyecan var. Geçtiğimiz günlerde ön satışa çıkan biletler adeta kapış kapış gidiyor. Durum artık öyle bir noktaya ulaştı ki Endgame'i en erken ve en iyi sinema salonunda izlemek isteyen bazı Marvel hayranları çok ilginç işlere imza atmaya başladı.
ComicBook.com'da yer alan habere göre ABD'li bir sinemasever, açılış günündeki iki Avengers: Endgame bileti için tam 15 bin dolar ödedi. Ön satış biletlerinin çok hızlı bir şekilde tükenmesi nedeniyle eBay üzerinden bir süredir ederinin çok üzerinde fiyatlara biletler satılıyordu. New Jersey'de yaşayan bir Marvel hayranı ise Avengers: Endgame'i bölgenin en iyi sinemasında izlemek için tam 15 bin doları gözden çıkarmış.
22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorları altüst etmeye başladı. ABD'deki sinema şirketlerinin verilerine göre Endgame, Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak ön satışlarda en çok bilet satan film oldu.
Dünya genelinde büyük bir sabırsızlıkla beklenen Avengers: Endgame'in açılış haftasında tarihi bir gişe rekoruna imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War ilk hafta sonunda dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yapmış ve liderliği eline geçirmişti. Endgame'in ise çıtayı epey bir yukarıya çıkaracağı tahmin ediliyor. Şu andaki tahminlere göre film ilk hafta sonunda 900 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde edecek.
Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise yine 2 milyar dolara ulaşması ve Star Wars: The Force Awakens'ı da (2,068m) geçmesi bekleniyor. Endgame ayrıca James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakabilir. 2,78 milyar dolarla birinci sırada yer alan Avatar ise yine ulaşılması imkansız bir konumda bulunuyor gibi.
Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Filmin biletleri şu anda ön satışa çıkmış durumda.
ComicBook.com'da yer alan habere göre ABD'li bir sinemasever, açılış günündeki iki Avengers: Endgame bileti için tam 15 bin dolar ödedi. Ön satış biletlerinin çok hızlı bir şekilde tükenmesi nedeniyle eBay üzerinden bir süredir ederinin çok üzerinde fiyatlara biletler satılıyordu. New Jersey'de yaşayan bir Marvel hayranı ise Avengers: Endgame'i bölgenin en iyi sinemasında izlemek için tam 15 bin doları gözden çıkarmış.
Gişe rekorlarını altüst edecek
22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorları altüst etmeye başladı. ABD'deki sinema şirketlerinin verilerine göre Endgame, Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak ön satışlarda en çok bilet satan film oldu.
Dünya genelinde büyük bir sabırsızlıkla beklenen Avengers: Endgame'in açılış haftasında tarihi bir gişe rekoruna imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War ilk hafta sonunda dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yapmış ve liderliği eline geçirmişti. Endgame'in ise çıtayı epey bir yukarıya çıkaracağı tahmin ediliyor. Şu andaki tahminlere göre film ilk hafta sonunda 900 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde edecek.
Avengers: Endgame'in gişe macerası boyunca ulaşacağı toplam hasılat ise yine büyük bir merak konusu. Infinity War dünya genelinde tam 2,048 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve tarihin en çok hasılat yapan dördüncü filmi olmayı başarmıştı. Avengers: Endgame'in ise yine 2 milyar dolara ulaşması ve Star Wars: The Force Awakens'ı da (2,068m) geçmesi bekleniyor. Endgame ayrıca James Cameron'un ünlü filmi Titanic'i (2,186m) de geride bırakabilir. 2,78 milyar dolarla birinci sırada yer alan Avatar ise yine ulaşılması imkansız bir konumda bulunuyor gibi.
Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Filmin biletleri şu anda ön satışa çıkmış durumda.
https://comicbook.com/marvel/2019/04/06/avengers-endgame-movie-tickets-fifteen-grand-expensive-ebay/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
özetle: reklamlar.
Bunların kafa hakkaten basmıyor. Para çok geliyor galiba. New Jersey dediğine göre finansçı falan çok para kazanan bir eleman olsa gerek.
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