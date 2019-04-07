Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi

Avengers: Endgame'in ön satışa çıkan biletleri özellikle de ünlü sinema salonlarında anında tükendi. ABD'li bir Marvel hayranı ise filmi en iyi şekilde izlemek için tam 15 bin doları gözden çıkarmış.