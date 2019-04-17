Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler

Teknoloji Editörü
Avengers: Endgame, yıllardır izleyiciler tarafından beklenen film ülkemizde 25 Nisan’da vizyona girecek. Avengers serisinin 11 yıllık geçmişinin sonu olacak bu film hakkında şimdiden internette sızıntılar dolaşmaya başladı. Bu sızıntılardan kaçmak için yapılacak şeyler ise neyse ki basit.
Twitter’da sözcükleri sessize almakSızdırılan ya da izleyen kişiler tarafından anlatılan içerikleri görmek istemiyorsanız en iyi yollardan bir tanesi Twitter’da sözcükleri susturma yöntemini kullanmak.
Ayarlar ve gizlilik > Susturulmuş kelimeler içerisinde ayrı ayrı sözcük ya da sözcük gruplarını sessize alabilirsiniz. Sessize almanızı önerdiğimiz birkaç kelime şöyle:
- Infinifty Gauntlet
- Avengers
- Infinity War
- Thanos
- Gauntlet
- Infinity
- #AvengersEndgame
Reddit’te uzak durulması gerekenlerSosyal medya platformunda filmden önce ve sonra bir ton sızıntı paylaşılacaktır. Bunlardan uzak durmak için yapılması gerekenler Twitter’da olduğu kadar basit değil. Reddit kullanıcıları Infinity War zamanında sızıntılar için hemen hemen her subreddit içerisinde paylaşımlar yapmıştı. Bu sebeple uzak durmanız gereken birkaç subreddit olsa da genel olarak bizce Reddit’e filmi izlemeden girmeyin.
İşte uzak durulması gereken subredditler:
- r/4chan
- r/BeautyGuruChatter
- r/boxoffice
- r/freefolk
- r/ImGoingToHellForThis
- r/MarvelStudiosSpoilers
- r/classic4chan
- r/greentext
- r/SquaredCircle
Ayrıca Bkz. "Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı"
Facebook’dan spoiler yememekFacebook’ta herhangi bir sessize alma özelliği bulunmuyor, bu sebeple kullanıcıların yapabileceği tek şey sızıntı yapan hesapları engellemek olabilir. Bir diğer yöntem ise Social Fixer uzantısını yükleyerek önyüklü sözcük ve söz dizilerini sessize almak olabilir. Pratik olarak bir diğer yöntem ise yorumları okumayı bırakmanız ve etrafınızdaki tüm akrabalarınızla hararetli bir konuşma yaparak bir ton boş gönderi paylaşmalarını sağlamanız olabilir. Bu sayede akışınız bunlarla dolacak ve muhtemelen Endgame hakkındaki içerikleri görmeyeceksiniz. Saçma mı? Belki. Riskli mi? Tabii ki. İşe yarar mı? Muhtemelen.
Ayrıca Bkz. "Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak"
Bilgisayarda YouTube için Keyword Blocker ya da Video Blocker Chrome eklentisini yükleyerek sayfaları ve kelimeleri birkaç tıklamayla sessize almanız mümkün. uBlock Origin de bir diğer işe yarar uygulama ve reklam engelleyici olmasına rağmen video önerilerini engellemede de kullanılabilir.
YouTube’a girip de spoiler yemeyen var mıdır?Sadece YouTube anasayfasını açmak bile spoiler yemenize rahatlıkla yetecektir. Özellikle de daha önce Marvel ile alakalı videolar izlediyseniz akışınız muhtemelen tamamiyle Endgame dolu olacaktır.
Bilgisayarda YouTube için Keyword Blocker ya da Video Blocker Chrome eklentisini yükleyerek sayfaları ve kelimeleri birkaç tıklamayla sessize almanız mümkün. uBlock Origin de bir diğer işe yarar uygulama ve reklam engelleyici olmasına rağmen video önerilerini engellemede de kullanılabilir.
Nükleer çözüm
Block Site adlı üretkenlik rehabilitasyonu uygulaması, siteleri direkt olarak yasaklayarak girmenizi engelliyor. Bu Chrome eklentisini yükleyerek filme gidene kadar bu yüksek riskli siteleri engellemek durumu kökünden çözecektir.
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