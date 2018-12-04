Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, merakla beklenen film için yeni bir fragman yayımladı. Marvel sinematik evreninde kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk film olacak Captain Marvel, izleyicileri 90'lı yıllara götürecek.

Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ilk fragman Carol Denvers'ın dünyada geçirdiği zamandan sahneler içerirken, yayımlanan bu yeni fragman daha çok işin uzayda geçen kısmına odaklanıyor ve Kree - Skrull savaşının filmde önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.



Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.



