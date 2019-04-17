Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler

Çıkmasına sayılı günler kalan Avengers: Endgame hakkında internette dolaşan sızıntılardan şimdi ve filmin sonrasında etkilenmemek için yapılması gereken birkaç şey burada.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
5,3b
1
20
sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avengers: Endgame, yıllardır izleyiciler tarafından beklenen film ülkemizde 25 Nisan’da vizyona girecek. Avengers serisinin 11 yıllık geçmişinin sonu olacak bu film hakkında şimdiden internette sızıntılar dolaşmaya başladı. Bu sızıntılardan kaçmak için yapılacak şeyler ise neyse ki basit.

Twitter’da sözcükleri sessize almak

Sızdırılan ya da izleyen kişiler tarafından anlatılan içerikleri görmek istemiyorsanız en iyi yollardan bir tanesi Twitter’da sözcükleri susturma yöntemini kullanmak.
Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler
Ayarlar ve gizlilik > Susturulmuş kelimeler içerisinde ayrı ayrı sözcük ya da sözcük gruplarını sessize alabilirsiniz. Sessize almanızı önerdiğimiz birkaç kelime şöyle:
  • Infinifty Gauntlet
  • Avengers
  • Infinity War
  • Thanos
  • Gauntlet
  • Infinity
  • #AvengersEndgame

Reddit’te uzak durulması gerekenler

Sosyal medya platformunda filmden önce ve sonra bir ton sızıntı paylaşılacaktır. Bunlardan uzak durmak için yapılması gerekenler Twitter’da olduğu kadar basit değil. Reddit kullanıcıları Infinity War zamanında sızıntılar için hemen hemen her subreddit içerisinde paylaşımlar yapmıştı. Bu sebeple uzak durmanız gereken birkaç subreddit olsa da genel olarak bizce Reddit’e filmi izlemeden girmeyin.
İşte uzak durulması gereken subredditler:
  • r/4chan
  • r/BeautyGuruChatter
  • r/boxoffice
  • r/freefolk
  • r/ImGoingToHellForThis
  • r/MarvelStudiosSpoilers
  • r/classic4chan
  • r/greentext
  • r/SquaredCircle
Bu subredditleri isterseniz ana sayfadaki “filtre” bölümünden seçerek görünmez yapabilirsiniz fakat dediğimiz gibi, spoiler her yerden gelebilir. 
Ayrıca Bkz. "Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı"

Facebook’dan spoiler yememek

Facebook’ta herhangi bir sessize alma özelliği bulunmuyor, bu sebeple kullanıcıların yapabileceği tek şey sızıntı yapan hesapları engellemek olabilir. Bir diğer yöntem ise Social Fixer uzantısını yükleyerek önyüklü sözcük ve söz dizilerini sessize almak olabilir. Pratik olarak bir diğer yöntem ise yorumları okumayı bırakmanız ve etrafınızdaki tüm akrabalarınızla hararetli bir konuşma yaparak bir ton boş gönderi paylaşmalarını sağlamanız olabilir. Bu sayede akışınız bunlarla dolacak ve muhtemelen Endgame hakkındaki içerikleri görmeyeceksiniz. Saçma mı? Belki. Riskli mi? Tabii ki. İşe yarar mı? Muhtemelen. 
Ayrıca Bkz. "Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak"

YouTube’a girip de spoiler yemeyen var mıdır?

Sadece YouTube anasayfasını açmak bile spoiler yemenize rahatlıkla yetecektir. Özellikle de daha önce Marvel ile alakalı videolar izlediyseniz akışınız muhtemelen tamamiyle Endgame dolu olacaktır.
Bilgisayarda YouTube için Keyword Blocker ya da Video Blocker Chrome eklentisini yükleyerek sayfaları ve kelimeleri birkaç tıklamayla sessize almanız mümkün. uBlock Origin de bir diğer işe yarar uygulama ve reklam engelleyici olmasına rağmen video önerilerini engellemede de kullanılabilir

Nükleer çözüm

Block Site adlı üretkenlik rehabilitasyonu uygulaması, siteleri direkt olarak yasaklayarak girmenizi engelliyor. Bu Chrome eklentisini yükleyerek filme gidene kadar bu yüksek riskli siteleri engellemek durumu kökünden çözecektir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
leoga66 1 ay en beğenilen
Şaka mı bu yazı ?
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 1 ay
Site iyice onedioya döndü
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asusokan 1 ay
ben bu haberi neden okudum yav
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medyxnet 1 ay
öyle ya da böyle gitmeden gitmiş kadar olduk çok geç artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bethesta 1 ay
Bu film için para verip izleyene ne demeli? Spoiler olsa nolacak? Saçma sapan konulu film...
Bende LOTR'den Gandalf ile Star Wars'tan Darth Vader'i kapıştırcam? Kim yener? Alın size yeni bir film konusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0llingMan 1 ay
Marsa yerleşmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 1 ay
Spoiler verince kaç gün ban veriyorlardı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
bu ne saçma sapan haber ya spoiler nedir arkadaş millette algı yaratmaya çalışıyorsunuz bilse ne olur bilmese ne olur çok önemli birşey gibi millete empoze etmeye çalışmanız yokmu işte o benim alıp götürüyor ne blimyim nerelere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 ay
editör kardeşim bu bizim forumda boş yorum yapanları . cahilleri engelleyecek sistem varmı bence onu ekleyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 ay
En azından internetin gizli bloklama yöntemlerini öğrenmek için güzel bir yazı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 1 ay
Filmin sonunda Thanos açık kapı verilerek ölecek:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 1 ay
Bu yazıyı okumayacağım,
Bu yazıyı okumayacağım,
Bu yazıyı okumayacağım,
Bu yazıyı okumayacağım,
.
.
.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dalette 1 ay
Çıksada Kurtulsak....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
captain america, avengers ve
8 etiket daha iron man thanos endgame avengers endgame spoiler sosyal medya Internet Çağrı Babuçcuoğlu Sinema ve Dizi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay 2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı 1 ay Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı 1 ay Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta 1 ay Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor 1 ay OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu 1 ay Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler Sonraki Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım 1 ay Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı 1 ay AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu 1 ay Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek 1 ay Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı 1 ay Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun 1 ay Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak 1 ay Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate 1 ay Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir 1 ay Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek 1 ay Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir 1 ay Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı 1 ay 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu 1 ay Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik 1 ay Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü 1 ay MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim