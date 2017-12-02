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Avengers: Infinity War fragmanı rekor kırdı

Avengers: Infinity War'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanı, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. İlk 24 saatteki izlenme sayısı ile It'i geçen Infinity War yeni bir rekora imza attı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,4b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2018'in en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel Studios, filmin ilk fragmanını iki gün önce yayınladı. Marvel'in sevilen kahramanlarını yeniden bir araya getiren Infinity War'un fragmanı sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Avengers: Infinity War için yayınlanan fragmana ilgi o kadar büyüktü ki, fragman ilk 24 saatteki izlenme sayısı ile yeni bir rekora imza attı. Yayınlandıktan sonraki ilk 24 saatte 230 milyon izlenmeye ulaşan Infinity War, kısa bir süre önce bu rekoru ele geçiren It'i (197 milyon izlenme) geride bıraktı ve böylece yeni bir rekora imza atmayı başardı.
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Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.


http://collider.com/avengers-infinity-war-trailer-record-views/ Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Ultron u da fragman da böyle tanıttılar en büyük düşman çok güçlü kaslı.
Sonra bence çok basit bir şekilde yok edildi.
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Tr@mmler 1 yıl
Herkes Thanos'u görmek istiyordu, Marvel da hayranlarına bunu verdi. Sinema salonları da yine Thanos için dolacaktır. Kendisi tövbe estağfurullah bir karakter olduğu için karşısında durmak pek mümkün değil.
Herkes Thanos'u görmek istiyordu, Marvel da hayranlarına bunu verdi. Sinema salonları da yine Thanos için dolacaktır. Kendisi tövbe estağfurullah bir karakter ...
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Marvelın kendi resmi kanalında şu an 101 milyon görüntülenme almış nasıl olurda 200 milyonu geçer ?
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MessiTugi 1 yıl yeraltiedebiyat00
yeraltiedebiyat00
Marvelın kendi resmi kanalında şu an 101 milyon görüntülenme almış nasıl olurda 200 milyonu geçer ?

Facebook, Twitter vs. hepsi katılıyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Sinema salonu yine 5-15 yaş bebelerin mısır ve cips yiyerek salak salak konuştuğu bir kitleyle dolacak vay arkadaş... Uyarsan da aile terbiyesi almamış bu cücük kafalardan filmden yine bi bok anlamıycaz..
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gxhero 1 yıl
Aynı gün korsana düşer izleriz, milyar dolar harcayıp bir netflix dizi kalitesi yakalayamayan filmlere gişe rekoru kırdıran kerizlere mi dandik içi boş senaryolara harcanan paralara mı acıyayım bilmiyorum. (Buldum sinemanın düştüğü kaliteye acısam daha doğru olur)
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bobsantino 1 yıl gxhero
gxhero
Aynı gün korsana düşer izleriz, milyar dolar harcayıp bir netflix dizi kalitesi yakalayamayan filmlere gişe rekoru kırdıran kerizlere mi dandik içi boş senaryolara harcanan paralara mı acıyayım bilmiyorum. (Buldum sinemanın düştüğü kaliteye acısam daha doğru olur)

Madem kalite yerlerde neden korsana düşsün izleriz diyorsun?
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X-FI 1 yıl
0-15 yaş arası kitle fazlalık olduğu için. ayrıca millet cicili janjanlı filmleri seviyor.
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MERNEPTAH 1 yıl X-FI
X-FI
0-15 yaş arası kitle fazlalık olduğu için. ayrıca millet cicili janjanlı filmleri seviyor.

imza atamam kalemimin mürekkebi yetmez



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Baxa 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 yıl
Gise rekoru kırması işten bile değil :D
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Dodge 1 yıl
Gişe rekoru kıracak bir film daha geliyor.
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Ultron u da fragman da böyle tanıttılar en büyük düşman çok güçlü kaslı.
Sonra bence çok basit bir şekilde yok edildi.
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1ses1 1 yıl
İzlenebilecek bir film .
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freshwind 1 yıl
Doğrusu sırf thaonos için meraktan baktım. İyi olmuş, film başarılı olacaktır. Umarım thaonos ortalığı dağıtır
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