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Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı

Marvel'in en sevilen kadın kahramanlarından Captain Marvel, önümüzdeki yıl ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Marvel, merakla beklenen filmden yeni bir fragman yayımladı.
5 ay
7,2b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, merakla beklenen film için yeni bir fragman yayımladı. Marvel sinematik evreninde kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk film olacak Captain Marvel, izleyicileri 90'lı yıllara götürecek.
Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.
Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ilk fragman Carol Denvers'ın dünyada geçirdiği zamandan sahneler içerirken, yayımlanan bu yeni fragman daha çok işin uzayda geçen kısmına odaklanıyor ve Kree - Skrull savaşının filmde önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.
Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.

Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.


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cebrail.bsrn 5 ay
Wonder woman kadar iyi olmayacak gibi duruyor.
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Moueson 5 ay
Bence film güzele benziyor merakla bekliyorum
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yusuf.agcadag 5 ay
Sabırsızlıkla bekliyorum valla
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draw1907 5 ay
Hem nick fury ile çalışıyor hemde bunca olaya rağmen ortalarda yoktuda yenilmezler 4'temi ortaya çıktı demezler mi adama. En azından son filmde biraz ipucu vermeleri lazımdı.
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aspirin_00 5 ay
bak sen ablamıza :D ...
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Faıthful 5 ay
doctor strange de solo filminde infinity war filminde olduğu kadar güçlü değildi.Bence captain marvel da solo filminde güçlerinin farkına varacak,onları keşfedecek ve avengers 4 filminde etkili bir şekilde kullanacak
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xxlor 5 ay
Fragmana bakarak film hakkında bir söz edinemem ama ben fragmanı daha güzel bekliyordum. Film inşAllah hayal kırıklığına uğratmaz .
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cebrail.bsrn 5 ay
Wonder woman kadar iyi olmayacak gibi duruyor.
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N. Chomsky 5 ay cebrail.bsrn

Onun kadar kötü olması imkansız.
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umit d 5 ay

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absamet 5 ay
Çocuklara yönelik olmasında geldikçe gelsin devamı :D
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TetraYazilim 5 ay absamet
Paralel evrenler, boyutlar, gezegenler, ışınlanma, yapay zeka çocuklara göre hemi ?
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WB 5 ay
Yani artik hakikaten baymaya basladi..
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MERNEPTAH 5 ay WB
bro izlemessin olur biter yav demekki çok rağbet varki adamlar çekiyor
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