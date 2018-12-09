Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve dünya genelinde 2.07 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yerini alan Avengers: Infinity War'un devam filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Avengers: Endgame adını taşıyan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmin ilk fragmanını geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Son yılların en heyecanla beklenen filmi olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorlar kırmaya başladı. Filmin cuma günü yayımlanan ilk fragmanı, 24 saat içinde 289 milyon izlenmeye ulaştı ve böylece yayımlandıktan sonraki 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. Endgame'den önce bu rekor ilk 24 saatte 236 milyon izlenmeye ulaşan Avengers: Infinity War'a aitti.

Avengers: Endgame sosyal medyada da en çok konuşulan film oldu. Fragman yayımlandıktan sonraki 24 saatte Twitter'da 549 bin iletiye konu olan Endgame, bu alanda da Infinity War'u geride bıraktı ve yeni bir rekora imza attı.

Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

https://deadline.com/2018/12/avengers-endgame-is-biggest-trailer-launch-in-history-1202516623/