Justice League gişede beklentilerin altında kaldı

DC Comics'in Batman, Superman, Wonder Woman ve Flash gibi sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC hayranları tarafından yıllardır beklenen Justice League filminden beklentiler oldukça yüksekti. Ne var ki film vizyondaki ilk haftasında gişede beklentileri karşılayamadı.

Yönetmenliğini Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman)'in üstlendiği filmin vizyondaki ilk hafta sonunda 110 ile 120 milyon dolar arasında bir gişe hasılatı elde etmesi bekleniyordu. En karamsar tahminlerde bile filmin 100 milyon barajını rahatlıkla aşması öngörülüyordu ancak Justice League beklentilerin çok altında kaldı ve vizyondaki ilk hafta sonunda 94 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı.

ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle film normalde sinema salonları için sakin geçen hafta içinde de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve bu sayede ilk hafta sonundaki zayıf başlangıcı biraz da olsa telafi etmiş oldu. Bugün itibariyle Justice League'in Kuzey Amerika gişe hasılatı 147 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu rakamın Şükra Günü tatili sonunda 172 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Bu rakam sıradan bir film için büyük bir başarı olarak kabul edilirdi, ancak söz konusu Justice League gibi pahalı ve büyük umutlar bağlanan bir film olduğunda, 172 milyon dolar hayal kırıklığı anlamına geliyor.

Justice League, Warner Bros'u zarara uğratacak

300 milyonu aşan prodüksiyon bütçesine bir de tanıtım kampanyası için harcanan 150 milyon dolar eklendiğinde Justice League'in Warner Bros'a maliyeti 450 milyon doları buluyor. Bu yüzden filmin sadece maliyetini karşılaması için bile 650 - 700 milyon dolar gişe hasılatı elde etmesi gerekiyor.

Filmin ABD dışındaki gişe performansı (185 milyon dolar) biraz daha umut verici olsa da bunun da Warner Bros'u zarardan kurtarmaya yetmeyeceği söyleniyor. Forbes'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı makaleye göre Justice League, Warner Bros'u 50 ile 100 milyon dolar arasında zarara uğratacak.

DC sinematik evreninin geleceği şüpheli hale geldi

DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League'in gişede hayal kırıklığı yaratması DC sinematik evreninin geleceğini de tehlikeye attı. Warner Bros'un DC sinematik evreninden hepten vazgeçmesi beklenmiyor ancak Justice League'in devam filmi başta olmak üzere hazırlık aşamasındaki çeşitli projelerin rafa kaldırılabileceği söyleniyor.

DC sinematik evreninin bir sonraki filmi 21 Aralık 2018'te vizyona girecek Aquaman olacak. Aquaman'i 2019 yazında vizyona girecek Shazam! ve 1 Kasım 2019'da vizyona girecek Wonder Woman 2 izleyecek. Bu noktadan sonra DC sinematik evreninin nasıl şekilleneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

http://deadline.com/2017/11/coco-justice-league-wonder-thanksgiving-box-office-1202213755/