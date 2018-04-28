Star Trek dünyasında geçen iki yeni film duyuruldu

Bilim-kurgu türünün en sevilen serilerinden Star Trek, sinemadaki yolculuğuna devam ediyor. 2009 yılında J.J. Abrams yönetiminde yeni bir ekip ile beyaz perdeye geri dönen serisinin yeni filmi için hazırlıklara başlandı. CinemaCon'da yeni filmlerini duyuran Paramount, yeni Star Trek filmini yönetecek ismi açıkladı.

2009 yılında vizyona giren Star Trek ile başlayıp Star Trek: Into Darkness ve Star Trek Beyond ile devam eden yeni serinin devam filmini S. J. Clarkson yönetecek. Jessica Jones ve The Defenders dizilerindeki yönetmenliği ile tanınan Clarkson, bir Star Trek filmi yöneten ilk kadın olacak.

Paramount'un CinemaCon'da duyurduğu tek Star Trek projesi, yeni serinin dördüncü filmi değildi. Stüdyo, bir süredir gündemde olan Quentin Tarantino'lu Star Trek filmini de resmen duyurdu. The Revenant'ın senaristi olan Mark L. Smith'in Tarantino'nun fikrinden yola çıkarak senaryosunu yazdığı film, yeni serinin devam filmi olmayacak ve Star Trek dünyasında geçen farklı bir hikaye anlatacak. Tarantino'nun filmi yönetip yönetmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

S. J. Clarkson'ın yönetmenliğini üstlendiği Star Trek 4'ün senaryosunu, Star Trek Beyond'un da senaristleri olan J. D. Payne ve Patrick McKay kaleme alırken, J. J. Abrams da filmin yapımcıları arasında yer alacak.

Star Trek 4'ün konusu henüz tam olarak açıklanmasa da, zaman yolculuğunun hikayede önemli yer tutacağı biliniyor. Thor rolü ile Hollywood'un yıldız isimleri arasına giren Chris Hemsworth, Star Trek 4'de Kaptan Kirk'ün babası rolü ile seriye geri dönecek. Hemsworth henüz Thor rolü ile üne kavuşmadan önce Star Trek (2009)'de ufak bir rol ile boy göstermiş ve Kaptan Kirk'ün filmin ilk dakikalarında ölen babasını canlandırmıştı.

Chris Hemsworth'ün yanı sıra yeni serinin yıldızları olan Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, John Cho, Zoe Saldana ve Karl Urban'ın da Star Trek 4'te rollerini tekrarlaması bekleniyor.

http://variety.com/2018/film/news/s-j-clarkson-star-trek-4-chris-pine-chris-hemsworth-1202787592/