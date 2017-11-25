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Justice League gişede beklentilerin altında kaldı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden Justice League, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getiren film gişedeki ilk haftasında beklentileri karşılayamadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
62
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in Batman, Superman, Wonder Woman ve Flash gibi sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC hayranları tarafından yıllardır beklenen Justice League filminden beklentiler oldukça yüksekti. Ne var ki film vizyondaki ilk haftasında gişede beklentileri karşılayamadı.
Yönetmenliğini Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman)'in üstlendiği filmin vizyondaki ilk hafta sonunda 110 ile 120 milyon dolar arasında bir gişe hasılatı elde etmesi bekleniyordu. En karamsar tahminlerde bile filmin 100 milyon barajını rahatlıkla aşması öngörülüyordu ancak Justice League beklentilerin çok altında kaldı ve vizyondaki ilk hafta sonunda 94 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı.
ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle film normalde sinema salonları için sakin geçen hafta içinde de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve bu sayede ilk hafta sonundaki zayıf başlangıcı biraz da olsa telafi etmiş oldu. Bugün itibariyle Justice League'in Kuzey Amerika gişe hasılatı 147 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu rakamın Şükra Günü tatili sonunda 172 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.
Bu rakam sıradan bir film için büyük bir başarı olarak kabul edilirdi, ancak söz konusu Justice League gibi pahalı ve büyük umutlar bağlanan bir film olduğunda, 172 milyon dolar hayal kırıklığı anlamına geliyor.

Justice League, Warner Bros'u zarara uğratacak

300 milyonu aşan prodüksiyon bütçesine bir de tanıtım kampanyası için harcanan 150 milyon dolar eklendiğinde Justice League'in Warner Bros'a maliyeti 450 milyon doları buluyor. Bu yüzden filmin sadece maliyetini karşılaması için bile 650 - 700 milyon dolar gişe hasılatı elde etmesi gerekiyor. 
Filmin ABD dışındaki gişe performansı (185 milyon dolar) biraz daha umut verici olsa da bunun da Warner Bros'u zarardan kurtarmaya yetmeyeceği söyleniyor. Forbes'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı makaleye göre Justice League, Warner Bros'u 50 ile 100 milyon dolar arasında zarara uğratacak.

DC sinematik evreninin geleceği şüpheli hale geldi 

DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League'in gişede hayal kırıklığı yaratması DC sinematik evreninin geleceğini de tehlikeye attı. Warner Bros'un DC sinematik evreninden hepten vazgeçmesi beklenmiyor ancak Justice League'in devam filmi başta olmak üzere hazırlık aşamasındaki çeşitli projelerin rafa kaldırılabileceği söyleniyor.
DC sinematik evreninin bir sonraki filmi 21 Aralık 2018'te vizyona girecek Aquaman olacak. Aquaman'i 2019 yazında vizyona girecek Shazam! ve 1 Kasım 2019'da vizyona girecek Wonder Woman 2 izleyecek. Bu noktadan sonra DC sinematik evreninin nasıl şekilleneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
 

http://deadline.com/2017/11/coco-justice-league-wonder-thanksgiving-box-office-1202213755/ Yorum Yaz
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X-FI 2 yıl
Warner Bros kendi yaptı kendi buldu, aynı EA gibi. Anlayan anladı, anlamayanlar filmin anakonusuna baksınlar.
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gcb1903 2 yıl
Batman'ı sen alır bu hale getirirsen olacağı budur. Gişe olsa ne olmasa ne? Kara Şövalye nerde bu nerde bir düşünün. Nolan sonrası bir daha Batman tutmaz. Batman'ı da Superman'ın yancısı yaparsanız hiç tutmaz.
Batman'ı sen alır bu hale getirirsen olacağı budur. Gişe olsa ne olmasa ne? Kara Şövalye nerde bu nerde bir düşünün. Nolan sonrası bir daha Batman tutmaz. Batma...
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Nakamaru 2 yıl
Nerde o eski filimler en azindan bir duygu vardı ruh vardı gişe kaygısı yoktu simdiyse adamlar sanatı falan bir kenara bırakmis işin muhasebesiyle uğraşıyorlar tabi abartiyor olabilirim isin maddi yönüde önemlidir fakat örnek vermek gerekirse ilk spiderman serisinde ki o ruh diğer serilerde bariz bir sekilde yoktu bu sebepleki artık süper kahraman filmlerine pek sıcak bakamıyorum böylesi güzel serileri hiç ediyorlar.
Nerde o eski filimler en azindan bir duygu vardı ruh vardı gişe kaygısı yoktu simdiyse adamlar sanatı falan bir kenara bırakmis işin muhasebesiyle uğraşıyorlar ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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topaz42 1 yıl
Stephanwolf'un Supermen yardımı ile altedilmesi de çok kolay oldu. Diğer kahramanlar havada kaldı resmen. Supermeni diriltip bir kenara çekilip otursalar olurmuş yani.
Bu arada yeşil meteor taşları olmadan supermen'in diğer kahramanlara göre güç olarak çok açık ara önde olduğunu bu film ile gördük. Bir kaç yumruk ve stephanwolf nakavt.
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Wally-West 1 yıl
Filmin en büyük handikapı filmin çekimleri sırasında yönetmen değişikliği olması. Ayrıca esas kötü olarak darkseid olmalı ike gidip stephanwolfu koymaları saçmalıktı. Ayrıca bir çok karakterini daha tanıtmadan toplu film çekmek büyük riskti. Marvel önce karakterleri tanıtıp sonra toplu film çekiyor. İnsanlar filmde görünce bu kimdi demiyor. Sırf bu yüzden Black Phanter filmi bile büyük gişe başarısı sağladı. Dc nin en büyük hatası tecrübesizlik. Yoksa Batman gibi efsaneye kalsa yine gişede rekor kırması gerekirdi.
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topaz42 1 yıl
Justice League hakkında bir kaç ilginç bilgi öğrendim.
Çekimlerin son aşamasında Zack Snyder'in kızı ölmüş. Zack Film çekimlerini bırakmış. Zack çekilince yerine Marvel'in yenilmezlerin senaristini getirmişler. Kalan kısımları o çekmiş. Hatta Zack'ın çektiği bir çok sahneyi filmden çıkarmış bu adam.
Henry Cavill çekimler bittikten sonra Paramount firmasının çekimini yaptığı başka bir filmin çekimlerine başlamış. Yenilmezlerin senaristi Supermen'in tüm sahnelerini çıkarmış. Henry Cavill'i yeniden çağırmışlar. O da gelmiş. Ama bıyıklı imiş. Warner Bros, Paramount firmasına Henry Cavill'in bıyıklarını kestirmek için başvurmuş. Hatta Paramount'ta bıyıklı görünmesi için bıyık efektlerini bile kendilerinin yapacağını söylemiş. Paramount kabul etmemiş. Bu yüzden Henry Cavill'in sahneleri bıyıklı çekilmiş. Efektle bıyıkları silmişler. Süpermenin yüzünün maymunun neticesi gibi görünmesinin sebebi buymuş.
Zack Snyder bir tepki olarak Justice League filmini hiç seyretmemiş.
Daha başka bilgiler de var ama bunlar aklımda kalanlar.
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CemalSanane 1 yıl topaz42
Filim vizyona girmeden bunlar biliniyordu
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Turin Turambar. 1 yıl
Dc ciler düzelene kadar böyle ne zaman gerçek batman TDK daki derlerse düzelcekler yok o batman değil diye diye adamlar onların istediği batman yapıyor gişe alamıyor
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Mr. Jingles 1 yıl
Filmin kötü bulunmasına sebep olan temel şey Warner Bros'tur. Filmin süresi 170 dakikaydı ve normalde izlediğimizden farklı bir yapıdaydı. Zack projeden çekildi ve Josh Wedon tamamen filmin senaryosunu değiştirdi. Üstüne WB de film 120 dakika olmak zorunda dedi. Süre o kadar kısaydı ki bu film için her şey bir anda toparlanmaya çalışılıyordu. Genel hatlarıyla beğendim ama WB olduğu sürece DC evreni maalesef sinemada istediği yere gelemeyecektir. Sürekli çekim ekibine karışıyor. Sana ne ver parasını adam nasıl çekerse çeksin.
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Redunay 1 yıl
DC filmlerinin marvel filmleri kadar hasılat yapamamasının nedeni bence karakterlerinin eğlenceli olmamaları ki zaten öyle bir şey beklemiyorum kendi adıma. İnsanlar bu yüzden marvel filmlerini tercih ediyorlar çünkü marvel filmlerinde güleceklerini eğleneceklerini biliyorlar.
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Hazreti Bruce Wayne 1 yıl Redunay
Ghostrain
DC filmlerinin marvel filmleri kadar hasılat yapamamasının nedeni bence karakterlerinin eğlenceli olmamaları ki zaten öyle bir şey beklemiyorum kendi adıma. İnsanlar bu yüzden marvel filmlerini tercih ediyorlar çünkü marvel filmlerinde güleceklerini eğleneceklerini biliyorlar.

Marvel karakterleri eğlenceli değil, Disney karakterleri eğlenceli yapmayı tercih etti ki başarılı da oldu.
Ayrıca gülüp eğlenecek film için neden çizgi roman filmine gidiyorsunuz, tamam gülmek için mesela deadpool gibi bir karakterin filmine gidilir de bu filmin onun kadar güldürmesini beklemek hata olur.
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Melladin 1 yıl
Neden acaba?
Senaryo kötü
Kötü adam çok kötü

Süperman herkese tek attı diğerlerine gerek yoktu zaten.
Kırpılmış versiyonu izlettirdi beyfendi,full versiyon için para bayılmanız lazım
Ea gibin mi ne
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ScaniaS730 1 yıl
Sinemada İzledim,dizi izler gibi
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topaz42 1 yıl
Gözüm Green Arrow'u aradı. Supermen az oynamış ama yeşil meteor taşının olmadığı bir yerde ne kadar güçlü olduğunu ispatladı. Diğer kahramanlarda Oh bee. Nihayet Supermen geldi der gibi bir hava sezdim. Hatta bir tanesi Olay budur dedi.
Böyle bir film için süre kısa geldi bana. Batman Vs. Superman'da olduğu gibi Limited Edition veya Extended edition çıkarsa kaçırmam.
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.i. 1 yıl
Benim filmde sevmediğim en kötü yanı şu; sırf gişe için marvel filmlerindeki gibi en ciddi sahnelerde espri yapmaları o kadar salakçaki, o sahnelerde insanların espri yapma veya gülme hisleri olamaz. bu yönleri marvel filmlerini anımsattığı için çok kötü.
Halbuki tüm esprileri sohbet vs sahnelerin içine sıkıştırabilirlerdi, en gerilimli sahnede komedi olunca gerçekçiliği tamamen kaybettiriyor. Biraz daha zorlasalar thor un son filmi gibi çocukca olacakmış..
_________________
Daha yeni öğrendim, yönetmenin kızı ölmüş, o yüzden film MARVEL filmlerinin yönetmenine teslim edilmiş oda filmi sahneleri ve diyalogları MARVEL gibi çocuklaştırmış. Bende diyom en alakasız kısımlarda marvel filmi gibi esprilerin hiç gerçekçiliği olmuyor, filmin içine ediyor.
Aptal warner bros, o adam sadece marvel filmlerini yönetebilir, DC yetişkinlere yönelik, o yüzden ciddi bir yönetmen ile ciddi bir film yapılması gerekiyordu. Yanlış yönetmene teslim edilmiş. Resmen Justige league filmlerinin içine edildi. İlk başta senaristlerin değişmesi gerek. Senaryolar çok basit.
En alakasız sahnelerdeki espriler hariç film güzel, senaryo biraz sade ve sonraki film için hiç bir bilgi vermemesi ise çok basit olmuş.
Senaryodaki sadeliği hiç anlayamadım, ayrıca internete düşen post credit sahnesinde deadstroke sonraki film için gösterilmesi bile o kadar anlamasız ki, supermen ona dokunsa ölür, bişi göstereceksen DARKSEİD, Metallo vs gibi güçlü birilerini göster.. Senaryo çok basitti..
Küpleri birleştir falan fikri kadar aptalcaki, supermen zaten ölmez, güneş ile canlanabilirdi, karakutu ile canlandırması, yok tam düşerken flaşın elektrik üretmesi falan o kadar çocukca senaryolarki. . DCye hiç yakıştıramıyorum...
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