Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı

Teknoloji Editörü
Hakkında Russo kardeşlerin mektup yayınladığı, internette hemen hemen her yerde “spoiler vermeyin” diye avaz avaz bağıran toplulukların bahsettiği yılın ve belki tarihin en büyük filmi Avengers: Endgame, Filipinler’de sabrı taşan (!) bir kablo TV sağlayıcısı tarafından yayınlandı. Filmin sinemada çekilen kötü bir kamera kaydını yayınlayan TV kanalı, iddiaya göre izleyici kitlesinin çok sınırlı olmasından ötürü bu durumdan sıyrılabileceğini düşünerek bu hareketi gerçekleştirmiş.
Philippine News Agency tarafından aktarılana göre Marvel’dan herhangi bir izin alması mümkün olmayan TV kanalı Orient Cable, Avengers: Endgame filminin korsan, hatta muhtemelen torrentle indirilmiş bir versiyonunu yayınlamaya galanın hemen ertesi gününden beri devam ediyordu. Yerel bir sinema salonu olan Teatro de Dapitan polise giderek durumdan şikayetçi olduğunda hemen filmi yayından kaldıran kanal, bunun yerine yine korsan olarak kopyalanmış bir Filipin süper kahraman filmi Captain Barbel’i yayınlamaya başladı.
Marvel’dan TV kanalına yönelik bir dava açılıp açılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel sinema salonu ise Orient Cable karşısında haklarını mahkemede arayacak.
https://www.vice.com/en_asia/article/xwnda4/philippine-tv-channel-airs-pirated-copy-of-avengers-endgame-a-day-after-its-premiere Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim bal, ayakkabı, sarımsak özlü kür ve macun satan dandik kanallardan da aynı hizmeti bekliyorum.
baya film izlerdim o kanaldan..
şuan uyduda park tv var askerdeyken 40 dk film 30dk reklam şeklinde izlerdik
(normal şartlarda tv izlemiyorum internet yetiyor)
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