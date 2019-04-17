Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler

Avengers: Endgame, yıllardır izleyiciler tarafından beklenen film ülkemizde 25 Nisan’da vizyona girecek. Avengers serisinin 11 yıllık geçmişinin sonu olacak bu film hakkında şimdiden internette sızıntılar dolaşmaya başladı. Bu sızıntılardan kaçmak için yapılacak şeyler ise neyse ki basit.

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Sızdırılan ya da izleyen kişiler tarafından anlatılan içerikleri görmek istemiyorsanız en iyi yollardan bir tanesi Twitter’da sözcükleri susturma yöntemini kullanmak.

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