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Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı

Yılın şüphesiz en büyük filmi Avengers: Endgame, 24 Nisan'da galası yapıldıktan hemen bir gün sonra Filipinler'de hizmet veren bir kablo TV firması tarafından korsan bir kopyayla yayınlandı.
2 hf.
9,6b
1
18
Sinema ve Dizi
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Hakkında Russo kardeşlerin mektup yayınladığı, internette hemen hemen her yerde “spoiler vermeyin” diye avaz avaz bağıran toplulukların bahsettiği yılın ve belki tarihin en büyük filmi Avengers: Endgame, Filipinler’de sabrı taşan (!) bir kablo TV sağlayıcısı tarafından yayınlandı. Filmin sinemada çekilen kötü bir kamera kaydını yayınlayan TV kanalı, iddiaya göre izleyici kitlesinin çok sınırlı olmasından ötürü bu durumdan sıyrılabileceğini düşünerek bu hareketi gerçekleştirmiş. 
Philippine News Agency tarafından aktarılana göre Marvel’dan herhangi bir izin alması mümkün olmayan TV kanalı Orient Cable, Avengers: Endgame filminin korsan, hatta muhtemelen torrentle indirilmiş bir versiyonunu yayınlamaya galanın hemen ertesi gününden beri devam ediyordu. Yerel bir sinema salonu olan Teatro de Dapitan polise giderek durumdan şikayetçi olduğunda hemen filmi yayından kaldıran kanal, bunun yerine yine korsan olarak kopyalanmış bir Filipin süper kahraman filmi Captain Barbel’i yayınlamaya başladı.
Marvel’dan TV kanalına yönelik bir dava açılıp açılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel sinema salonu ise Orient Cable karşısında haklarını mahkemede arayacak.

https://www.vice.com/en_asia/article/xwnda4/philippine-tv-channel-airs-pirated-copy-of-avengers-endgame-a-day-after-its-premiere Yorum Yaz
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xenix 2 hf. en beğenilen
İçerik endgame görsel Captain Marvel sonuç Captain Barbel
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Spider_hip 2 hf. kuzgun_
Valla 95'ten beri yoğun bilgisayar kullanan birisi olarak benim tv yi bırakmam yaklaşık 2002-2003 dönemine falan denk geliyor. Hep evin interneti o zamanlara göre de iyi tutardım. Neredeyse 16 sene olmuş. Ancak eşe dosta gittiğimizde denk geliyorum reklamlara ya da propagandalara. Onun dışında kafam temiz. En son ben bıraktığımda bir reklam 15dk sürüyordu en az ve bir filme 10 kere reklam giriyordu. Film mi izliyorsun reklam mı belli değil. Çekilecek dert değildi. Şimdi herhalde en az 30 dk ya çıkmıştır. Zaten yazık insanlar reklam izlemekten bi hal olmuş. Kimse şu filmde şu vardı ya demiyor artık. Sözde bir espri yapıyor, anlamıyorum. Hani şu reklamda şu adam şöyle diyor ya diyor. Diyorum bende tv yok izlemiyorum :D
Valla 95'ten beri yoğun bilgisayar kullanan birisi olarak benim tv yi bırakmam yaklaşık 2002-2003 dönemine falan denk geliyor. Hep evin interneti o zamanlara gö...
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DH Misafiri 2 hf.
Darısı başımıza :] ama çok sürmez yaşasın teyyare
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G1903K 2 hf. yeni yorumcu
Müthiş hizmet.
Bizim bal, ayakkabı, sarımsak özlü kür ve macun satan dandik kanallardan da aynı hizmeti bekliyorum.
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Kartal Göz 2 hf.
Acaba, onlarda da bal reklamları var mıdır?
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a_y_k_u_t 2 hf.
Captain marvel endgame'de bile daha az gözüktü :D
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sedeff01 2 hf. yeni yorumcu
Güzel hizmet olmuş :D
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Drxl 2 hf.
Captain Barbel iyiymiş
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xenix 2 hf. en beğenilen
İçerik endgame görsel Captain Marvel sonuç Captain Barbel
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medverdev 2 hf.
adamlarda ki rahatlığa bak hele :D
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ardicli2000 2 hf.
Captain Barbel :D :D :D :D
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kuzgun_ 2 hf.
vayy bee.. 6-7 yıl önce karasalda mega diye bir kanal vardı. o geldi aklıma filmler sinemadayken yayınlarlardı

baya film izlerdim o kanaldan..
şuan uyduda park tv var askerdeyken 40 dk film 30dk reklam şeklinde izlerdik

(normal şartlarda tv izlemiyorum internet yetiyor)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Spider_hip 2 hf. kuzgun_
Valla 95'ten beri yoğun bilgisayar kullanan birisi olarak benim tv yi bırakmam yaklaşık 2002-2003 dönemine falan denk geliyor. Hep evin interneti o zamanlara göre de iyi tutardım. Neredeyse 16 sene olmuş. Ancak eşe dosta gittiğimizde denk geliyorum reklamlara ya da propagandalara. Onun dışında kafam temiz. En son ben bıraktığımda bir reklam 15dk sürüyordu en az ve bir filme 10 kere reklam giriyordu. Film mi izliyorsun reklam mı belli değil. Çekilecek dert değildi. Şimdi herhalde en az 30 dk ya çıkmıştır. Zaten yazık insanlar reklam izlemekten bi hal olmuş. Kimse şu filmde şu vardı ya demiyor artık. Sözde bir espri yapıyor, anlamıyorum. Hani şu reklamda şu adam şöyle diyor ya diyor. Diyorum bende tv yok izlemiyorum :D
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