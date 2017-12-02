Avengers: Infinity War fragmanı rekor kırdı

2018'in en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel Studios, filmin ilk fragmanını iki gün önce yayınladı. Marvel'in sevilen kahramanlarını yeniden bir araya getiren Infinity War'un fragmanı sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Avengers: Infinity War için yayınlanan fragmana ilgi o kadar büyüktü ki, fragman ilk 24 saatteki izlenme sayısı ile yeni bir rekora imza attı. Yayınlandıktan sonraki ilk 24 saatte 230 milyon izlenmeye ulaşan Infinity War, kısa bir süre önce bu rekoru ele geçiren It'i (197 milyon izlenme) geride bıraktı ve böylece yeni bir rekora imza atmayı başardı.

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Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.

http://collider.com/avengers-infinity-war-trailer-record-views/