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Avengers: Infinity War, 1 milyar dolara rekor sürede ulaşacak

Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Avengers: Infinity War, gişe rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Marvel'in yeni filmi 1 milyar dolara rekor sürede ulaşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,3b
1
43
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarını bugüne kadar çekilen en büyük bütçeli filmlerden birinde bir araya getiren Infinity War, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan film, vizyondaki ilk haftasında kırılmadık rekor bırakmadı.
Dün vizyondaki ikinci haftasına giren Avengers: Infinity War, bugün yeni bir rekora imza atacak. Dün itibariyle dünya genelinde 905.1 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan Infinity War, bugün gişede 1 milyar dolara ulaşacak. Bu da Avengers: Infinity War'u sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını en çabuk aşan film yapacak.
Daha önce bir diğer Disney filmi olan Star Wars: The Force Awakens, gişede 1 milyar dolara 12 günde ulaşarak bu rekoru eline geçirmişti. Avengers: Infinity War ise bugün sonunda 1 milyar dolar hasılata ulaşarak bu kilometre taşına 11 günde ulaşmış olacak. Bu da Infinity War'un kırılması zor görünen bir rekoru daha kıracağı anlamına geliyor.
Öte yandan gişede hız kesmeyen Infinity War'un vizyondaki yolculuğunu tamamlamadan 2 milyar dolar barajını aşması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Marvel'in yeni filmi Avatar, Titanic ve Star Wars: The Force Awakens'tan sonra 2 milyar dolar barajını aşan dördüncü film olacak.
 

http://variety.com/2018/film/news/avengers-infinity-war-box-office-1-billion-1202798746/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen

RichesMen
Bizde para çok gidiyor izlenmiyor diye bir cihan fatihini 5. bölümde kaldıralım vizyonumuz ve vizyonları :) adamlar hayal ürünü kahramanlarla parayı kaldırıyor biz gerçek kahramanlarımızla 5 bölüm çekip zarar ediyoruz...

Bizimkiler kaliteli birşeyler yaptıda biz mi izlemedik?

Dizilerimiz 90 dk ve bakışma ve saçma sapan şeylerden ibaret. Film yapımlarına gelince komedilerde fazla küfür bel altı muhabbet, tarih filmlerinde bariz amatörlük ve şu aşk ve muhabbetlerine çok fazla girmeleri vs vs vs diye gider.

Adamlar hayali kahramanlarla bunu yapıyorsa düşün gerçek şeylerde neleri yapmazlar tebrik ediyorum marveli
RichesMenBizde para çok gidiyor izlenmiyor diye bir cihan fatihini 5. bölümde kaldıralım vizyonumuz ve vizyonları :) adamlar hayal ürünü ka...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Furiosa 1 yıl fuujitsu
filme oy verenlerin yaşları
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bi bitmediniz
Yanıtla +9
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Kerim5100 1 yıl
Hakkı. Bir Justice League çöpüne bakın bir de buna
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v. Persie 1 yıl
İddia ediyorum konudaki filme saçma diyen kişilerin %90 ı ya ağır ön yargılı ya da çok beğendi ama çocuk damgası yememek için söylemiyor

Bi de saçma demeleri yok mu adı üstünde zaten süper kahraman filmi.
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Simone Simons 1 yıl
Güzeldi ortalara doğru çok yavaşladı biraz sıktı ama bu birazda 2 saatlik filmi hiç ara vermeden izlettiren aptal sınama salonu yüzünden de olmuş olabilir
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aycibin 1 yıl
200 milyon bütçe ile 2 haftada 1 milyar kazandıran bir iş modeli verin alnınızdan öpeyim.marvel bundan 15 sene önce iflas eşiğine gelmiş bir sönmüş çizgiroman firmasıydı.2 defa hulk'u çevirdiler tutmadı ama spiderman filmi ile hayatı değişti bugünlere geldiler.insanlar sadece sonuca göre yorum yapıyor.filmi beğenmek zorunda değilsiniz ama uçtan uca başarılı bir marka.
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orhann 1 yıl
Saçma, salak amerikan filmi...Aynı Avatar saçmalığı gibi...Bunlar film falan değil zırvalık...Korsanını bile zahmet edip torrent ten indirip izlemem...
Bu saydığım filmler milyarlarca dolar hasılat yapıyorsa isterlerse 2000 kişinin izlediği Hülya'nın zırvalığı Selfi filminide milyarlarca dolar hasılat yaptırabilirler...Amerikan emperyalizm i işte...b*k filmlerinden milyar dolar götürüyorlar...
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KendineAteist 1 yıl orhann
sana göre güzel filmin tanımı nedir
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luganoguz 1 yıl
Bloğu kaldırmakta hata yapmışım tekrar ve son kez blokluyorum.
Harbiden ilk dediğim gibi biriymişsin o lafları geri alıyorum ama sana dediğimin sonuna arkasındayım artık.
Cidden o ilk yazdığım gibi birisin, zaten 37 yaşına gelmişsin ama Türkçe öğrenemişsin,bide gelmiş bana millete saygılı ol diyo .

Sen önce Türkçe öğren gel.
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awaqado 1 yıl luganoguz
saygısız utanmaz ...umarım sana ders olur..bir daha insanlara aptal mal dememeyi öğrenirsin
Böylede mesajı editlersin işte
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awaqado 1 yıl

Yorumu sildik işte..değil kusuruma bakmayın kalp kırdıysam affola demelisin..özrün kabahatinden büyük
Eleştir ama yermeden..
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sistemli adam 1 yıl
teenager movie
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TheLastNinja 1 yıl
10 lu yaşlarda olunca güzel gelir belki.
O değilde HULK iyi aslında, düşünsenize bir grup süper kahraman duvar dibinde ufak su döküyorsunuz yan yana, herkes HULK' un "bir süper kahraman boyutunda olan" pipisine ister istemez bakıyor :D
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fuujitsu 1 yıl
Gidenlerin büyük çoğunluğu eminim 35-40 lı yaşlarına geldiklerinde utanacaklar biz nasıl böyle çocukça filmlere gittik diye.
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Furiosa 1 yıl fuujitsu
filme oy verenlerin yaşları
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bi bitmediniz
Yanıtla +9
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Öner 1 yıl fuujitsu
41 yaşındayım butun marvel fiomlerini, hatta dizilerini severek izliyorum.
Haziran gibi Antman 2 gelecek, muhtemelen ona da gidecegim.
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black milk 1 yıl
Bu film 3 milyar bile yapar benden söylemesi ben tekrar gidip izlemeyi düşünüyorum o kadar harika bir film yapmışlar.
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kadirirdem 1 yıl black milk
Bugün izledim,aklım hala filmde ,bende tekrar gidebilirim.
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