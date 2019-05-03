Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı

Yılın şüphesiz en büyük filmi Avengers: Endgame, 24 Nisan'da galası yapıldıktan hemen bir gün sonra Filipinler'de hizmet veren bir kablo TV firması tarafından korsan bir kopyayla yayınlandı.