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Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorlar kırmaya başladı. Filmin yayımlanan ilk fragmanı Infinity War'u tahtından indirdi.
5 ay
22,1b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve dünya genelinde 2.07 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yerini alan Avengers: Infinity War'un devam filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Avengers: Endgame adını taşıyan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmin ilk fragmanını geçtiğimiz günlerde yayımladı.
Son yılların en heyecanla beklenen filmi olan Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorlar kırmaya başladı. Filmin cuma günü yayımlanan ilk fragmanı, 24 saat içinde 289 milyon izlenmeye ulaştı ve böylece yayımlandıktan sonraki 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. Endgame'den önce bu rekor ilk 24 saatte 236 milyon izlenmeye ulaşan Avengers: Infinity War'a aitti.
Avengers: Endgame sosyal medyada da en çok konuşulan film oldu. Fragman yayımlandıktan sonraki 24 saatte Twitter'da 549 bin iletiye konu olan Endgame, bu alanda da Infinity War'u geride bıraktı ve yeni bir rekora imza attı.
 Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

https://deadline.com/2018/12/avengers-endgame-is-biggest-trailer-launch-in-history-1202516623/ Yorum Yaz
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orkodesouza 5 ay en beğenilen
Gel vefasızzz.. Gel vicdansız! Çağırmazdım aaacil olmasaa.
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Manhunt Three 5 ay ensei
Eğer Avengers 3'ü izleseydin cevabın evet olduğunu bilirdin.
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xxlor 5 ay
Çok üstü kapalı bir fragmandı
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Khoradasein 5 ay
Bu yenilmezler ismini kim vermiş yahu, keşke Kâmiller deselermiş. Avengers anlam olarak Kâmillere daha yakın.
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masmynak 5 ay
Antman ! hmm. tam donanım gelmiş küçük karınca
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Tlg3 5 ay
Rekor üstüne rekor :D
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absamet 5 ay
Diğer fragmanların da bunun gibi gizemli olması dileği ile beklemedeyim.
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orkodesouza 5 ay en beğenilen
Gel vefasızzz.. Gel vicdansız! Çağırmazdım aaacil olmasaa.
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WB 5 ay
End game guzel isim, artik ara vermeliler biraz..
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-Lanaya- 5 ay WB
Ne arası hocam. Adamlar 20 fimlik yeni seri hesaplamislar :) Yani ilk MCU bitiyor. Baska karakterlerle süper kahraman filmleri devam yani.
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dr20mouse 5 ay
Ant-Man’ı görünce heyecanlandım.
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MERNEPTAH 5 ay
Bütün platformlarda
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ensei 5 ay
Captain Marvel bu filme girecekmi? Thanos'un karşısına çıkaracaklar mı? Bilgisi olan arkadaşlar yorumlasınlar lütfen...
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Manhunt Three 5 ay ensei
Eğer Avengers 3'ü izleseydin cevabın evet olduğunu bilirdin.
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megaprince 5 ay ensei
Avengers İnfinity War After Credist'i izle sorunun cevabı karşına çıkıcak
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dencedenceo 5 ay
After credits izlemedin mi ?
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