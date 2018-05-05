Avengers: Infinity War, 1 milyar dolara rekor sürede ulaşacak

Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarını bugüne kadar çekilen en büyük bütçeli filmlerden birinde bir araya getiren Infinity War, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan film, vizyondaki ilk haftasında kırılmadık rekor bırakmadı.

Dün vizyondaki ikinci haftasına giren Avengers: Infinity War, bugün yeni bir rekora imza atacak. Dün itibariyle dünya genelinde 905.1 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan Infinity War, bugün gişede 1 milyar dolara ulaşacak. Bu da Avengers: Infinity War'u sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını en çabuk aşan film yapacak.

Daha önce bir diğer Disney filmi olan Star Wars: The Force Awakens, gişede 1 milyar dolara 12 günde ulaşarak bu rekoru eline geçirmişti. Avengers: Infinity War ise bugün sonunda 1 milyar dolar hasılata ulaşarak bu kilometre taşına 11 günde ulaşmış olacak. Bu da Infinity War'un kırılması zor görünen bir rekoru daha kıracağı anlamına geliyor.

Öte yandan gişede hız kesmeyen Infinity War'un vizyondaki yolculuğunu tamamlamadan 2 milyar dolar barajını aşması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Marvel'in yeni filmi Avatar, Titanic ve Star Wars: The Force Awakens'tan sonra 2 milyar dolar barajını aşan dördüncü film olacak.

http://variety.com/2018/film/news/avengers-infinity-war-box-office-1-billion-1202798746/